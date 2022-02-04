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    Подкасты
    #лучшие игры #обзор игр

    Обсуждаем наиболее яркие видеоигры 2021 года в 45-м выпуске подкаста

    4 февраля 2022
    04.02.2022
    10831
    0 минут на чтение
    #лучшие игры #обзор игр
    Обсуждаем наиболее яркие видеоигры 2021 года в 45-м выпуске подкаста

    Продолжаем публиковать серию подкастов, где обсуждаем персональные итоги 2021 года от наших авторов и редакторов. Сегодня очередь дошла до видеоигр.

    Данил Ряснянский, Евгений Пекло и Дмитрий Кинский признаются в любви к It Takes Two и «Чёрной книге», ругают на чём свет стоит Biomutant и постоянно подкалывают друг друга. Осторожно: много смешной зацензурированной обсценной лексики от Дмитрия Кинского!

    Список упомянутых игр

    It Takes Two, Psychonauts 2, Biomutant, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Lost in Random, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank: Сквозь миры, Humankind, Back 4 Blood, King’s Bounty II, Diablo II: Resurrected, Mass Effect: Legendary Edition, Чёрная книга, Resident Evil: Village, Hitman 3, Deathloop, Nier: Replicant, Ghosts N’Goblins Resurrection

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