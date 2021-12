2022-й обещает быть грандиозным для поклонников фантастических сериалов. Всё больше каналов пытаются снять свой ответ «Игре престолов», в том числе и сами HBO, где выйдет масштабный приквел «Дом Дракона» про Таргариенов. И это не говоря о долгожданном и не менее эпичном «Властелине колец»! А ещё — предыстория «Ведьмака» про Сопряжение Сфер, экранизация комикса «Песочный человек» Нила Геймана. Праздник для поклонников фэнтези. Впрочем, поклонникам мистики и ужасов тоже будет что посмотреть: от экранизаций видеоигр The Last of Us и Resident Evil до новых проектов Майка Флэнегана и создателей хронооперы «Тьма». А откроет год супергеройский боевик про Миротворца из «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна.

И заметьте, никаких сериалов по комиксам Marvel и по «Звёздным войнам»! Также в этот список не вошли мистика и ужасы: они заслужили отдельный.

Фэнтези

Властелин колец

The Lord of the Rings

Когда и где? 2 сентября 2022 года на Amazon Prime Video (в России — там же). Перенос с 2021-го.

Что? Фэнтезийный эпос по легендариуму Толкина.

О чём? О событиях Второй Эпохи, когда были выкованы Кольца Власти. Главных героев и завязку создатели по-прежнему держат в секрете. Синопсис гласит, что в центре событий окажутся персонажи, которым предстоит бороться с пробуждающимся злом.

Но не так всё просто — в первом же промокадре нам показали, кажется, великие Древа Валар. Вот только ко Второй Эпохе они должны быть уже уничтожены. Может, это флешбэк? Пока неясно.

Чего ждём? Главный фэнтези-сериал, который в новом десятилетии может затмить «Игру престолов». Amazon собрал сильную команду: шоураннеры — Джон Д. Пейн и Патрик МакКей (у них немного опыта, но они успели поработать над фильмами «Стартрек: Бесконечность» и «Круиз по джунглям»); сценарий написали Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»); первые два эпизода поставил Хуан Антонио Байона («Мир юрского периода 2», «Голос монстра»), ещё четыре снял Уэйн Йип («Доктор Кто»), а последние два за Шарлоттой Брендстрём («Ведьмак», «Двойник»). Да, в первом сезоне нас ждёт восемь эпизодов.

Кроме того, Amazon пригласил для сотрудничества Томаса Алана Шиппи — филолога и литературоведа, специалиста по творчеству Толкина, а также легендарного иллюстратора Средиземья Джона Хоу. Карты Хоу вы могли видеть на первых промоизображениях.

В сериале снимутся Роберт Арамайо (сыграл молодого Неда Старка в «Игре престолов», здесь его персонажа зовут Белдор), Овайн Артур («Смерть в раю»), Назанин Бониади («Родина»), Том Бадж («Кэнди»), Морфидд Кларк («Тёмные начала», по данным СМИ, играет молодую Галадриэль), Джозеф Моул (Бенджен Старк в «Игре престолов», по данным СМИ, играет злодея по имени Орен), Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы», по данным СМИ, играет героиню по имени Тира), Эма Хорват и другие.

Производство первого сезона затянулось из-за пересъёмок и пандемии — сериал снимали до лета 2021-го, так что в итоге шансов увидеть его в уходящем году не было. Зато Amazon уже запланировал съёмки второго сезона — они начнутся в первом квартале 2022-го. А производство сериала пришлось перенести из Новой Зеландии в Великобританию — расходы компании сильно увеличились из-за низких темпов вакцинации в стране.

Песочный человек

The Sandman

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же). Перенос с 2021-го.

Что? Городское мифологическое фэнтези, экранизация комиксов Нила Геймана.

