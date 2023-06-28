Настольные игры с волшебной атмосферой

Некоторые настольные игры называют «сухими»: когда за механическими действиями не чувствуется мира, и оформление игры попросту не замечаешь. Зато другие настолки могут с головой окунуть нас в далёкий космос, возвышенное Средневековье или эпичное фэнтези. Сегодня мы выбрали шесть игр с самой волшебной атмосферой, ведь даже взрослым иногда просто необходимо почувствовать себя в настоящей сказке!

При составлении топа настольных игр с волшебной атмосферой сложнее всего понять: что есть волшебство? Мы решили не включать в список игры, чей сеттинг — типичное фэнтези. Хоть там и есть магия, но, как и в книжных циклах или киноэпопеях, гейм-дизайнеры стараются продумать её систему так, чтобы мир выглядел реалистично.

Нас же сегодня реализм не интересует. Наоборот, нам хочется разложить игру на столе и хоть на часок перенестись в настоящую сказку, где магию не надо объяснять и сковывать рамками, где за каждым углом (или на каждой взятой карте) нас ждёт удивительное существо. Ведь так охота иногда сбежать из нашего сурового мира в уютную и добрую фантазию!

Лес сказок (Grimm Forest)

Год выхода: 2017

Рейтинг BGG: 7.1

Жанр: стратегия с планированием действий и сбором ресурсов

Самая волшебная атмосфера — в классических сказках, на которых выросло уже не одно и не два поколения! В «Лесу сказок» игроки берут на себя роль племянников знаменитых поросят, и им тоже надо построить домики. Выиграет тот, кто первым закончит свой третий дом.

Оформление у игры просто великолепное. В коробке есть крупные и очень детализированные фигурки поросят и сказочных чудовищ. Пластиковые домики надо строить из трёх частей: основания, стен и крыши. Причём они, как и в первоисточнике, могут быть сделаны из разных материалов — соломы, дерева или кирпича. А карты специальных действий и «друзей» украшены чудесными иллюстрациями — здесь найдутся персонажи от Аладдина до матушки Гусыни. Правда, репрезентация добралась и сюда, так что не удивляйтесь темнокожей Красной шапочке или Белоснежке-азиатке.

В ходе недлинной партии игроки тайно отправляют поросят в одну из локаций за ресурсами, из которых возводят свои жилища. Придя в локацию в одиночку, поросёнок получает всё, что там скопилось, а вот если он обнаружит рядом родственника, то придётся делиться по-братски. К тому же соперники могут подкинуть сюрприз (и не всегда приятный) с помощью карт сказок. Некоторые позволяют успешнее собирать ресурсы, другие посылают в локацию монстров вроде Страшного Серого волка или Тролля под мостом. Они могут отобрать накопленное или сдуть крышу с уже готового домика!

«Лес сказок» может быть по-настоящему конфликтным, не зря в оригинале он называется Grimm Forest — как известно, истории знаменитых братьев в оригинале были очень даже мрачными. Однако при желании игру легко превратить в добрую семейную стратегию. Все «вредные» карты помечены особым символом, и, убрав их из колоды, можно просто наслаждаться созидательным процессом возведения милых домиков, в котором знакомые персонажи сказок только помогают. Такой вариант прекрасно подходит для игры в семейном кругу или с обидчивыми сопартийцами.

Эверделл (Everdell)

Год выхода: 2018

Рейтинг BGG: 8.1

Жанр: экономическая стратегия (размещение рабочих, менеджмент ресурсов, сбор сетов)

Одна из первых игр, которая приходит на ум при словах «волшебная атмосфера». А ещё при словах «милая», «уютная», «очаровательная» и «невероятно красивая».

Оформление этой стратегии и правда на высшем уровне. В центре поля красуется раскидистое картонное дерево, на ветвях которого выкладывается часть компонентов; ресурсы из разных материалов фигурные и очень приятные на ощупь. А уж иллюстрации на картах, в тёплых оттенках изображающие антропоморфных зверей и их жилища, можно разглядывать партию за партией!

Но игра не заслужила бы такой высокий рейтинг и не обрела бы такое количество поклонников только благодаря оформлению. В сердце «Эверделла» лежат крепко сбитые механики, которые, с одной стороны, довольно просты и понятны даже неопытным игрокам, но с другой — требуют от вас умения планировать действия и видеть удачные комбинации карт.

