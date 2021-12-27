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    Сериалы
    #анонс #дайджест #ожидания 2022 #фэнтези-сериал

    Какие сериалы выйдут в 2022: фэнтези и не только

    27 декабря 2021
    27.12.2021
    16927
    13 минут на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания 2022 #фэнтези-сериал
    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только 10

    2022-й обещает быть грандиозным для поклонников фантастических сериалов. Всё больше каналов пытаются снять свой ответ «Игре престолов», в том числе и сами HBO, где выйдет масштабный приквел «Дом Дракона» про Таргариенов. И это не говоря о долгожданном и не менее эпичном «Властелине колец»! А ещё — предыстория «Ведьмака» про Сопряжение Сфер, экранизация комикса «Песочный человек» Нила Геймана. Праздник для поклонников фэнтези.

    Впрочем, поклонникам мистики и ужасов тоже будет что посмотреть: от экранизаций видеоигр The Last of Us и Resident Evil до новых проектов Майка Флэнегана и создателей хронооперы «Тьма». А откроет год супергеройский боевик про Миротворца из «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна.

    И заметьте, никаких сериалов по комиксам Marvel и по «Звёздным войнам»! Также в этот список не вошли мистика и ужасы: они заслужили отдельный.

    Они здесь:

    Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только 2

    Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только

     Александр Стрепетилов |  23.12.2021

    Собрали всю актуальную информацию по сериалам на ближайшие пару лет. Интересно, какие из проектов доберутся до экранов.

    Будущие сериалы Marvel: «Лунный рыцарь», «Мисс Марвел», «Секретное вторжение» и другие  7

    Будущие сериалы Marvel: «Лунный рыцарь», «Мисс Марвел», «Секретное вторжение» и другие 

     Александр Стрепетилов |  25.12.2021

    Чего ждать в ближайшие пару лет? Какие проекты войдут в четвёртую фазу Киновселенной? Кто придёт на замену старым героям?

    Фэнтези

    Властелин колец

    The Lord of the Rings

    Второй сезон «Властелина колец» будут снимать в Великобритании

    Когда и где? 2 сентября 2022 года на Amazon Prime Video (в России — там же). Перенос с 2021-го.

    Что? Фэнтезийный эпос по легендариуму Толкина.

    О чём? О событиях Второй Эпохи, когда были выкованы Кольца Власти. Главных героев и завязку создатели по-прежнему держат в секрете. Синопсис гласит, что в центре событий окажутся персонажи, которым предстоит бороться с пробуждающимся злом.

    Но не так всё просто — в первом же промокадре нам показали, кажется, великие Древа Валар. Вот только ко Второй Эпохе они должны быть уже уничтожены. Может, это флешбэк? Пока неясно.

    Чего ждём? Главный фэнтези-сериал, который в новом десятилетии может затмить «Игру престолов». Amazon собрал сильную команду: шоураннеры — Джон Д. Пейн и Патрик МакКей (у них немного опыта, но они успели поработать над фильмами «Стартрек: Бесконечность» и «Круиз по джунглям»); сценарий написали Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»); первые два эпизода поставил Хуан Антонио Байона («Мир юрского периода 2», «Голос монстра»), ещё четыре снял Уэйн Йип («Доктор Кто»), а последние два за Шарлоттой Брендстрём («Ведьмак», «Двойник»). Да, в первом сезоне нас ждёт восемь эпизодов. 

    Кроме того, Amazon пригласил для сотрудничества Томаса Алана Шиппи — филолога и литературоведа, специалиста по творчеству Толкина, а также легендарного иллюстратора Средиземья Джона Хоу. Карты Хоу вы могли видеть на первых промоизображениях.

    В сериале снимутся Роберт Арамайо (сыграл молодого Неда Старка в «Игре престолов», здесь его персонажа зовут Белдор), Овайн Артур («Смерть в раю»), Назанин Бониади («Родина»), Том Бадж («Кэнди»), Морфидд Кларк («Тёмные начала», по данным СМИ, играет молодую Галадриэль), Джозеф Моул (Бенджен Старк в «Игре престолов», по данным СМИ, играет злодея по имени Орен), Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы», по данным СМИ, играет героиню по имени Тира), Эма Хорват и другие.

    Производство первого сезона затянулось из-за пересъёмок и пандемии — сериал снимали до лета 2021-го, так что в итоге шансов увидеть его в уходящем году не было. Зато Amazon уже запланировал съёмки второго сезона — они начнутся в первом квартале 2022-го. А производство сериала пришлось перенести из Новой Зеландии в Великобританию — расходы компании сильно увеличились из-за низких темпов вакцинации в стране. 

