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    Новостной спецвыпуск от 27 февраля в Фантастическом подкасте

    27 февраля 2023
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    27.02.2023
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    1 минута на чтение
    Новостной спецвыпуск от 27 февраля в Фантастическом подкасте

    Встречайте следующий выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр! Вот что интересного случилось в конце зимы

    Из него вы узнаете:
    • что скандального случилось с Atomic Heart;
    • какой комикс экранизируют создатели сериала «Тьма»;
    • как нейросети чуть не убили один из крупнейших фантастических литературных журналов;
    • и многое другое!

    У микрофона — Никита Волкович. Поехали!

    Но главное — эта неделя оказалась очень богатой на материалы от наших авторов! Обязательно заглядывайте на сайт «Мира фантастики», чтобы прочитать целую кучу новых интересных текстов.

    1. Сам Никита подготовил большой обзор Atomic Heart. Получилось ли у студии Mundfish создать русскую Bioshock и стать новым лицо ру-геймдева? Ответ вас точно удивит.
    2. Александр Стрепетилов делится впечатлениями от романа Екатерины Звонцовой «Теория бесконечных обезьян». Получилось отличное признание в любви книгоизданию и фантастическим мирам. Вечная история о любви, творчестве, смерти, принятии в жанре магического реализма и с нотками детективного расследования.
    3. Илья Глазков посмотрел «Человек-Муравей и Оса: Квантомания» и остался не в восторге! Почему? Читайте в материале!
    4. Алексей Ионов вновь погрузился в дебри истории телевидения! Его очередной лонгрид — история сложной судьбы сериала Вавилон-5 в на российском ТВ! Обязательно почитайте — это настоящий производственный триллер.
    5. И если в текстах мы предельно серьёзны, то в подкастах любим шутить и дурачиться! Обязательно послушайте почти два часа живого обсуждения Hogwarts Legacy от выпускающего редактора Евгения Пекло, Даниила Ряснянского и опять же Никиты Волковича! Слушайте до конца — в финале вас ожидает тизер захватывающего фантастического триллера!
    6. Елена Щетинина написала исчерпывающую рецензию подросткового хоррора «М3ГАН». Фильм однозначно окажется в топах лучшего злодея 2023 года, но со сценарием у картины явные проблемы.
    7. Ирина Нечаева рассказывает о сборнике рассказов Кена Лю «Потаённая Девушка». Обязательно к прочтению для тех, кто ищет точку входа в удивительный мир китайской фантастики.
    8. Наконец, начал выходить экспериментальный «народный обзор» Hogwarts Legacy. Четыре автора — четыре факультета — четыре мнения! Первая часть — Гриффиндор от прекрасной Олеси Климчук — уже на нашем сайте!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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     Кот-император |  20.02.2023

    Из него вы узнаете, на какие игры стоит обратить внимание, как разворачивается рекламная кампания Atomic Heart, почему чуть не уволили Кевина Файги и что российские издатели будут делать с книгами, которые не получится опубликовать официально.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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