О чём? О повелителе царства снов Морфее, а также о людях и существах, которые с ним сталкиваются. Морфей — выходец из семейства могущественных Вечных, сущностей, которые неотрывно связаны с мирозданием. И это не мешает Сну время от времени попадать в неприятности. Взять хотя бы завязку — колдун Родерик Бёрджесс мечтал пленить саму Смерть (тоже одну из Вечных), но в ходе ритуала что-то пошло не так, и маг на долгие годы заточил Морфея. В наши дни Сну удалось вырваться. С его вызволения начинаются события оригинального комикса, и очень похоже, что такой же станет и завязка сериала. В дальнейшем Морфей будет помогать людям с бессонницей, разбираться в семейных дрязгах, путешествовать в поисках других сверхъестественных созданий и даже на время станет владыкой ада.

Чего ждём? Удивительное путешествие в самую необычную вселенную Нила Геймана. В том году мы относились к адаптации довольно скептически, но первые промоматериалы и актёрский состав как минимум интригуют.

Морфея играет Том Старридж («Рок-волна»), а Чарльз Дэнс («Игра престолов») — колдуна-эзотерика Родерика Бёрджесса. Этих двух мы видим в первом проморолике. Пока в образах не показали остальных — например, Гвендолин Кристи («Игра престолов») в роли Люцифера, Бойда Холбрука («Нарко») в роли Коринфянина, Кирби Хауэлл-Баптист («Почему женщины убивают») в роли Смерти и небинарного актёра Мейсона Александра Парка в роли Страсти (всё как в комиксе, где Страсть и была двуполой, правда, срисована с Дэвида Боуи). Ещё в сериале задействована Дженна Коулман («Доктор Кто»), она играет потомка Джона Константина. На второстепенных ролях засветились аж Стивен Фрай и Дэвид Тьюлис.

Судя по утечкам и информации в СМИ, повествование в «Песочном человеке» изменят и сделают более однородным. В комиксах сюжет скакал от выпуска к выпуску, иногда развивался глобальный сценарий, а иногда очень локальные истории, в которых участие Сна было минимальным. Действие сериала перенесут в современность, основную завязку с артефактами Морфея оставят неизменной, но к ней, по всей видимости, добавили дополнительные линии.

Про комикс Почему «Песочный человек» Нила Геймана — великий комикс Мир комикса Нила Геймана «Песочный человек» причудлив и сюрреалистичен, но у него есть своя логика, а проблемы его героев созвучны нашим.

Дом Дракона

House of the Dragon

Когда и где? Когда-то в 2022-м на HBO Max (в России — на «Амедиатеке»).

Что? Фэнтезийный эпос, экранизация книги «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.

О чём? О династии Дома Таргариенов, которая сперва стала самой могущественной в Вестеросе, а затем пала в междоусобной войне, известной как Танец Драконов. Действие сериала стартует за 200 лет до событий «Песни льда и пламени».

Чего ждём? Что «Игру престолов» затмит только её наследница. Приквел обещает быть масштабным, красивым, многомерным, обязательно с интригами и драконьим пламенем.

После того, как HBO «сожгла» около 30 миллионов долларов на первой попытке снять приквел «Игры престолов» (он назывался «Долгая ночь», и после съёмок пилота с Наоми Уоттс от проекта отказались), продюсеры решили, что действовать нужно сразу и изо всех сил — и заказали сезон в десять эпизодов. К созданию привлекли Райана Кондала (занимался «Игрой престолов») и Джорджа Мартина. На главные роли позвали Пэдди Консидайна (Визерис Таргариен), Мэтта Смита (Деймон Таргариен), Оливию Кук (Алисента Хайтауэр) и Эмму Д’Арси (Рейнира Таргариен).

Немного обескураживает, что оба приквела «Игры престолов» (HBO ещё готовит экранизацию «Повестей о Дунке и Эгге») основаны на готовом материале Мартина, а другие анонсированные спин-оффы так и не дошли до съёмок. Стоит ли так полагаться на текст, учитывая, что «Пламя и кровь» ещё не дописана? К тому же финал этой исторической хроники известен заранее.