    Песочный человек

    The Sandman

    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только 2

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же). Перенос с 2021-го.

    Что? Городское мифологическое фэнтези, экранизация комиксов Нила Геймана.

    О чём? О повелителе царства снов Морфее, а также о людях и существах, которые с ним сталкиваются. Морфей — выходец из семейства могущественных Вечных, сущностей, которые неотрывно связаны с мирозданием. И это не мешает Сну время от времени попадать в неприятности. Взять хотя бы завязку — колдун Родерик Бёрджесс мечтал пленить саму Смерть (тоже одну из Вечных), но в ходе ритуала что-то пошло не так, и маг на долгие годы заточил Морфея. В наши дни Сну удалось вырваться. С его вызволения начинаются события оригинального комикса, и очень похоже, что такой же станет и завязка сериала. В дальнейшем Морфей будет помогать людям с бессонницей, разбираться в семейных дрязгах, путешествовать в поисках других сверхъестественных созданий и даже на время станет владыкой ада.

    Промо-ролик

    Чего ждём? Удивительное путешествие в самую необычную вселенную Нила Геймана. В том году мы относились к адаптации довольно скептически, но первые промоматериалы и актёрский состав как минимум интригуют. 

    Морфея играет Том Старридж («Рок-волна»), а Чарльз Дэнс («Игра престолов») — колдуна-эзотерика Родерика Бёрджесса. Этих двух мы видим в первом проморолике. Пока в образах не показали остальных — например, Гвендолин Кристи («Игра престолов») в роли Люцифера, Бойда Холбрука («Нарко») в роли Коринфянина, Кирби Хауэлл-Баптист («Почему женщины убивают») в роли Смерти и небинарного актёра Мейсона Александра Парка в роли Страсти (всё как в комиксе, где Страсть и была двуполой, правда, срисована с Дэвида Боуи). Ещё в сериале задействована Дженна Коулман («Доктор Кто»), она играет потомка Джона Константина. На второстепенных ролях засветились аж Стивен Фрай и Дэвид Тьюлис. 

    Судя по утечкам и информации в СМИ, повествование в «Песочном человеке» изменят и сделают более однородным. В комиксах сюжет скакал от выпуска к выпуску, иногда развивался глобальный сценарий, а иногда очень локальные истории, в которых участие Сна было минимальным. Действие сериала перенесут в современность, основную завязку с артефактами Морфея оставят неизменной, но к ней, по всей видимости, добавили дополнительные линии. 

    Про комикс

    Почему «Песочный человек» Нила Геймана — великий комикс

    Почему «Песочный человек» Нила Геймана — великий комикс

     Никита Казимиров |  27.12.2019

    Мир комикса Нила Геймана «Песочный человек» причудлив и сюрреалистичен, но у него есть своя логика, а проблемы его героев созвучны нашим.

    Дом Дракона

    House of the Dragon

    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на HBO Max (в России — на «Амедиатеке»). 

    Что? Фэнтезийный эпос, экранизация книги «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.

    О чём? О династии Дома Таргариенов, которая сперва стала самой могущественной в Вестеросе, а затем пала в междоусобной войне, известной как Танец Драконов. Действие сериала стартует за 200 лет до событий «Песни льда и пламени». 

    Трейлер

    Чего ждём? Что «Игру престолов» затмит только её наследница. Приквел обещает быть масштабным, красивым, многомерным, обязательно с интригами и драконьим пламенем. 

    После того, как HBO «сожгла» около 30 миллионов долларов на первой попытке снять приквел «Игры престолов» (он назывался «Долгая ночь», и после съёмок пилота с Наоми Уоттс от проекта отказались), продюсеры решили, что действовать нужно сразу и изо всех сил — и заказали сезон в десять эпизодов. К созданию привлекли Райана Кондала (занимался «Игрой престолов») и Джорджа Мартина. На главные роли позвали Пэдди Консидайна (Визерис Таргариен), Мэтта Смита (Деймон Таргариен), Оливию Кук (Алисента Хайтауэр) и Эмму Д’Арси (Рейнира Таргариен).

    Немного обескураживает, что оба приквела «Игры престолов» (HBO ещё готовит экранизацию «Повестей о Дунке и Эгге») основаны на готовом материале Мартина, а другие анонсированные спин-оффы так и не дошли до съёмок. Стоит ли так полагаться на текст, учитывая, что «Пламя и кровь» ещё не дописана? К тому же финал этой исторической хроники известен заранее.

