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    #Киновселенная Marvel #Локи #обзор сериала

    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера

    15 ноября 2023
    Фото аватара
    15.11.2023
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    #Киновселенная Marvel #Локи #обзор сериала
    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера 4

    Тот, Кто Остался убит. Сидеть в Конце Времён и следить за бесчисленными временными потоками больше некому. Другие «варианты» Канга Завоевателя вот-вот начнут вторжение в хронологию. Локи оказывается выброшен будто бы в иную вселенную, где его никто не узнаёт, а вокруг всюду видны изваяния Канга. То, что трикстер принимает за другое измерение, на поверку оказывается страшным прошлым Управления временных аномалий. 

    Локи предстоит не только разобраться с творящимся хаосом и как-то остановить рост других временных потоков, но и выяснить, почему его неконтролируемо перемещает во времени.

    Loki, season 2

    Жанр: хронофантастика
    В ролях: Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Куан Ке Хюи, Оуэн Уилсон, Джонатан Мэйджерс и другие
    Режиссёры: Джастин Бенсон и Аарон Мурхед
    Продолжительность: 6 эпизодов
    Премьера: 5 октября — 9 ноября 2023 года, Disney+
    Похоже на: «Доктор Кто», «Легион», «Конец Вечности» Айзека Азимова

    Потенциальная идея сериала про Локи привлекала внимание ещё с первых неофициальных анонсов. Полноценный сериал в Киновселенной Marvel? Да ещё с Томом Хиддлстоном? Дайте, пожалуйста, два, нет — три, нет — четыре (и даже больше, учитывая количество «вариантов»)! Первый сезон наряду с «Вандой/Виженом» и «Соколом и Зимним солдатом» должен был показать, что Киновселенная Marvel чувствует себя уверенно и на телеэкранах, но ковид спутал все планы. Графики релизов пришлось пересматривать, что-то переснимали, что-то перемонтировали (попутно заставляя перерабатывать отдел по визуальным эффектам). Впрочем, разве могло быть иначе, когда речь идёт о знаменитом трикстере, который в хаосе чувствует себя как рыба в воде (скажем, как лосось)?

    Первый сезон начался как привычное интригующее приключение, в котором Локи предстояло разобраться с Управлением временных аномалий. Могущественная бюрократическая организация, следящая за ходом времени и подпирающая документы в офисах Камнями бесконечности, была крайне недовольна попытками Локи что-то изменить. И предложила ему посодействовать в поимке коварной аномалии (правильнее — «варианта»), которая поставила под угрозу вообще всю хронологию! 

    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера 2

    Photo by Gareth Gatrell. © 2023 MARVEL

    У сериала уже были все шансы стать одной из самых занимательных историй в рамках Киновселенной Marvel, но в финале шоураннер Майкл Уолдрон вытащил из рукава не просто козырь, а целую колоду, чтобы начать новую партию по совсем другим правилам. Сериал лёгким движением изменил КВМ похлеще любого Таноса, введя концепцию мультивселенных и самого Канга Завоевателя — следующего большого злодея. При этом вместо пафосного финального мордобоя Локи пришлось метафорически бороться за право самому писать собственную историю. Бог обмана бросил вызов не только Тому, Кто Остался — главному антагонисту, — но и авторам, которые много лет развивали персонажа по своему усмотрению. 

    Второй сезон унаследовал хаотичное и проблемное производство первого: основные сценаристы сменились (Уолдрон пошёл развивать идеи для фильмов), в режиссёрские кресла позвали Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда («Лунный рыцарь»), а исполнитель роли Канга Джонатан Мэйджерс попал под судебное разбирательство после обвинений в домашнем насилии. И тем удивительнее, что из сумятицы получилось внятное и идейное продолжение, которое не просто здорово смотрится на фоне недавних неуспехов других проектов Киновселенной, а в целом способно вызвать трепет в духе лучших эпизодов «Доктора Кто» (финал и вовсе сравнивают с непревзойдённой серией Heaven Sent).

