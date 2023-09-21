На «Кинопоиске» 23 сентября выходит фантастический комедийный сериал «Кибердеревня» — история о простом русском фермере с Марса Николае. Руководитель огромной корпорации «Ижевск Дайнемикс» Константин Барагозин планирует снести дом Николая и построить на его месте завод. Звучит как шутка. И да, и нет.

«Кибердеревня» действительно началась с шутки — три года назад все внезапно начали пересылать друг другу ролик с Youtube под названием RUSSIAN CYBERPUNK FARM, в котором «фармер фром Рязань» Николай рассказывал, как ведётся хозяйство на его «хай технолоджикал» ферме. Все увидели корову с QR-кодом на боку, светящийся зловещим голубым цветом чайный гриб, космический корабль пришельцев, разбираемый на металлолом, и деревенский туалет с чёрной дырой — такой, как в «Интерстелларе».

Ролик стал вирусным, набрал 13 миллионов просмотров и тысячи комментариев о том, что по графике и стильности видео переплюнуло большой отечественный кинематограф. Визуальные эффекты в ролике действительно выглядели отлично. И это при том, что видео на канале birchpunk («Берёзовый панк») было создано группой энтузиастов во главе с художником компьютерной графики Сергеем Васильевым, до того работавшим над картинами «Ледокол», «Гоголь», «Аванпост» и другими.

Ролик понравился не только простым зрителям — его репостили и Дмитрий Рогозин (тогда — глава «Роскосмоса»), и шведский художник Саймон Столенхаг, чьей стилистикой во многом вдохновлялись создатели видео. На его популярность повлияла и новая мода на киберпанк — особенно в России, где уже становились популярными работы диджитал-художников Евгения Зубкова, Brickspacer и других. На канале birchpunk следом вышли и другие ролики в том же духе, где показали космопоезд, кибермилицию и кибербольницу, но популярности оригинального видео они не достигли.

Читайте также «Наш слоган — „Окна в Россию будущего“»: интервью с автором русской кибердеревни Где сложнее снимать — в поезде или в деревне, когда вернётся Николай, какого юмора не будет в роликах и как так вышло, что создатель кибердеревни не любит киберпанк?

Возможно, поэтому «Кинопоиск» решил заняться сериалом именно о деревне. В 2022 году было объявлено о начале съёмок, а к своим ролям вернулись основные актёры: фермера Николая сыграл Сергей Чихачёв, а главу «Ижевск Дайнемикс» Константина Барагозина — Григорий Скряпкин. Сам Барагозин, собирательный образ типичного начальника российской корпорации, стал в сериале злодеем, противостоящим фермеру Николаю и его семье.

Первая серия новой «Кибердеревни» в основном пересказывает события оригинального ролика, но при этом закладывает основу мира для будущего роуд-муви о путешествии по планетам. Появилась новая сюжетная линия с Барагозиным и его незадачливыми подчинёнными, а главное — Робогозин, робот-помощник, в чьём корпусе без труда узнаются черты робота Чаппи, только одетого не в рэперские цепи, а в спортивный костюм с логотипом Олимпиады-2080.

Вообще, отсылки — одна из самых занимательных особенностей «Кибердеревни». Тех, кому не понравится её простой юмор, развлекут образы, взятые из всевозможной фантастики. «Наезд» на марсианскую деревню напоминает одновременно «Аватар» и «Дюну», некоторые персонажи словно пришли из «Бегущего по лезвию 2049», а сами роботы (обещали показать больше 100 роботов и дронов, а ещё 50 видов космотехники) — буквально состоят из референсов.

Одно дело — четырёхминутный ролик, другое — сериал, в котором необходим и сквозной сюжет, и история для каждой серии. К тому же с конца первого эпизода действие сериала перемещается с марсианской фермы в «расширенную кибервселенную». Но шарм не пропадает — концепция, построенная на парадоксальном сочетании высоких технологий и стереотипных российских реалий, продолжает успешно работать и на других планетах. Благо, фактуры, на которой можно строить сатиру, предостаточно.

Другое дело — как далеко создатели смогут зайти в своём высмеивании. Если уж взялись переносить частичку России в будущее, то будьте добры расширять метафору вместе с границами Вселенной, превращая изначальную шутку в социальную фантастику. Авторы, конечно, стараются, но быстро становится понятно, что шутки тут будут примерно на уровне шоу «ТНТ» — местами хорошие, но беззубые. Да и от женских персонажей в первых двух сериях хочется плакать — настолько стереотипными они вышли.