    О сериале

    «Дом Дракона»: о чём будет приквел «Игры престолов» 14

    «Дом Дракона»: о чём будет приквел «Игры престолов»

     Алексей Ионов |  18.12.2020

    Что привело к гражданской войне Таргариенов и кто в ней воевал.

    Этерна

    Фауна и кастинг: команда сериала «Этерна» ответила на три вопроса читателей

    Когда и где? Первая часть — в январе 2022-го на «Кинопоиске», продолжение — в январе 2023-го.

    Что? Псевдоисторическое фэнтези, экранизация романов Веры Камши.

    О чём? О вымышленном мире, вдохновлённом Новым временем. Четыреста лет назад пала династия Раканов, издавна правившая королевством Талигойя. На престол взошёл Франциск Оллар, Талигойю переименовали в Талиг. Пять лет назад герцог Эгмонт Окделл поднял восстание против потомка узурпатора, но был побеждён и убит герцогом Алвой, искусным фехтовальщиком. Теперь сын мятежника, юный Ричард Окделл, прибывает в столицу Талига, чтобы пройти положенное молодым дворянам обучение в школе Лаик.

    Трейлер

    Чего ждём? Наш ответ… Александру Дюма! Это скорее шутка, но уже куда более справедливая, чем сравнение с «Игрой престолов» — команда сериала постоянно даёт понять, что устала от такой характеристики. На самом деле у книжных циклов Мартина и Камши хватает общего: сложная политическая система, конфликты дворянства, противоречивые персонажи. Но при этом действие «Этерны» ближе к Новому времени. Чем не «Мушкетёры»? Особенно если посмотреть трейлер. 

    Сериал начала снимать команда энтузиастов, которая на первых порах за свой счёт смогла обеспечить и массовку, и команду каскадёров, и учителей по фехтованию, и декорации, и аутентичный реквизит. Да и артистов позвали небезызвестных: Алву воплотил Юрий Чурсин, королеву Катарину сыграла Юлия Хлынина, Лионеля Савиньяка — Кирилл Зайцев, Альдо Ракана — Анар Халилов, а Робера Эпине — Павел Крайнов. Вскоре к проекту подключился «Кинопоиск», и теперь сериал стартует на этой площадке. 

    Самый главный пока что минус — это график выхода. В этом январе выходит несколько первых серий, смонтированных в фильм под названием «Этерна. Часть 1». А полноценный сериал ждём лишь в 2023-м. 

    О сериале

    «Этерна»: что показали в первом трейлере 3

    «Этерна»: что показали в первом трейлере

     Дмитрий Злотницкий |  22.11.2021

    Разбор ролика к экранизации «Красного на красном» Веры Камши.

    Ведьмак: Происхождение

    The Witcher: Blood Origin

    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только 11

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

    Что? Тёмное фэнтези, приквел сериала. 

    О чём? О сотворении мира «Ведьмака» таким, каким мы его знаем. Действие развернётся за 1200 лет до начала саги о Геральте, нам покажут появление первых ведьмаков и легендарное Сопряжение Сфер. Из-за этого магического катаклизма когда-то столкнулись миры, и на Континент прибыли люди (а за ними и разные чудовища). Кроме того, «Истоки крови» будут исследовать историю эльфийской цивилизации.

    Трейлер

    Чего ждём? Новых (вернее, древних) приключений на Континенте. Судя по описанию ролей, сериал начнётся как большое путешествие нескольких героев, и по ходу дела им предстоит столкнуться с последствиями Сопряжения Сфер.

    София Браун («Гений», «Красавица и чудовище») играет Эиле — воительницу, которая покинула ряды гвардии королевы, чтобы стать путешествующей музыканткой. Лоуренс О’Фуарейн («Восстание») исполнил роль мужчины из клана воинов, поклявшихся защищать короля, но вместо этого отправился вершить месть. Мишель Йео («Шан-Чи») — последняя представительница северного племени эльфов-мечников, она отправилась на поиски украденного у её народа клинка. 

    Все три истории — придумки сценаристов, события Сопряжения Сфер у Сапковского были описаны очень скупо. Но обнадёживает то, что проект заявлен как завершённый мини-сериал — а это значит, что удастся избежать беды многих первых сезонов, когда на доске только-только расставляют фигуры. Видимо, у авторов есть план с завязкой, кульминацией и развязкой на сезон. 

