Новостной спецвыпуск от 27 февраля в Фантастическом подкасте

Встречайте следующий выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр! Вот что интересного случилось в конце зимы

Из него вы узнаете:

• что скандального случилось с Atomic Heart;

• какой комикс экранизируют создатели сериала «Тьма»;

• как нейросети чуть не убили один из крупнейших фантастических литературных журналов;

• и многое другое!

У микрофона — Никита Волкович. Поехали!

Но главное — эта неделя оказалась очень богатой на материалы от наших авторов! Обязательно заглядывайте на сайт «Мира фантастики», чтобы прочитать целую кучу новых интересных текстов.

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