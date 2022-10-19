Новые аниме-фильмы о взаимовыручке, которые вы могли пропустить

Последние месяцы показали, насколько важно приходить друг другу на помощь в самых тяжёлых ситуациях — особенно если сталкиваешься с катастрофой, которую и представить не мог. Наша подборка полнометражных аниме-фильмов последних лет как раз о силе дружбы и взаимовыручки. Будет полезна и волшебникам, и ёкаям, и обыкновенным японским школьникам! В список вошли история от автора «Блича», зрелищный боевик от сценариста «Психопаспорта» и драма о переживании землетрясения.

Заброшенный дом у мыса

Misaki no Mayoiga, 2021

После землетрясения люди собираются в пункте помощи пострадавшим. Среди них немало тех, кому нужна моральная поддержка: младшеклассница Хиёри перестала говорить после смерти родителей, а семнадцатилетняя Юи сбежала от отца. Они встречают дружелюбную старушку Киву, которая предлагает новоявленным «внучкам» жить вместе в заброшенном доме. Девочки соглашаются, хотя ещё не знают, какие чудеса их там поджидают.

«Заброшенный дом у мыса» снят в рамках проекта Zutto Ouen Project 2011+10, созданного в память о землетрясении и цунами 2011 года. Действие картины не случайно происходит в Иватэ, одной из префектур, пострадавших от бедствия. Здесь родилась и автор оригинала, детская писательница Сатико Касиваба (вы могли видеть адаптацию её книги — аниме «В стране чудес»). Режиссёром выступил Синъя Кавацура («Деревенская глубинка», «Связь сердец»).

Катастрофа в фильме остаётся за кадром — героини переживают её последствия и пытаются справиться со своими психологическими травмами. Но рассказывают об этом очень деликатно, не нагнетая лишнего мрака. Прежде всего, «Заброшенный дом у мыса» — уютная, неспешная повседневность с элементами драмы и мистики. Персонажи занимаются самыми простыми вещами, и это исцеляет. Даже когда ничего не происходит, приятно посмотреть, как они обедают вместе или гладят котика. Ну и, конечно, любоваться пейзажами, пусть и не особо детализированными — это отдельное удовольствие.

Однако не всё так просто, как кажется. Постепенно героини замечают скрытый от людских глаз мир, полный мифических существ: каппы приходят в гости, а статуи комаину (стражи, похожие на что-то среднее между львом и собакой) оживают. Фильм можно сравнить с аниме «Письмо для Момо» Хироюки Окиуры, где дружба с ёкаями помогает девочке решить её проблемы.

Тут такая же добрая история, в которой встреча со сверхъестественным оказывает положительное влияние на персонажей. Но есть заметное различие: если в «Письме для Момо» или «Волшебном лете» существа из японской мифологии и фольклора становятся главными героями, то здесь им отведены второстепенные роли.

Зато ёкаи поджидают девочек повсюду: одни дружелюбны и не лишены обаяния, другие представляют опасность. Так оживают легенды, занимающие важное место в повествовании. К сегментам, где старушка рассказывает легенды, аниматоры подошли с фантазией: использовали другой визуальный стиль, более экспериментальный. К примеру, историю о том самом заброшенном доме сопровождает видеоряд, отдалённо напоминающий «Игры разума» Масааки Юасы. Благодаря таким эпизодам фильм смотрится бодрее, хотя он всё же рассчитан на зрителей, которые предпочитают не захватывающие сюжеты, а релакс и созерцание.

Дитя месяца богов

Kamiarizuki no Kodomo, 2021

Девочка Канна любит бегать, но после смерти матери уже не может заниматься этим, как раньше. На спортивных соревнованиях её преследуют гнетущие мысли, и всё напоминает о прошлом. Отвлечься помогает внезапное открытие: мамин браслет замедляет время и переносит в иную реальность. Там Канна узнаёт, что её миссия — собрать дары для пиршества богов. Попасть из Токио в Идзумо девочке помогут новые друзья, кролик-проводник Сиро и демон Яся.