    Из любопытного — в сериале на второстепенных ролях заявлен эльф Эредин, предводитель Дикой Охоты, хорошо знакомый игрокам с третьего «Ведьмака». 

    Аватар: Последний маг воздуха

    Avatar: the Last Airbender

    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только 4

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

    Что? Героическое ориентальное фэнтези, адаптация одноимённого мультсериала. 

    О чём? Да все знают, о чём! «Вода, Огонь, Земля, Воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире, но всё изменилось, когда народ Огня развязал войну…» и далее по тексту. Может, не все смотрели три сезона увлекательных приключений Аанга и его товарищей, но слышали про них, кажется, все.

    Чего ждём? Неизвестно. Первоначально над сериалом работали создатели оригинала Майкл Дант ДиМартино и Брайан Кониецко — в качестве исполнительных продюсеров. Но в августе 2020-го дуэт покинул адаптацию — потому что в какой-то момент поняли, что творческого контроля у них нет. 

    Где-то год продюсеры Netflix отмалчивались, работая без дуэта, а примерно с лета 2021-го начали делиться новостями об актёрском составе. Например, раскрыли юных актёров на главные роли: Иэн Аусли (Сокка), Киавентио (Катара), Гордон Кормье (Аанг), Даллас Лю (Зуко). И позже — некоторых второстепенных. Например, Лорда Озая играет Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), а дядю Айро — Пол Ли (Train 48). 

    Актёрский состав впечатляет, но непонятно, как именно авторы сериала будут воссоздавать этот фантастический мир и менять структуру сюжета. Полагаем, пока на пост режиссёра не назначат Шьямалана, надежда будет жить.

    Виллоу

    Willow 

    «Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами 18

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Disney+ (в России — неизвестно).

    Что? Приключенческое фэнтези, продолжение фильма 1988 года.

    О чём? О принцессе Кит, которая отправляется на поиски своего похищенного брата. В этом опасном приключении к ней присоединяются служанка Нефрит (мечтает стать лучшим молодым воином в королевстве), горничная Голубка (жаждет доказать, что она избранная) и вор Грубиян (тот ещё пройдоха, присоединился к походу в обмен на вызволение из тюрьмы). 

    Промо-ролик

    Чего ждём? Всё той же слегка позабытой сказочной атмосферы, когда сюжеты были немного наивными, а добрые персонажи не считались чем-то скучным. Оригинал в своё время был придуман Джорджем Лукасом, который выступил продюсером. А его друг Рон Ховард занялся режиссурой. Для съёмок тогда наняли беспрецедентно много — двести двадцать — актёров-карликов, которые сыграли нелвинов, гномов-соплеменников главного героя Виллоу (его воплотил Уорвик Дэвис). 

    Вряд ли современный сериал станет такой же вехой, но он точно заслуживает внимания зрителей. Во-первых, сказочного фэнтези действительно мало. Во-вторых, и здесь на съёмках задействуют актёров-карликов, к роли Виллоу снова вернётся Уорвик Дэвис. В-третьих, сериалом занимается Джонатан Кэздан, продюсер и сценарист, писавший среди прочего спин-офф «Звёздных войн» про Хана Соло и пятого «Индиану Джонса». 

    Главных героев сыграют Руби Крус («Мэйр из Исттауна», она играет принцессу Кит), Эрин Келлиман («Сокол и Зимний солдат», играет Нефрит), Элли Бамбер («Отверженные», играет Голубку) и Амер Чадха-Патель («Третий день», играет Грубияна). 

    Про оригинал

    «Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами 18

    «Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами

     Алексей Турчин |  04.11.2020

    Герой из маленького народца находит то, что погубит тёмного властелина, и отправляется в поход по Новой Зеландии… Нет, это не «Властелин колец»!

    …и не только

    Звёздный путь: Странные новые миры

    Star Trek: Strange New Worlds

    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только 5

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Paramount+ (в России — неизвестно).

    Что? Научная фантастика, приквел Star Trek: The Original Series.

    О чём? Об экипаже, пожалуй, самого известного звездолёта в Федерации — USS Enterprise. Молодые капитан Пайк, Первый Помощник и Спок отправляются исследовать новые удивительные миры — за десятилетия до событий TOS. 

    Трейлер: нет. 

