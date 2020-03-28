От редакции: В очередном выпуске «блогов» — новая подборка от издательства fanzon. На этот раз она посвящена не конкретным произведениям, а фантастам, создающим удивительные миры. В списке — биографии Лема и Мура, истории Пратчетта и руководство по написанию книг Стивена Кинга.

Биографии писателей подчас не менее интересны для преданных поклонников, чем художественные произведения. Возможность заглянуть «за кулисы» создания любимых произведений, узнать, какие люди или жизненные обстоятельства вдохновили человека — захватывающая перспектива, не правда ли? Впрочем, некоторые опасаются, что возвышенная фигура автора при ближайшем рассмотрении может оказаться не такой привлекательной, как хотелось бы. Действительно, биографии — это о живых людях, которые ошибались, сходили со своего пути и преодолевали трудности. И всё же зачастую знакомство с жизнью писателя помогает лучше воспринимать его творчество.

Есть мнение, что авторы фантастики и фэнтези среди прочих выделяются особенной эксцентричностью, как люди с живым воображением, которые привыкли раздвигать рамки обыденной реальности. Чтобы понять, так ли это, почитайте их биографии.

«Филип К. Дик. Жизнь и Всевышние вторжения»

Визионер, разрушитель реальности и предшественник киберпанка — всё это Филип Дик. Это знают все, кто интересуется фантастикой. А некоторым известно, что Дик за 50 с небольшим лет жизни успел пять раз жениться! При этом один из исследователей его творчества говорил, что именно жизнь фантаста — это история человека, который сумел пробежаться по лезвию.

«Человек в высоком замке», например, был начат им по совету психотерапевта, чтобы «отвлечься от проблем и заняться новым романом», а при работе над сюжетом Дик часто прибегал к помощи «Книги Перемен». Первый черновик «Пролейтесь, слезы» он написал, работая двое суток без перерыва. А в 70-х годах, кроме фантастических романов, Филип регулярно писал письма в ФБР.

«Жизнь и Всевышние вторжения» — очень искренняя и красиво написанная книга о действительно удивительном человеке, который внес огромный вклад в формирование жанра фантастики, каким мы его знаем.

Читайте также Классики. Филип Дик Этого писателя считают «своим» как любители фантастики, так и те, кто предпочитает «мэйнстрим». По его произведениям снято несколько блокбастеров. О чем же писал Филип Дик?

«Лем. Жизнь на другой Земле»

Станислав Лем — одно из главных имен фантастики второй половины XX века. Будучи также философом и футурологом, Лем писал исключительно вдумчивые книги о будущем человечества в космосе и на Земле. Он открыто критиковал большинство американских коллег, когда погоня за высокими продажами становилась важнее новых идей и литературных форм. Романы самого Лема были переведены более чем на сорок языков, их любят и читают до сих пор.

«Лем. Жизнь на другой Земле» стала плодом кропотливой работы Войцеха Орлинского с источниками, информация из которых не публиковалась ранее. Это шкатулка с секретами, памятными мелочами и ответами на серьёзные вопросы. Несмотря на то, что у Станислава Лема есть автобиография, «Жизнь на другой Земле» неожиданно кажется более личным произведением. Например, оно позволяет себе сосредоточиваться на не слишком значительных, но забавных вещах. Но и существенные откровения не обошли его стороной, например, история о том, как Лем чуть не погиб во время Второй Мировой войны…

Читайте также Станислав Лем и его фантастика Классик научной фантастики, писатель, философ — его творчество оказало огромное влияние на несколько поколений. Какие же книги писал Станислав Лем?

«Алан Мур: Магия слова»

Великий и ужасный Алан Мур — личность эпатажная, в этом нет сомнений. Он прошел с индустрией комиксов важный путь от развлечения для школьников до признанного искусства, на многих этапах этого путешествия будучи первопроходцем. Сейчас вряд ли найдется любитель фантастики, который хоть раз в своей жизни не слышал бы о «Хранителях» или «V — значит вендетта». Эти, а также многие другие визионерские произведения Мура были созданы вопреки колоссальному давлению индустрии, из которой он уходил и в которую возвращался раз за разом, открывая новые горизонты.

