Обсуждаем God of War Ragnarok в 61-м выпуске Фантастического подкаста

Обладатели платинового трофея Олег Поторокин и Сергей Канунников вместе с самым ленивым автором МирФа Данилом Ряснянским обсуждают главное «DLC» уходящего 2022 года — God of War: Rangarök.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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