Нетрудно догадаться, что, несмотря на фантастическую составляющую, «Дитя месяца богов» — стандартная история о потере близкого. Умеренно драматичная и предсказуемая, но всё же увлекательная, ведь героиня предаётся душевным терзаниям во время волшебного путешествия по Японии.

Фильм вышел по-осеннему уютным: пасмурная погода здесь — неотъемлемая часть повествования, и в ней есть своё очарование. Всё это перекликается с переживаниями Канны, ведь ей предстоит разогнать «тучи» в собственной душе. Недаром в самые драматичные моменты героиню сопровождает проливной дождь — пожалуй, особенно трогательной и эпичной получилась сцена с бегом в финале. Музыка тоже работает на атмосферу: песни певицы Miwa, известной саундтреками к «Бличу», «Моей геройской академии» и другим аниме, порадуют поклонников японского поп-рока.

Несмотря на то, что путь героини ведёт к разрешению её внутренних конфликтов, драма остаётся скорее на детском уровне. Сам процесс здесь намного интереснее: живописные святилища, встречи с синтоистскими божествами (от чересчур дружелюбной змеи до могущественного дракона), местный колорит. Кроме того, из фильма можно узнать несколько интересных фактов, например о том, почему октябрь по лунному календарю во всех прочих регионах называется «месяцем без богов», а в Идзумо — «месяцем богов».

В общем, если хотите отправиться в путешествие по мифической Японии, когда опавшие листья устилают дорогу к храмам, это аниме для вас. Не стоит ждать от него особой оригинальности или откровений, но скрасить осенний вечер «Дитя месяца богов» может.

Пузырь

Bubble, 2022

С Токио снова не всё в порядке: его накрыл гигантский пузырь, превративший город в аномальную зону. Непригодное для жизни пространство, где не работают законы гравитации, облюбовали юные паркурщики — соревноваться здесь интересно. Один из таких ребят, талантливый парень по имени Хибики, однажды едва не погиб. На помощь ему пришла таинственная девочка, которая, как выяснилось, даже говорить не умеет. Благодарный Хибики придумал ей имя — Ута — и отвёл к своим друзьям.

«Пузырь» — тот случай, когда форма важнее содержания, и если вас устраивает такой расклад, то фильм пропускать не стоит. Из-за негативных отзывов его легко обойти стороной: разве что ленивый не нарёк картину красивой пустышкой, проведя аналогию с её названием. У этого аниме действительно есть недостатки, но они не обязательно перечеркнут удовольствие от просмотра.

А посмотреть тут есть на что — художники постарались на славу. Визуальный стиль настолько завораживает, что порой забываешь о сюжете: хочется постоянно ставить на паузу и делать скриншоты. Благодаря невероятной детализации и красочной палитре волшебным выглядит каждый кадр, будь то живописные руины Токио или трепетные лепестки самых обычных цветов. Особенно эстетически прекрасны пейзажи разрушенного города. Например, можно полюбоваться заросшим колесом обозрения и сравнить его с дрейфующим «собратом» из недавнего «Плавучего дома».

Но не меньшего внимания заслуживают главные герои. Дизайном персонажей занимался Такэси Обата: если вы знакомы с Death Note или Bakuman, то сразу узнаете его фирменный стиль. Хороши не только лица, но и луки — пёстрый костюмчик Уты отлично подходит к её сумасбродному поведению и животным повадкам.

Наблюдая за головокружительными прыжками паркурщиков, легко представить себя на месте героев — к экшену нет претензий. А вот сюжет подкачал. Что вдвойне обидно, ведь над «Пузырём» работала достойная команда — режиссёром выступил Тэцуро Араки («Тетрадь смерти», «Атака титанов»), а сценарий написал Гэн Уробути («Девочка-волшебница Мадока», «Психопаспорт»).

