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    #вампиры #городское фэнтези #детектив #обзор сериала

    «Вампиры средней полосы», 2-й сезон: больше крови и серьёзности

    4 февраля 2023
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    04.02.2023
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    4 минуты на чтение
    #вампиры #городское фэнтези #детектив #обзор сериала
    «Вампиры средней полосы», 2-й сезон: больше крови и серьёзности 3

    На месте преступления найдена оторванная вампирская голова. При её транспортировке погибает капитан Игорь Жалинский, а сама бесценная улика исчезает. Расследуя смерть возлюбленного, Аннушка находит маленькую девочку, которая, вероятнее всего, может вывести её на след убийц Игоря. Новоиспечённый глава хранителей Костик держит Ольгу в подвале и учится справляться с обязанностями. Дед Слава оплакивает Женька и вместе с Жаном пытается договориться с хранителями об освобождении графини.

    Жанр: городское фэнтези, детектив, чёрная комедия
    Режиссёр: Алексей Акимов, Дмитрий Грибанов
    В ролях: Юрий Стоянов, Анастасия Стежко, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Ева Смирнова
    Возрастной рейтинг: 18+
    Продолжительность: 8 серий по 1 часу
    Похоже на: «Ночной дозор» ~ «Пищеблок» ~ «Чем мы заняты в тени»   

    Второй сезон лучшего отечественного сериала последних лет встречает нас без двух ключевых актёров первого сезона — Михаила Гаврилова-Третьякова и Екатерины Кузнецовой. Игоря Жалинского убивают в первой же серии, стараясь не засветить в кадре лицо, а полицейскую Анну Остроумову сыграла актриса Анастасия Стежко. Замена вышла удачной — Стежко и Кузнецова достаточно похожи, к тому же Анастасия отыгрывает героиню точно так же. Что актрису заменили, я узнал, только когда сел за этот обзор и стал сверять актёрский состав по «Кинопоиску».  

    «Вампиры средней полосы», 2-й сезон: больше крови и серьёзности

    Но если в первом сезоне зрительские серд ца безоговорочно крал Стоянов, то настоящей звездой второго стала юная Ева Смирнова. Пускай первую половину сезона её героиня ничем не выделяется, но когда наступает время раскрыться как следует, Ева выдаёт такую мощную игру, что волосы на затылке шевелятся. С актёрской игрой у «Вампиров» в принципе полный порядок — разве что Лукерья Ильяшенко (вампир Агата) малость перебарщивает. Стоянов, кстати, по-прежнему жжёт напалмом — дед Слава не потерял ни грамма обаяния, а фразочки Святослава Вернидубовича всё так же хочется разучить на цитаты.

    Графиня в исполнении Ольги Медынич продолжает быть такой же загадочной антигероиней, которая держит семейство деда Славы в тонусе. Да, большую часть сезона она проводит отдельно от остальных, но наблюдать за метаниями её тёмной души безумно интересно. На смену классическому противостоянию бывших супругов пришёл конфликт с тюремщиками. Причём ставки в этом конфликте действительно высоки — беременность делает графиню крайне уязвимой, высасывая из неё вампирские способности. 

    «Вампиры средней полосы», 2-й сезон: больше крови и серьёзности 4

    Новые персонажи и сюжетные ветки получились достаточно интересными. Второй сезон не повторяет первый, а именно что развивает его — и в плане событий, и в плане героев. Помимо девочки, из новых героев приятно запоминается главный вампир-антагонист Борис. Этот улыбчивый и добродушный маньяк, похожий на облысевшего Троцкого, резко контрастирует с угрюмым и необразованным Климом из первого сезона. При этом он такой приятный и обаятельный, такой образованный и энергичный, что прямо-таки жалко, что злодей. При других обстоятельствах они с Дедом Славой вполне могли бы быть если не лучшими друзьями, то хотя бы — добрейшими соседями.

    Концовка первого сезона задала тон второму — он стал более серьёзным, меланхоличным. Безусловно, юмор остался, но его стало несколько меньше. Зато его качество всё такое же высокое — удержаться от хохота в некоторых моментах решительно невозможно. Авторы не побоялись вставить несколько весьма острых злободневных шуток, которые отлично сочетаются с более мрачным тоном происходящего. Кровушки в кадре, кстати говоря, тоже прибавилось — но сделана она с неизменным вкусом и потому отторжения не вызывает. Общий градус жести тоже повысился, но остался строго в рамках ГОСТа — авторы чётко знают, как балансировать на грани между чёрной комедией, ужастиком и напряжённым триллером.

    На атмосферу продолжает работать приятный саундтрек — на этот раз его украсили парочкой треков в исполнении Барановского. Вторая песня, что идёт в концовке седьмого эпизода, — просто бомба, ради неё стоит ждать выхода саундтрека второго сезона на аудиостриминговых платформах.

    «Вампиры средней полосы», 2-й сезон: больше крови и серьёзности 5

    Правда, если раньше сюжетные повороты и в самом деле удивляли, были неожиданными, то развитие действия во втором сезоне легко просчитывается на несколько ходов вперёд. Видимо, за 17 серий (с учётом новогоднего спецвыпуска) уже просто начинаешь считывать особенности сценарного почерка авторов сериала. Нелегко смириться и с возвращением кое-кого из героев первого сезона, которых там отправили на покой. Стартовая серия ощущается натуральным ретконом, уж больно резко она меняет ту диспозицию, которую заявил финал первого сезона. Впрочем, это встречается в отечественных сериалах довольно часто.

    Появился и довольно-таки навязчивый продукт-плейсмент — прямо ощущаешь, что некоторые сцены снимали ради него, а не просто вписывали куда придётся. В другом проекте это можно было бы посчитать дурным знаком, скорым вестником того, что сериал скатится, — но не здесь. Тут всё настолько прекрасно, что на рекламу просто закрываешь глаза.

    «Вампиры средней полосы» не просто добротный проект — это отличный отечественный продукт, который смотришь на одном дыхании, наслаждаясь практически каждой сценой. Второй сезон показал, что этот сериал может быть разным, но при этом продолжать хорошо работать. Сменяются злодеи, меняются актёры, на смену одной проблематике приходит другая — но всё так же интересно наблюдать за происходящим, и ты всё так же болеешь за героев. Разных, спорных — но таких родных и настоящих!

    «Вампиры средней полосы», 2-й сезон: больше крови и серьёзности 6

    Что мы писали о первом сезоне

    Как «Вампиры средней полосы» продолжают традиции «Ночного дозора» 1

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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