В одобренной лично Аланам Муром биографии авторства Ланса Паркина описание жизни Мура аккуратно разложено по эпохам, звучат голоса многих, кто работал с мэтром, что делает книгу разносторонней. При этом понятно, что мы исследуем верхушку айберга по имени Алан Мур. Но читателю все равно предстоит не раз быть захваченным врасплох удивительной историей экстравагантного британца.

Читайте также Алан Мур: комиксист, джентльмен и маг Трудно поверить, что этот неотёсанный бородач — легенда комиксов. А ещё он затворник, который занимается магией и поклоняется римскому богу-змею Гликону.

«Опечатки»

Сэр Терри Пратчетт — не просто автор юмористического фэнтези, а настоящая легенда. Его романы о Плоском мире создали удивительную, ироничную, парадоксальную вселенную, в которой легким слогом говорилось о серьёзных вещах. Пратчетта наградили Орденом Британской Империи за заслуги перед литературой, а в феврале 2009-го его посвятили в рыцари. Долгие годы он оставался самым читаемым автором в Великобритании. Впрочем, дело не ограничивается Великобританией, как оно не ограничивается и литературой. Пратчетт был удивительной личностью, звездой, сиянием которой можно будет любоваться еще долгие годы.

«Опечатки» — это сборник статей и эссе, написанных сэром Терри на протяжение многих лет на самые различные темы. Конечно, здесь будет много сказано о Плоском мире, ведь долгие годы это была главная точка соприкосновения автора и его поклонников. Но кроме этого забавные, грустные, глубокие размышления о закулисье литературы, её жанрах, обществе в целом. Книга трогает за сердце любого, кто знаком с творчеством и историей Пратчетта, начиная с предисловия, написанного его близким другом и соавтором, Нилом Гейманом. В конечном итоге «Опечатки» создают эффект почти живого общения с создателем Плоского Мира.

«Вид с дешевых мест»

Кстати, о Ниле Геймане… Кузнец магической реальности и современных мифов начинал свой профессиональный путь в качестве журналиста. Об этом не задумываешься, когда берешься за очередную его сказку, где героя захватывает водоворот чудес, среди которых очень немногие окажутся добрыми. Но, привыкнув к его текучему слогу и приятной иронии, приходишь к мысли, что готов читать, как этот человек пишет о чем угодно. И тут появляется «Вид с дешевых мест». Это сборник статей, очерков и речей Геймана, составленный им самим.

В «Виде с дешевых мест» в Геймане особенно чувствуется тонкий интеллектуал. Он ничего не усложняет, стиль письма остается легким и остроумным. Но любая мысль имеет глубину и подчеркивает эрудицию автора. А размышления здесь собраны самые разные: о книгах, комиксах и кинематографе, о сказках и путешествиях, о других знаменитых писателях и встречах с ними, об Америке и Лондоне… Книга на пятьсот с лишним страниц — временный пропуск во внутренний мир Нила Геймана, не менее чарующий, чем любой из романов его авторства.

Читайте также Современники: Нил Гейман История одного из самых нестандартных авторов нестандартного фэнтези.

«Как писать книги»

Стивен Кинг недавно занял первое место среди самых издаваемых в России авторов. Популярность «Короля ужасов» нередко объясняют успешными экранизациями, но часто кино становится лишь горизонтом событий, точкой невозврата перед погружением в пугающую и многогранную вселенную Кинга. Это мир, полный монстров, в котором раз за разом самым чудовищным оказывается человек. Кинг — любимец читателей и критиков, у него выдержанный стиль письма и известный принцип работать над своими произведениями ежедневно, даже в свой день рождения.

«Как писать книги» сочетает в себе автобиографическое произведение и советы по литературному мастерству. Там читателя ждут практические рекомендации, а также «хорошие» и «плохие» литературные примеры, как реально существующие, так и выдуманные Кингом специально. Но это не только «учебник» для тех, кто хочет писать, как Стивен Кинг. Вы можете познакомиться с принципами работы популярнейшего автора, с его взглядами на литературу в целом. А заодно — и с воспоминаниями Кинга, начиная с двухлетнего возраста.