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    #Кен Лю #Китай #научная фантастика #писатели-фантасты

    Кен Лю: проводник в мир китайской фантастики

    8 июня 2024
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    08.06.2024
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    #Кен Лю #Китай #научная фантастика #писатели-фантасты

    «Китайско-американский писатель, переводчик научной фантастики и фэнтези, а также юрист и программист», — так говорит «Википедия» о Кене Лю, «закулисной фигуре» азиатской НФ. Между тем, этот автор известен не только изобретением нового литературного термина и оригинальным фэнтези-циклом, но и тем, что почти единолично отвечает за популяризацию китайских фантастов в англоязычном сообществе. Как жизнь писателя отразилась на его творчестве, какую роль сыграло одно смелое предложение и при чём тут исторический роман XIV века — расскажем в этой статье.

    «Не просто Кен» Лю: проводник в мир китайской фантастики 5

    Детство, книги и технологии

    Биография Кена Лю чем-то похожа на сценарий фильма. Родился он в семье учёных: отец изучал статистику, мать увлечённо занималась химией, а бабушка и дедушка по отцовской линии были профессорами естественных наук. Когда мальчику исполнилось четыре года, его родители уехали работать на запад — и оставили сына на попечение бабушки, дедушки и их книг.

    «Не просто Кен» Лю: проводник в мир китайской фантастики 8

    Любопытство и тяга к знаниям у этого ребёнка были неутолимы. Кен Лю (тогда ещё Лю Юйкунь) читал всё, что попадалось под руку: любовные романы, переводы «Шерлока Холмса» на китайский язык и даже учебники — в математике и химии малыш не понимал ровным счётом ничего, но всё равно получал удовольствие от перелистывания страниц. Именно в эти годы Лю на глаза попалось «Троецарствие» — эпопея, основанная на реальных исторических событиях. Она захватила его воображение — а позже живой интерес вызвала американская научная фантастика.

    В одиннадцатилетнем возрасте мальчик вместе с семьёй переехал в США, где поступил в школу, а затем и в Гарвард. Там он специализировался на английском языке и изучал информатику.

    После университета Кен Лю некоторое время работал в Microsoft инженером-программистом; разочаровавшись в сфере высоких технологий, освоил профессию юриста. Всё это время он писал короткую прозу, но никогда не воспринимал литературу как основную сферу деятельности. Положение дел изменил рассказ «Бумажный зверинец»: его публикация принесла начинающему автору несколько престижных премий. Вскоре после этого успеха Лю получил предложение, от которого невозможно было отказаться.

    Большой Лю и Маленький Лю

    В 2012 году фантаста ждал своеобразный вызов — ему предложили перевести на английский язык культовый роман Лю Цысиня «Задача трёх тел». Сложности возникли почти сразу: структура и хронология произведения были так запутаны, что в нём сложно было отыскать смысл. Чтобы разобраться в сюжете, Кен Лю предложил переместить середину романа в начало — и, к его удивлению, Цысинь принял смелое предложение. Оказалось, что книга вышла такой непонятной из-за политики: китайского издателя очень волновала цензура. К счастью, перевод всё расставил на свои места.

    Так появился роман, получивший премию «Хьюго». Англоязычная версия «Задачи трёх тел» не только имела грандиозный успех, но и разожгла интерес к китайской научной фантастике, которая до этого почти не была известна. Кен Лю открыл миру и другие литературные сокровища Поднебесной — «Мусорный прибой» Чэня Цюфаня, антологии «Невидимые планеты» и «Сломанные звёзды» и более пятидесяти других произведений азиатских авторов. Сейчас Кен Лю — заметная величина в мире китайской фантастики. Коллеги и поклонники часто называют его «Сяо Лю» (Маленький Лю) — по аналогии с Лю Цысинем, которого, разумеется, величают «Да Лю» (Большой Лю).

    «Не просто Кен» Лю: проводник в мир китайской фантастики 10

    Постер китайского сериала по “Задаче трёх тел«

    Пункт назначения — силкпанк

    Любовь к книгам, технологиям и китайской культуре привела Кена Лю к совершенно особому жанру, название которого он изобрел сам. В фантастическом цикле «Династия Одуванчика» Лю добавил в стимпанк азиатские мотивы — и получил силкпанк.

    Формально силкпанк и его парового «собрата» объединяет работа с историческим материалом и эстетикой определенных эпох: в стимпанке это викторианская Англия, а в силкпанке — средневековая Восточная Азия. Важная составляющая жанра — наличие техники; здесь она подражает природным формам и создаётся из органических материалов вроде бамбука, бумаги и шёлка. Отсюда, кстати, и название — ведь silk в переводе с английского как раз и означает «шёлк».

    Во вселенной Кена Лю традиции переплетаются с футуристическими элементами, а технологии — с фантазией: здесь бок о бок живут люди, древние боги и мифические существа. Некоторые из них — например, рогатые киты крубены — обладают разумом.

    Как и стимпанк, силкпанк создает альтернативную историю, исследуя вопросы социальной справедливости, равенства и борьбы за свободу. Эти темы отражаются в конфликтах между социальными слоями и народами, а иногда — даже между друзьями.

    Вражда и дружба в альтернативной Азии

    Авантюрный, легкомысленный и хитрый бандит Куни Гару — завсегдатай таверн. Благородный и искусный воин Мата Цзинду — сын свергнутого герцога. На первый взгляд, у этих двоих нет совершенно ничего общего — разное воспитание, разные привычки и абсолютно противоположные характеры. Возможно, они никогда не встретились бы — но обстоятельства сталкивают их друг с другом. Ради избавления государства от жестокого императора им придётся действовать сообща — надолго ли?

    «Не просто Кен» Лю: проводник в мир китайской фантастики 11

    Так начинается «Династия Одуванчика» — захватывающая история, результат долгих жизненных и литературных поисков автора. Помните о любви Лю к «Троецарствию», технологиям и Китаю? Всё это нашло отражение здесь. Уникальный набор тем дополняет оригинальная форма — писатель использует техники, характерные для устных рассказов Китая, а главных героев представляет в стиле романов времён династии Мин.

    У Куни и Мата непростые отношения: несмотря на различия, они учатся искать общий язык и замечать новые, незнакомые им до этого грани жизни. Но наблюдать интересно не только за ними. Цикл изобилует яркими, неоднозначными персонажами — например, жена Куни, Джиа Матиза, не только красивая «светская львица», но и талантливая травница. Именно она первой разглядела в грубоватом герое находчивого и весёлого человека, с которым можно отправиться хоть на край света.

    * * *

    Кен Лю — один из самых необычных азиатских авторов. Он искренне увлечён культурой своей страны, и в его работах это видно. Летом этого года на русском языке впервые выйдет вторая книга цикла «Династия Одуванчика» — а значит, читатели снова смогут вернуться в мир шёлкового панка.

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    Сайт: azbooka.ru
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