Каждый игрок должен построить собственный лесной городок и заселить его разномастными жителями. Как и в большинстве экономических стратегий, лучшего определят с помощью победных очков: их можно набрать за построенные здания, заселённых зверей, а также их за комбинации и выполненные задания. Чтобы возводить сооружения и расселять существ, нужны ресурсы. Для их получения игроки отправляют в различные локации на поле своих миплов-работников (конечно же, они тоже выполнены в форме очаровательных животных). Дерево, камень и смола помогут в строительстве, а зверей привлекут в ваш город вкусные ягодки.

Хотя некоторые согласны поселиться и бесплатно, если вы заранее подготовите подходящий домик. На ферме живёт мышиное семейство, учителю-ворону нужна школа, а почтовый голубь, конечно же, обитает на почте. Розыгрыш карт в нужный момент помогает сэкономить драгоценные ресурсы и даёт возможность потратить их на дальнейшее развитие города.

В «Эверделле» нет открытого противостояния, игроки мало влияют друг на друга. Можно быстрее занять выгодное место своим рабочим или увести из-под носа сильную карту, но никак не получится украсть у соперника ресурсы или разрушить ему здание. И хорошо: так можно просто насладиться медитативным геймплеем и спокойно полюбоваться на иллюстрации во время чужого хода. И тогда в конце становится не так уж и важно, кто сколько очков набрал, ведь в вашем прекрасном городке в театре поёт соловей, в трактире ждёт посетителей хозяин-енот, а в лавке готов обслужить покупателей торговец-заяц.

О мышах и тайнах (Mice and Mystics)

Год выхода: 2012

Рейтинг BGG: 7.2

Жанр: приключенческая, ролевая

Автор этой игры Джерри Хоторн часто придумывал истории, которые рассказывал дочери перед сном. Её любимыми животными были мышки, поэтому и в сказках действовали храбрые грызуны. А потом Джерри решил сделать настольную игру на основе своих рассказов.

Все сценарии игры «О мышах и тайнах» объединены в длинную кампанию, которая начинается с того, что в одном волшебном королевстве злая колдунья погружает в магический сон мудрого правителя. А его сына принца Коллина с верными друзьями (и одним плутом, случайно оказавшимся в тот момент в темнице) превращает в мышей. Теперь Коллину и его товарищам придётся срывать планы ведьмы, будучи десять сантиметров ростом!

Главными противниками героев станут пауки, крысы и тараканы, а большой кот, живущий на кухне замка, и вовсе покажется непобедимым чудовищем. Зато друзья посетят целый мышиный город, познакомятся с другими смелыми зверьками и докажут, что малый рост не помеха великим делам.

«О мышах и тайнах» — первая игра Хоторна, и в её геймплее хватает недостатков и недоработок. Кубики надо бросать буквально на каждый чих героев и врагов, а партии слишком длинные, и дети не всегда высиживают их. На форумах до сих пор ведётся обсуждение «хоумрулов», то есть вариантов правил, которые добавляют сами игроки для улучшения игры. И самому автору приходилось выпускать длинный F.A.Q. с разъяснением непонятных моментов.

Но если игру обсуждают и пытаются отшлифовать даже спустя 10 лет после выхода — значит, чем-то она игроков цепляет. Ведь при таком огромном количестве новинок гораздо легче забросить не самый удачный образчик жанра и перейти к более признанным.

Секрет в том, что в волшебный мир Коллина и его друзей хочется возвращаться! Повествование в игре «О мышах и тайнах» очень важно: диалоги и повороты сюжета нужно зачитывать прямо во время партии, и между сценариями художественный текст иногда занимает несколько страниц. Сюжет развивается, появляются новые персонажи и локации, герои раскрывают свои характеры, и игрокам хочется узнать, чем всё закончится! Хотите почувствовать себя главным героем сказки? Хватайте щит из пуговицы и рапиру-иголку — и вперёд, к приключениям!

Об игре «О мышах и тайнах». Настольная сказка Отличная настольная сказка, способная стать окном в мир «больших» RPG.