Этерна

Когда и где? Первая часть — в январе 2022-го на «Кинопоиске», продолжение — в январе 2023-го.

Что? Псевдоисторическое фэнтези, экранизация романов Веры Камши.

О чём? О вымышленном мире, вдохновлённом Новым временем. Четыреста лет назад пала династия Раканов, издавна правившая королевством Талигойя. На престол взошёл Франциск Оллар, Талигойю переименовали в Талиг. Пять лет назад герцог Эгмонт Окделл поднял восстание против потомка узурпатора, но был побеждён и убит герцогом Алвой, искусным фехтовальщиком. Теперь сын мятежника, юный Ричард Окделл, прибывает в столицу Талига, чтобы пройти положенное молодым дворянам обучение в школе Лаик.

Чего ждём? Наш ответ… Александру Дюма! Это скорее шутка, но уже куда более справедливая, чем сравнение с «Игрой престолов» — команда сериала постоянно даёт понять, что устала от такой характеристики. На самом деле у книжных циклов Мартина и Камши хватает общего: сложная политическая система, конфликты дворянства, противоречивые персонажи. Но при этом действие «Этерны» ближе к Новому времени. Чем не «Мушкетёры»? Особенно если посмотреть трейлер.

Сериал начала снимать команда энтузиастов, которая на первых порах за свой счёт смогла обеспечить и массовку, и команду каскадёров, и учителей по фехтованию, и декорации, и аутентичный реквизит. Да и артистов позвали небезызвестных: Алву воплотил Юрий Чурсин, королеву Катарину сыграла Юлия Хлынина, Лионеля Савиньяка — Кирилл Зайцев, Альдо Ракана — Анар Халилов, а Робера Эпине — Павел Крайнов. Вскоре к проекту подключился «Кинопоиск», и теперь сериал стартует на этой площадке.

Самый главный пока что минус — это график выхода. В этом январе выходит несколько первых серий, смонтированных в фильм под названием «Этерна. Часть 1». А полноценный сериал ждём лишь в 2023-м.

О сериале «Этерна»: что показали в первом трейлере Разбор ролика к экранизации «Красного на красном» Веры Камши.

Ведьмак: Происхождение

The Witcher: Blood Origin

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

Что? Тёмное фэнтези, приквел сериала.

О чём? О сотворении мира «Ведьмака» таким, каким мы его знаем. Действие развернётся за 1200 лет до начала саги о Геральте, нам покажут появление первых ведьмаков и легендарное Сопряжение Сфер. Из-за этого магического катаклизма когда-то столкнулись миры, и на Континент прибыли люди (а за ними и разные чудовища). Кроме того, «Истоки крови» будут исследовать историю эльфийской цивилизации.

Чего ждём? Новых (вернее, древних) приключений на Континенте. Судя по описанию ролей, сериал начнётся как большое путешествие нескольких героев, и по ходу дела им предстоит столкнуться с последствиями Сопряжения Сфер.

София Браун («Гений», «Красавица и чудовище») играет Эиле — воительницу, которая покинула ряды гвардии королевы, чтобы стать путешествующей музыканткой. Лоуренс О’Фуарейн («Восстание») исполнил роль мужчины из клана воинов, поклявшихся защищать короля, но вместо этого отправился вершить месть. Мишель Йео («Шан-Чи») — последняя представительница северного племени эльфов-мечников, она отправилась на поиски украденного у её народа клинка.

Все три истории — придумки сценаристов, события Сопряжения Сфер у Сапковского были описаны очень скупо. Но обнадёживает то, что проект заявлен как завершённый мини-сериал — а это значит, что удастся избежать беды многих первых сезонов, когда на доске только-только расставляют фигуры. Видимо, у авторов есть план с завязкой, кульминацией и развязкой на сезон.

Из любопытного — в сериале на второстепенных ролях заявлен эльф Эредин, предводитель Дикой Охоты, хорошо знакомый игрокам с третьего «Ведьмака».