    Чего ждём? Уже пятого сериала в так называемой расширенной вселенной Алекса Куртцмана, куда входят Discovery, Picard, Lower Decks и Prodigy. Когда экипаж «Энтерпрайза» засветился в «Дискавери» (а Споку уделили отдельную сюжетную линию), Куртцман решил, что герои достойны собственного сериала-приквела. Мол, их историю мы знаем по TOS, а теперь увидим, чем они занимались ранее. Тем более, по его словам, фанаты приняли новых актёров вполне позитивно. 

    Пайка играет Энсон Маунт («Нелюди»), Номер Один — Ребекка Ромейн (старые «Люди Икс»), Спока — Итан Пек («Полуночное небо»). 

    Halo

    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только 7

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на сервисе Paramount+.

    Что? Фантастический боевик.

    О чём? О продолжительной войне человечества с инопланетной империей Ковенант. Время действия — XXVI век. 

    Трейлер

    Чего ждём? Если авторы не врут — драматичную личную историю Мастера Чифа, вплетённую в глобальный конфликт. Но нас, пожалуй, устроит возможность посмотреть сериал без нужды копаться в мифологии серии. Как это было, скажем, с «Аркейном». 

    Первоначально сериал по Halo разрабатывали для канала Showtime, но за время производства ему подыскали новый дом. Главные роли исполнили Пабло Шрайбер («Американские боги»), Наташа Макэлхоун («Блудливая Калифорния») и Джен Тейлор — актриса, озвучившая в играх Кортану, искусственный интеллект.

    Миротворец

    Peacemaker

    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только 6

    Когда и где? 13 января 2022-го на HBO Max (в России — на «Амедиатеке»).

    Что? Комедийный супергеройский боевик, спин-офф «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна.

    О чём? О новых миссиях беспринципного и исполнительного вояки Миротворца. Он принесёт мир в ваш дом — даже если для этого придётся расстрелять всех его жителей. Миротворца откачали после разборок со Старро, чтобы отправить на новые дела. 

    Трейлер

    Чего ждём? Примерно того же угара, что был в «Отряде самоубийц», — тем более сериал написал и поставил Джеймс Ганн. Но не стоит ждать лишь концентрированного кровавого треша (хотя без не него не обойдётся) — судя по трейлеру, режиссёр решил уделить внимание метаниям Миротворца. Например, в ролике вояка-убийца ослушался приказа и не стал стрелять в ребёнка. Отдельная линия будет посвящена сложным отношениям героя и его отца (отличная возможность для Ганна покопаться в любимой теме). 

    В конце концов, нас ждут ещё несколько парней в костюмах, много взрывов и забавная динамика в команде героев. Да, ведь работать с Миротворцем будут простые ребята, помощники Аманды Уоллер, они не такие крутые, зато не носят унитаз на голове. Ну и конечно, ждём, что Джон Сина разыграется на полную катушку! 

    Викинги: Вальхалла

    Vikings: Valhalla

    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только 8

    Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

    Что? Околоисторическая драма, продолжение «Викингов».

    О чём? О новой эпохе в истории викингов — спустя 100 лет после событий оригинала. В центре событий окажутся Лейф Эрикссон (первый европеец, доплывший до Северной Америки), Фрейдис, Харальд III Суровый и Вильгельм Завоеватель.

    Трейлер

    Чего ждём? Да примерно всего того же, что и было в «Викингах». Новым сериалом занимается во многом та же команда, включая шоураннера Майкла Хёрста («Тюдоры», «Камелот»). Даже снимают там же — в Ирландии. Правда, новым актёрам ещё только предстоит привлечь к себе внимание — а то пока смотрятся блёкло на фоне Рагнара в исполнении Трэвиса Фимелла. 

    В комментариях к трейлеру зрители упрекнули сервис в появлении темнокожих персонажей в Скандинавии. Да, это не исторично — а впрочем, не то чтобы оригинальные «Викинги» придерживались исторической точности, особенно в плане переплетения реальности и вымысла.

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     Марина Беляева |  17.12.2021

    Диснеевские спин-оффы, экранизации видеоигр и мультсериал на блокчейнах: наверняка вы найдёте себе что-нибудь по душе.

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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    Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только 2
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    Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только

    Собрали всю актуальную информацию по сериалам на ближайшие пару лет. Интересно, какие из проектов доберутся до экранов.

    Новые авторы фэнтези, с которыми мы познакомились в 2021 году 7
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    Новые авторы фэнтези, с которыми мы познакомились в 2021 году

    Яркие писатели, чьи книги начали издаваться на русском в нынешнем году.

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    Фантастические итоги 2018
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