    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера 5

    Photo by Gareth Gatrell. © 2023 MARVEL

    Дух «Доктора» (ну а с чем ещё сравнивать историю про путешественника во времени с синдромом спасателя) ощущался ещё в первом сезоне благодаря самым разным локациям и ситуациям: вот миры будущего, а вот миры прошлого, а вот вообще Конец времён! Во втором сезоне путешествий стало меньше: герои успевают заглянуть лишь в Лондон 1977-го, Чикаго конца XIX века и в современность. Основное внимание уделяют приключениям в Управлении, где происходит раскол в руководстве. Одни готовы на всё, чтобы защитить священную хронологию, в том числе и на уничтожение многочисленных новообразованных временных ветвей. Другие стараются найти более гуманные способы спасти вселенную. Для этого Локи обращается к Уроборосу (новая заметная и чудаковатая роль Куана Ке Хюи из «Всё, везде и сразу», другой истории про мультивселенные). Когда-то именно он написал руководство для Управления временных аномалий. Если в организации и существует кто-то, кто может помочь с ремонтом темпорального оборудования, то только Уроборос. 

    Из-за акцента на Управлении и совсем небольшого количества персонажей второй сезон ощущается куда компактнее, история аккуратно выстраивается вокруг Локи и его новообретённой компании друзей. Парадоксально, что при этом новая угроза выглядит гораздо масштабнее и драматичнее. Редкий случай за последнее время, когда проект Киновселенной Marvel вызывает переживание и прямо заявляет: ставки высоки как никогда. Сцены гибели временных линий и вовсе по эффектности и накалу ничем не уступают щелчку Таноса. 

    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера 3

    Photo by Gareth Gatrell. © 2023 MARVEL

    К сожалению, не все сцены и не все персонажи получили равноценное внимание. Спасибо за раскрытие Мёбиуса и трогательные сцены с его детишками (и за его водные скутеры). Спасибо за референс к Фрэнку Моррису в истории Кейси. Но совершенно суматошная беготня во втором эпизоде вокруг Охотника Икс-5 мало того что вызвала массу вопросов (почему он так важен? как там оказался? да кто это вообще такой?!), так ещё и никак не повлияла на дальнейшие события. У сценаристов хватило запала раскрыть сразу два воплощения Мэйджерса, но при этом история Сильвии с её огромным драматическим потенциалом оказалась задвинута на второй план. Девушка мечется между решениями, её мнение про судьбу Управления меняется раз в эпизод, и из-за этого несколько смазывается впечатление от финала, где она играет важную роль.

    Но как раз финал позволяет махнуть рукой на эти недостатки — развешанные в первом и втором сезоне ружья стреляют одновременно (долетают даже отголоски взрывов, которые прозвучали ещё в фильмах). Авторы мастерски заканчивают историю персонажа, напоминая, что перед нами всё же не Повелитель времени в какой-то будке, а мифологический бог и вершитель судеб. И заодно — самое одинокое существо во всей мультивселенной. Наконец-то происхождение Локи даёт о себе знать не только в злодейских планах и магии иллюзий, но и в воспоминаниях персонажа и в новом статусе-кво. Авторы изящно (с невероятной красотой в кадре!) сплели мифологию Управления и всех этих «тайми-вайми» с предысторией персонажа — пожалуй, получился один из лучших финалов для «старой гвардии» Киновселенной. Правда, Хиддлстон уже поспешил заявить, что его слова о бесспорном завершении пути героя оказались «не слишком мудрыми», но давайте полюбуемся тем, что получилось, хотя бы пару лет. И не будем снова эксплуатировать героя ради фансервиса. 

    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера 7

    Photo by Gareth Gatrell. © 2023 MARVEL

    * * *

    В первом сезоне Локи бросил вызов автору, чтобы самому творить собственную судьбу. И во втором у него это получилось. История любимого трикстера Киновселенной Marvel завершилась на высокой ноте и достойна внимания, даже если вы разочаровались в недавних релизах студии. Старая гвардия уходит очень красиво.

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    Редактор
    В 2020-2023 — главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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