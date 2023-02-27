Новостной спецвыпуск от 27 февраля в Фантастическом подкасте

Встречайте следующий выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр! Вот что интересного случилось в конце зимы
Из него вы узнаете:
• что скандального случилось с Atomic Heart;
• какой комикс экранизируют создатели сериала «Тьма»;
• как нейросети чуть не убили один из крупнейших фантастических литературных журналов;
• и многое другое!
У микрофона — Никита Волкович. Поехали!
Но главное — эта неделя оказалась очень богатой на материалы от наших авторов! Обязательно заглядывайте на сайт «Мира фантастики», чтобы прочитать целую кучу новых интересных текстов.
- Сам Никита подготовил большой обзор Atomic Heart. Получилось ли у студии Mundfish создать русскую Bioshock и стать новым лицо ру-геймдева? Ответ вас точно удивит.
- Александр Стрепетилов делится впечатлениями от романа Екатерины Звонцовой «Теория бесконечных обезьян». Получилось отличное признание в любви книгоизданию и фантастическим мирам. Вечная история о любви, творчестве, смерти, принятии в жанре магического реализма и с нотками детективного расследования.
- Илья Глазков посмотрел «Человек-Муравей и Оса: Квантомания» и остался не в восторге! Почему? Читайте в материале!
- Алексей Ионов вновь погрузился в дебри истории телевидения! Его очередной лонгрид — история сложной судьбы сериала Вавилон-5 в на российском ТВ! Обязательно почитайте — это настоящий производственный триллер.
- И если в текстах мы предельно серьёзны, то в подкастах любим шутить и дурачиться! Обязательно послушайте почти два часа живого обсуждения Hogwarts Legacy от выпускающего редактора Евгения Пекло, Даниила Ряснянского и опять же Никиты Волковича! Слушайте до конца — в финале вас ожидает тизер захватывающего фантастического триллера!
- Елена Щетинина написала исчерпывающую рецензию подросткового хоррора «М3ГАН». Фильм однозначно окажется в топах лучшего злодея 2023 года, но со сценарием у картины явные проблемы.
- Ирина Нечаева рассказывает о сборнике рассказов Кена Лю «Потаённая Девушка». Обязательно к прочтению для тех, кто ищет точку входа в удивительный мир китайской фантастики.
- Наконец, начал выходить экспериментальный «народный обзор» Hogwarts Legacy. Четыре автора — четыре факультета — четыре мнения! Первая часть — Гриффиндор от прекрасной Олеси Климчук — уже на нашем сайте!
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Из него вы узнаете, на какие игры стоит обратить внимание, как разворачивается рекламная кампания Atomic Heart, почему чуть не уволили Кевина Файги и что российские издатели будут делать с книгами, которые не получится опубликовать официально.
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