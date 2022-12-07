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    #God of War

    Обсуждаем God of War Ragnarok в 61-м выпуске Фантастического подкаста

    7 декабря 2022
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    07.12.2022
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    0 минут на чтение
    #God of War
    Во что поиграть в ноябре 2022 года 2

    Обладатели платинового трофея Олег Поторокин и Сергей Канунников вместе с самым ленивым автором МирФа Данилом Ряснянским обсуждают главное «DLC» уходящего 2022 года — God of War: Rangarök.

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    Поговаривают, что это просто DLC для God of War 2018 года

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