Фантастический сериал HBO о людях с суперспособностями из XIX века, бывший горячо любимый проект Джосса Уидона — «Невероятные» сумели заинтриговать еще на этапе трейлеров. Мы посмотрели первые четыре серии и делимся впечатлениями.

Британская империя, поздние годы правления королевы Виктории. Вот уже шесть лет как идёт «сверхъестественная» эпидемия. Среди женщин (реже мужчин) стали появляться Осенённые — люди со сверхспособностями. Для некоторых это подарок судьбы, для многих — уродство и проклятье. Дом призрения аристократки Лавинии Бидлоу — тихая гавань, дающая приют несчастным изгнанникам и изгнанницам с суперсилами. Две его ярких обитательницы, суровая вдова Амелия Тру и изобретательница Пененс Эдейр, разыскивают новых Осенённых и помогают им. На одной из спасательных операций дамы сталкиваются с таинственными злодеями, похищающими Осенённых. Героиням предстоит расследовать череду преступлений и столкнуться с ужасами и испытаниями, которые мир приготовил для «новых» людей.

Невероятные слухи

В 2018 году интернет потрясла новость: Джосс Уидон снова возвращается к телевизионным проектам! Да не с чем-нибудь, а с фантастическим сериалом для HBO про альтернативную Англию XIX века. Конечно, новое творение создателя «Баффи» и «Светлячка» не могло остаться без внимания, и ожидания публики были очень высоки. Сам Уидон отзывался о своих планах c энтузиазмом: радовался возможности воплотить новую авторскую вселенную и обещал кинематографический размах. Режиссёр признавался в любви к викторианской Англии и хотел рассказать «диккенсовскую» историю, в центре который был бы не отдельный человек, а общество и неравенство в нём.

Почему «Невероятные»? «Невероятные», как в свое время объяснил Джосс Уидон на Comic-Con в Сан-Диего, — это не термин и не самоназвание героев. В сериале вы его не услышите. Это скорее описание касты людей, радикально отличающихся от нормы — тех, кого не может быть по всем законам природы и не должно существовать по мнению общества. Но эти изгои борются и с гордостью несут свою «инаковость».

Съёмки успешно стартовали, команда сняла шесть серий первого сезона из планируемых десяти. А потом Вселенная будто подсмотрела синопсис «Невероятных» и перевернула реальную жизнь с ног на голову — началась коронавирусная пандемия.

В год жёстких ограничений и съёмочных трудностей Уидон внезапно объявил об уходе из проекта. Шоураннер объяснил это личным выгоранием — работа над сериалом в реалиях пандемии оставила Джосса без сил. Но не всё так просто: примерно в этот период Уидон влип в скандал. Несколько актёров «Лиги справедливости» обвинили режиссёра в неуважительном поведении во время пересъёмки фильма — якобы Уидон выдвигал им нелепые требования, хамил и угрожал увольнением.

Хотя исполнительницы центральных ролей в «Невероятных», Лора Доннели и Энн Скелли, очень тепло отзывались об опыте работы с Джоссом, замена шоураннера вполне могла быть ходом со стороны HBO. К счастью, проект не закрыли, и он перешёл по наследству к шоураннеру Филиппе Гослетт («Как разговаривать с девушками на вечеринках», «Мария Магдалина», «Отголоски прошлого»). Она и доснимает оставшиеся четыре серии (или даже больше).

Так «Невероятные» ещё до выхода превратились в два сериала внутри одного. Первую часть, от Джосса Уидона, мы можем посмотреть уже в этом апреле. А продолжение от Гослетт выйдет осенью.

Но что представляют из себя «Невероятные»?

Неовикторианство, которое мы заслужили

Некоторые СМИ с первых анонсов окрестили «Невероятных» стимпанком. Но все-таки точнее будет сказать, что «Невероятные» — это gaslamp fantasy, жанр более широкий, чем стимпанк, и включающий в себя любые фантастические варианты XIX века.

Викторианство в «Невероятных» сказочное и вряд ли заслужит одобрение специалистов-историков. Перед нами конструктор, собранный из тех же блоков, что и любое масштабное произведение в жанре gaslamp fantasy: немного стимпанк-машин, девушка-учёный, авантюрная леди-боец, безумный доктор, уличные банды, аристократ-декадент, напыщенный лорд-антагонист.

И для «Невероятных» как для авторского приключенческого сериала это неплохо, потому что неовикторианство на экранах — редкий и многострадальный гость. XIX век, особенно с фантастическими спецэффектами, всегда сложно и дорого снимать, и даже если режиссёры берутся за этот сеттинг, они нередко терпят неудачу (вспомним хотя бы раскритикованный «Дикий, дикий Запад»). Уидон не стал изобретать велосипед, а просто взял уже существующие компоненты и слегка подправил формулу.

Викторианский Лондон «Невероятных» — это набор локаций и пёстрых костюмов, которые сменяют друг друга с бешеной скоростью. Экшена в сериале действительно много — уличные бои в корсетах, погони, флешбэки, декадентские вечеринки и роскошные балы изредка перемежаются экспозицией и диалогами героев, которые стараются нам объяснить, что здесь происходит. От этого немного страдает темп повествования: разговоры о главном и лирические отступления выглядят слегка затянутыми на фоне метания фаерболов. Но впечатления это не портит, особенно если воспринимать «Невероятных» как этакий кинокомикс, очень «уидоновский», стремящийся запомниться яркими визуальными образами и вызывающими эпизодами.

Новые странные

Конечно, в истории про суперизгоев не могло обойтись без темы неравенства. И с её раскрытием сериал справляется чуть хуже, чем с экшеном.

В вихре событий героини успевают поговорить про свое место в мире и жестокость общества, провести явные параллели между положением Осенённых и других меньшинств. Но получается это смазанно: времени не хватает. Ведь у нескольких центральных и десятка второстепенных персонажей есть свои богатые истории и внутренние конфликты, и все их нужно было хотя бы примерно очертить за четыре часовые серии.

Что касается персонажей, они тут поистине невероятные. Главные героини — замечательный контрастный дуэт: надломленная женщина-солдат, способная видеть будущее, и трогательная религиозная девушка, свято преданная науке. Персонаж Лоры Доннели, Амелия Тру, вдобавок к своему дару, сложному характеру и таинственному прошлому еще и очень-очень непроста и играет гораздо большую роль в жизни всех Осенённых Лондона, чем кажется на первый взгляд.

Способности Осенённых впечатляют своим разнообразием. Это не только левитация, метание льда и огня — в «Невероятных» есть гигантский ребенок, девушка, говорящая на всех языках мира, женщина, аккумулирующая боль, и другие любопытные типажи. Запоминающихся образов немало и среди обычных людей. Многим не терпелось увидеть Ника Фроста в роли бандита-психопата. Увы, безумный криминальный босс появляется в первых сериях не очень часто, хоть и успевает отрезать пару пальцев. Тем, кто привык видеть Фроста в роли добродушного напарника Саймона Пегга, такая смена амплуа наверняка покажется интересной.