Dungeon Petz

Год выхода: 2011

Рейтинг BGG: 7.4

Жанр: экономическая стратегия (размещение рабочих, аукцион)

В 2009 году чешский гейм-дизайнер Влаада Хватил создал настольное воплощение видеоигры Dungeon Keeper: в его стратегии Dungeon Lords игроки тоже выступали в роли Злых властелинов, которые строят подземелья, наполняют их опасными ловушками и монстрами и ждут незадачливых искателей приключений. Игра дышала позитивом и юмором: для работы в туннелях нужно было нанимать маленьких бесят, каждый год выплачивались налоги, а чудовища могли уйти, если им не платили зарплату.

Dungeon Lords тоже достойна занять место в нашем списке, однако через два года Хватил выпустил продолжение, которое, помимо остроумия, блистает ещё и свежей идеей. Dungeon Petz — отдельная стратегия со своими механиками, но в одном мире с предшественницей. Она рассказывает, откуда в подземельях берутся страшные монстры вроде драконов и вампиров. Оказывается, их выращивают и продают те самые бесята, и это прибыльный, но непростой бизнес!

Каждый ход игроки отправляют работников за новыми питомцами, а также за клетками и едой для них. Очерёдность хода определяется путем аукциона: вначале надо втайне разделить имеющиеся фигурки бесят на группы, и самые многочисленные выбирают локации первыми. Так что один игрок может расставить работников несколько раз подряд, зато другим может хватить помощников на большее количество действий.

А после того, как бесята выполнят действия, начинается самая оригинальная фаза — уход за набранными вами животинками. Этот процесс напомнит старожилам тамагочи: все потребности вашего питомца должны быть удовлетворены! Но заранее предсказать, чего именно захочет зверёк, невозможно. Кто-то сильно проголодается, кто-то предпочтёт поиграть, а кому-то понадобится выплеснуть всю агрессию. Хорошо, если вы успеете поставить таким хищникам прочную клетку, — иначе ищите ваших работников в больнице!

Подопечные могут даже приболеть, и долг хорошего хозяина — вылечить их (хотя есть покупатели, которым даже нравится самим заботиться о больных животных). Ну и конечно, не обойдётся без… скажем так, продуктов жизнедеятельности живых организмов. Чистите клетки, иначе они станут рассадником инфекций! Монстрята растут каждый раунд, и количество их потребностей увеличивается. Зато чем взрослее экземпляр, тем дороже его можно продать на выставке. Главное, чтобы питомец дожил до этого момента, а не умер от болезней или скуки и не вырвался из хлипкой клетки.

Каждое действие в Dungeon Petz сопровождается невероятным умилением. Тематика и игровые механики так плотно связаны между собой, что за своих подопечных искренне переживаешь. А после партии особенно забавно разложить Dungeon Lords и с чувством гордости смотреть, как ваши возмужавшие чудовища раскидывают в подземельях воинов и магов!

Забытые моря (Forgotten Waters)

Год выхода: 2020

Рейтинг BGG: 7.9

Жанр: приключение, ролевая, с приложением

В конце первого сценария полукооперативных «Забытых морей», наполненных морской романтикой, в мир приходит волшебство, и вы непосредственно прикладываете к этому руку. Небольшой спойлер: это событие изображено на коробке игры. В мир проникла магия — и всё заверте…

Но ваши пиратские приключения только начинаются! В следующих сценариях игроки составят команды кораблей, которые исследуют этот причудливый фантастический мир. Цели могут быть разными — один капитан хочет убить злую ведьму, другой — собирает экзотических животных для зоопарка. Главные цели сценария должны быть достигнуты, но у каждого пирата есть ещё и личная история. И они порой очень неожиданные: кто сказал, что морской разбойник не может, к примеру, увлекаться кулинарией? В ходе партии необходимо не только работать на общую цель, но и прокачивать своего подопечного, иначе велика вероятность закончить дни на плахе.

Вместо поля в «Забытых морях» — большая книга, левую страницу которой всегда украшает яркая иллюстрация, изображающая локацию, где сейчас находятся игроки. Справа перечислены действия, которые здесь можно совершить: например, поговорить с местными жителями или исследовать вон ту пещеру в уголке картинки.

Игроки занимают места фигурками своих пиратов согласно шкале репутации, причём время расстановки жёстко ограничено таймером. На этом этапе и выяснится, насколько вы командный игрок: логично, что действие со значком исследования стоит уступить тому, у кого лучше развит этот навык. Но что, если вам самому ужасно хочется забраться в пещеру? Вдруг там скрыты несметные сокровища? Если ваша репутация выше — имеете полное право!