Аватар: Последний маг воздуха

Avatar: the Last Airbender

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

Что? Героическое ориентальное фэнтези, адаптация одноимённого мультсериала.

О чём? Да все знают, о чём! «Вода, Огонь, Земля, Воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире, но всё изменилось, когда народ Огня развязал войну…» и далее по тексту. Может, не все смотрели три сезона увлекательных приключений Аанга и его товарищей, но слышали про них, кажется, все.

Чего ждём? Неизвестно. Первоначально над сериалом работали создатели оригинала Майкл Дант ДиМартино и Брайан Кониецко — в качестве исполнительных продюсеров. Но в августе 2020-го дуэт покинул адаптацию — потому что в какой-то момент поняли, что творческого контроля у них нет.

Где-то год продюсеры Netflix отмалчивались, работая без дуэта, а примерно с лета 2021-го начали делиться новостями об актёрском составе. Например, раскрыли юных актёров на главные роли: Иэн Аусли (Сокка), Киавентио (Катара), Гордон Кормье (Аанг), Даллас Лю (Зуко). И позже — некоторых второстепенных. Например, Лорда Озая играет Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), а дядю Айро — Пол Ли (Train 48).

Актёрский состав впечатляет, но непонятно, как именно авторы сериала будут воссоздавать этот фантастический мир и менять структуру сюжета. Полагаем, пока на пост режиссёра не назначат Шьямалана, надежда будет жить.

Виллоу

Willow

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Disney+ (в России — неизвестно).

Что? Приключенческое фэнтези, продолжение фильма 1988 года.

О чём? О принцессе Кит, которая отправляется на поиски своего похищенного брата. В этом опасном приключении к ней присоединяются служанка Нефрит (мечтает стать лучшим молодым воином в королевстве), горничная Голубка (жаждет доказать, что она избранная) и вор Грубиян (тот ещё пройдоха, присоединился к походу в обмен на вызволение из тюрьмы).

Чего ждём? Всё той же слегка позабытой сказочной атмосферы, когда сюжеты были немного наивными, а добрые персонажи не считались чем-то скучным. Оригинал в своё время был придуман Джорджем Лукасом, который выступил продюсером. А его друг Рон Ховард занялся режиссурой. Для съёмок тогда наняли беспрецедентно много — двести двадцать — актёров-карликов, которые сыграли нелвинов, гномов-соплеменников главного героя Виллоу (его воплотил Уорвик Дэвис).

Вряд ли современный сериал станет такой же вехой, но он точно заслуживает внимания зрителей. Во-первых, сказочного фэнтези действительно мало. Во-вторых, и здесь на съёмках задействуют актёров-карликов, к роли Виллоу снова вернётся Уорвик Дэвис. В-третьих, сериалом занимается Джонатан Кэздан, продюсер и сценарист, писавший среди прочего спин-офф «Звёздных войн» про Хана Соло и пятого «Индиану Джонса».

Главных героев сыграют Руби Крус («Мэйр из Исттауна», она играет принцессу Кит), Эрин Келлиман («Сокол и Зимний солдат», играет Нефрит), Элли Бамбер («Отверженные», играет Голубку) и Амер Чадха-Патель («Третий день», играет Грубияна).

Про оригинал «Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами Герой из маленького народца находит то, что погубит тёмного властелина, и отправляется в поход по Новой Зеландии… Нет, это не «Властелин колец»!

…и не только

Звёздный путь: Странные новые миры

Star Trek: Strange New Worlds

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Paramount+ (в России — неизвестно).

Что? Научная фантастика, приквел Star Trek: The Original Series.

О чём? Об экипаже, пожалуй, самого известного звездолёта в Федерации — USS Enterprise. Молодые капитан Пайк, Первый Помощник и Спок отправляются исследовать новые удивительные миры — за десятилетия до событий TOS.

Трейлер: нет.

