Обсуждаем наиболее яркие видеоигры 2021 года в 45-м выпуске подкаста

Продолжаем публиковать серию подкастов, где обсуждаем персональные итоги 2021 года от наших авторов и редакторов. Сегодня очередь дошла до видеоигр.

Данил Ряснянский, Евгений Пекло и Дмитрий Кинский признаются в любви к It Takes Two и «Чёрной книге», ругают на чём свет стоит Biomutant и постоянно подкалывают друг друга. Осторожно: много смешной зацензурированной обсценной лексики от Дмитрия Кинского!

Список упомянутых игр It Takes Two, Psychonauts 2, Biomutant, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Lost in Random, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank: Сквозь миры, Humankind, Back 4 Blood, King’s Bounty II, Diablo II: Resurrected, Mass Effect: Legendary Edition, Чёрная книга, Resident Evil: Village, Hitman 3, Deathloop, Nier: Replicant, Ghosts N’Goblins Resurrection

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.