«Забытые моря» доверху наполнены событиями из жизни любого уважающего себя пирата: морскими сражениями и взятиями на абордаж, поисками сокровищ и встречами с кракеном, исследованиями островов и попойками в кабаках. Какие-то происшествия уникальны для текущего сценария, а какие-то выпадают в случайном порядке: за это отвечает онлайн-приложение, разработанное специально для игры. На языке оригинала оно ещё и здорово работает на атмосферу: весь художественный текст озвучен отличными актёрами, а на заднем фоне слышны звуки вроде крика попугаев или грохота пушек. К сожалению, в русской версии озвучки нет.

А ещё в «Забытых морях» вы найдёте множество отсылок к современной культуре, и распознавать их очень забавно. Например, исследуя дно одной лагуны, вы можете обнаружить там сидящих рядом морскую звезду, губку и кальмара. Удивитесь ли вы, обнаружив, что кальмар обладает скверным характером, губка очень жизнерадостная, а звезда немного туповата? Или тут же начнете напевать «Кто проживает на дне океана»?

Кстати, хорошая команда должна быть многочисленной: «Забытые моря» — одна из немногих невечериночных игр для трёх-семи человек. И чем больше участников, тем интереснее!

Об игре «Забытые моря»: настольная игра про пиратов Пиратские приключения в волшебных водах, возможно, увлекут даже ярых противников игр с приложениями или рандома.

Мастера пламени (Flamecraft)

Год выхода: 2022

Рейтинг BGG: 7.6

Жанр: экономическая стратегия

А в волшебном мире этой игры в лавках и магазинчиках людям помогают работать настоящие драконы! Правда, они не таких впечатляющих размеров, как мы привыкли представлять, всего-то с крупную кошку. Зато какие полезные это компаньоны! Пекари готовят тёплые булочки, кулинары жарят на огне мясо, зельевары варят волшебные эликсиры, садоводы растят овощи и цветы, ювелиры создают прекрасные украшения, а кузнецы в собственном огне закаливают железные предметы.

Всё это можно увидеть на прекрасных иллюстрациях сингапурской художницы Сандары Тан. Она с душой подошла к работе: планшеты с волшебными лавками наполнены множеством мелких деталей, а каждый дракончик в толстой колоде карт уникален. Хотя все дракончики одного вида действуют одинаково, они всё равно обладают собственными именами и изображениями.

Да и вообще комплектация «Мастеров пламени» богатая: неопреновое поле, фигурные ресурсы, металлические золотые монеты, крупные фигурки драконов. Держать всё это в руках — одно удовольствие!

Конечно же, игра на такую тему не может быть агрессивной и конфликтной. Наоборот, «Мастера пламени» подталкивают вас к тому, чтобы вы вели себя добрососедски: встав своим дракончиком в лавку, где есть другой игрок, надо обязательно подарить ему ресурс из своего запаса. Обычно это некритично: «Мастера пламени» нельзя назвать кризисной игрой. После нескольких раундов вы заселите волшебные магазинчики милыми рептилиями, и ресурсы при их посещении будут сыпаться как из рога изобилия. Тогда настанет время колдовать: накопленные ресурсы можно тратить, чтобы наложить на лавки чары. Это не только принесёт вам победные очки, но и ещё больше прокачает выбранную торговую точку.

«Мастера пламени» — одна из самых уютных и добрых игр в нашем волшебном списке. Она относится к стратегиям «семейного» уровня сложности, а значит, вряд ли будет интересна опытным игрокам, ищущим в настольных играх простор для тактики и множество путей к победе. Здесь всё просто: вы передвигаете своего дракончика в новую лавку и либо берёте из неё ресурсы, либо зачаровываете её. Нельзя сказать, что это совсем примитивно: надо хорошо подумать, какие ресурсы сейчас нужны, какого мастера в какую лавку отправить и как выполнить цели с карт драконов-кудесников.

Но подкупает игра в первую очередь всё-таки не геймплейными возможностями, а той самой атмосферой, ради которой мы и начали составлять наш список. Собраться с семьёй или друзьями, налить горячего чаю, разложить красивые компоненты и начать партию с того, чтобы отправить дракончика по имени Булочка в пекарню «Дракон Батон» — если вы получаете удовольствие от таких моментов, то «Мастера пламени» могут занять почётное место на вашей полке.