Чего ждём? Уже пятого сериала в так называемой расширенной вселенной Алекса Куртцмана, куда входят Discovery, Picard, Lower Decks и Prodigy. Когда экипаж «Энтерпрайза» засветился в «Дискавери» (а Споку уделили отдельную сюжетную линию), Куртцман решил, что герои достойны собственного сериала-приквела. Мол, их историю мы знаем по TOS, а теперь увидим, чем они занимались ранее. Тем более, по его словам, фанаты приняли новых актёров вполне позитивно.

Пайка играет Энсон Маунт («Нелюди»), Номер Один — Ребекка Ромейн (старые «Люди Икс»), Спока — Итан Пек («Полуночное небо»).

Halo

Когда и где? Когда-то в 2022-м на сервисе Paramount+.

Что? Фантастический боевик.

О чём? О продолжительной войне человечества с инопланетной империей Ковенант. Время действия — XXVI век.

Чего ждём? Если авторы не врут — драматичную личную историю Мастера Чифа, вплетённую в глобальный конфликт. Но нас, пожалуй, устроит возможность посмотреть сериал без нужды копаться в мифологии серии. Как это было, скажем, с «Аркейном».

Первоначально сериал по Halo разрабатывали для канала Showtime, но за время производства ему подыскали новый дом. Главные роли исполнили Пабло Шрайбер («Американские боги»), Наташа Макэлхоун («Блудливая Калифорния») и Джен Тейлор — актриса, озвучившая в играх Кортану, искусственный интеллект.

Миротворец

Peacemaker

Когда и где? 13 января 2022-го на HBO Max (в России — на «Амедиатеке»).

Что? Комедийный супергеройский боевик, спин-офф «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна.

О чём? О новых миссиях беспринципного и исполнительного вояки Миротворца. Он принесёт мир в ваш дом — даже если для этого придётся расстрелять всех его жителей. Миротворца откачали после разборок со Старро, чтобы отправить на новые дела.

Чего ждём? Примерно того же угара, что был в «Отряде самоубийц», — тем более сериал написал и поставил Джеймс Ганн. Но не стоит ждать лишь концентрированного кровавого треша (хотя без не него не обойдётся) — судя по трейлеру, режиссёр решил уделить внимание метаниям Миротворца. Например, в ролике вояка-убийца ослушался приказа и не стал стрелять в ребёнка. Отдельная линия будет посвящена сложным отношениям героя и его отца (отличная возможность для Ганна покопаться в любимой теме).

В конце концов, нас ждут ещё несколько парней в костюмах, много взрывов и забавная динамика в команде героев. Да, ведь работать с Миротворцем будут простые ребята, помощники Аманды Уоллер, они не такие крутые, зато не носят унитаз на голове. Ну и конечно, ждём, что Джон Сина разыграется на полную катушку!

Викинги: Вальхалла

Vikings: Valhalla

Когда и где? Когда-то в 2022-м на Netflix (в России — там же).

Что? Околоисторическая драма, продолжение «Викингов».

О чём? О новой эпохе в истории викингов — спустя 100 лет после событий оригинала. В центре событий окажутся Лейф Эрикссон (первый европеец, доплывший до Северной Америки), Фрейдис, Харальд III Суровый и Вильгельм Завоеватель.

Чего ждём? Да примерно всего того же, что и было в «Викингах». Новым сериалом занимается во многом та же команда, включая шоураннера Майкла Хёрста («Тюдоры», «Камелот»). Даже снимают там же — в Ирландии. Правда, новым актёрам ещё только предстоит привлечь к себе внимание — а то пока смотрятся блёкло на фоне Рагнара в исполнении Трэвиса Фимелла.

В комментариях к трейлеру зрители упрекнули сервис в появлении темнокожих персонажей в Скандинавии. Да, это не исторично — а впрочем, не то чтобы оригинальные «Викинги» придерживались исторической точности, особенно в плане переплетения реальности и вымысла.