В результате получилась довольно предсказуемая интерпретация «Русалочки», пусть и в причудливых декорациях аномальной зоны. Поэтому лучше не задумываться о деталях, а воспринимать фильм как зрелищный аттракцион. Когда герои кружатся в своём паркур-танце под нежное пение Уты, а вокруг проплывают переливающиеся пузыри, придираться к сюжету не хочется. Наваждение быстро проходит, но всё же яркие эмоции обеспечены.

Сжечь ведьму

Burn the Witch, 2020

72% смертей в Лондоне связаны с драконами, которых обычные люди даже не видят. Их покой оберегают волшебники, жители Обратного Лондона. Для этого созданы специальные организации, где следят за магическими существами — контактировать с драконами разрешено не всем. Главные героини, бойкая Нинни и саркастичная Ноэль, как раз работают на такую организацию. Помимо прочего, им приходится заботиться о бестолковом приятеле: его дракончик не только отбивается от рук, но и летает с воплем «Покажи трусики!»

В октябре на экраны эпично вернулся «Блич» — фанаты ждали продолжения сериала более десяти лет. А в 2020 году увидела свет аниме-адаптация другой манги Тайто Кубо, Burn the Witch. К сожалению, материала хватило только на один фильм, но в нём есть всё, за что можно любить работы автора.

Мир «Сжечь ведьму» похож на вселенную «Блича», но при этом не выглядит вторичным. Здесь тоже существует реальность, скрытая от людских глаз, и организация, контролирующая взаимодействия с необычными существами. Более того, в манге указано, что героини работают в западном подразделении Сообщества Душ, но в фильме эту деталь опустили.

Теперь вместо монстров — разнообразные драконы, маленькие и милые, могущественные и опасные, прирученные и необузданные. Таким образом, «Блич» заходит на территорию «Гарри Поттера», а синигами превращаются в ведьм и волшебников. Мантии заменяют клетчатые накидки, а проход в Обратный Лондон скрывается за тротуарной плиткой — чем не кирпичная стена бара «Дырявый котёл»? В таком антураже бои проходят не менее эпично и пафосно, разве что жёлтая лента «Keep Out // Witch/Wizard Only» вызывает улыбку.

Впрочем, комичных ситуаций в фильме хватает. Одним из главных героев становится местная версия Кона — легкомысленный парень по имени Балго, теряющий голову от симпатичных девушек. Но он чаще поднимает настроение не своими нелепыми выходками, а «домашним животным» — очаровательным псом-дракончиком (привет демону Почите из «Человека-бензопилы»!) с огромными крыльями.

От умиления пёсиком можно переходить к восхищению героинями: они здесь крутые и своенравные. В «Бличе» Кубо отвёл главную роль молчаливому и порой раздражительному Ичиго, непохожему на наивно-оптимистичных персонажей других сёнэнов. Так и в «Сжечь ведьму»: девушки умеют постоять за себя и остры на язык, они не дуры и не плаксы. Кубо отлично рисует стильных и харизматичных персонажей — на героинь смотреть одно удовольствие. И не только на них, даже представители организации, появившиеся на пару минут, вызывают интерес.

Самый большой недостаток «Сжечь ведьму» — это отсутствие продолжения. Фильм выглядит как интригующая завязка многосерийного сёнэна: вас познакомили с миром и персонажами, а приключения толком не начались. Хотя при небольшом хронометраже картина (на Crunchyroll она выходила в формате трёх серий) максимально насыщена событиями — успели разрешить несколько конфликтов и показать драму. Всё на поверхностном уровне, но и тот же «Блич» не отличался особой глубиной.

«Сжечь ведьму» в принципе не претендует на что-то уникальное, но может понравиться как фанатам Кубо, так и любителям драконов. Или тем, кто просто любит сёнэны: в комплекте бои, юмор, магия, харизматичные герои и волшебные создания.