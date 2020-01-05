Главные фильмы 2019: фантастика, фэнтези, ужасы и экранизации комиксов

Киноитоги-2018 мы начали со слов о том, что год плохой и интересных фильмов вышло мало. Казалось, что хуже уже быть не может… Мы никогда так не ошибались.

2019-й — официально худший год для кинофантастики за многие десятилетия. Самые ожидаемые фильмы проваливались, разочаровывали, оказывались чуть ли не худшими частями в своих франшизах. Новые «Терминатор», «Люди в чёрном», «Хеллбой», даже «Звёздные войны» — всё очень плохо. Даже многообещающий «К звёздам» не оправдал надежд. Похоже, кинофантастика пребывает в творческом кризисе.

Чтобы не брать в итоги года что попало, мы расширили жанровые рамки. В этот топ мы включили не только фэнтези и фантастику, но и достойные фильмы ужасов, и экранизации комиксов, даже если в них формально нет фантастики. А ещё добавили пару малоизвестных и малобюджетных, но интересных фильмов, которые хоть немного скрасили этот неудачный киногод.

Итоги составлены на основе голосования редакторов и постоянных авторов «Мира фантастики», а также с учётом читательского голосования. И нет, мы не забыли мультфильмы и сериалы — им будут посвящены отдельные списки.

10. Доктор Сон

Экранизация года

Перед Майком Флэнаганом стояла титаническая задача: снять сиквел культового «Сияния» Кубрика и одновременно экранизировать книгу Стивена Кинга «Доктор Сон» — продолжение романа «Сияние». Учитывая, как далеко Кубрик ушёл от книги, это казалось невозможным. Но Флэнаган доказал, что при должном мастерстве возможно всё, и сумел достойно завершить историю зловещего отеля «Оверлук». Некоторые моменты удались фильму даже лучше, чем роману.

Визуальный ряд уступает ювелирной работе Кубрика, но достаточно стильный, чтобы ленту хотелось пересматривать и любоваться. Юэн Макгрегор чудо как хорош в главной роли, юная Кайли Кёрран не отстаёт от партнёра, а блестящая игра и харизма Ребекки Фергюсон породила совершенно очаровательную злодейку.

«Доктор Сон» смело можно рекомендовать поклонникам как Кубрика, так и Кинга. Учитывая, что сам Кинг экранизацию «Сияния» ненавидел, Флэнагану остаётся только поаплодировать: почти тридцать лет спустя он сумел примирить двух великих творцов.

9. Аладдин

Ремейк года. Претенденты: «Дамбо», «Король Лев»

В 2019-м студия Disney выпустила сразу три ремейка своих знаменитых мультфильмов. «Дамбо» чересчур отошёл от оригинала, да и стилистика Бёртона показалась зрителям не совсем подходящей для этой истории. «Король Лев», наоборот, вышел невероятным с технической точки зрения, но в остальном это просто бессмысленная копия неповторимого оригинала.

А вот с «Аладдином» от Гая Ричи Disney будто нашла золотую середину. С одной стороны, тут, в целом, тот же сюжет и те же песни, что и в мультфильме. А с другой — вот пара новых композиций, вот новые уморительные сцены, вот блестящий образ Джинни от Уилла Смита и остроумная служанка принцессы. Немного жаль, что в «Аладдине» не особо чувствуется фирменный стиль Гая Ричи, зато картина продемонстрировала, что у него потрясающее чутьё на мюзиклы.

8. Полвека поэзии спустя

Фэнтези-фильм года. Претенденты: «Аладдин»… и всё

За несколько дней до премьеры сериала «Ведьмак» польские фанаты выпустили свой малобюджетный фильм-фанфик по мотивам книг Сапковского. В нём нет Геральта, а действие происходит уже после событий книг. Другой ведьмак, Ламберт (тот самый, моржовый), в компании чародейки Трисс и Юлиана, сына Лютика, отправляется на новое приключение. Благодаря отлично переданной атмосфере книг, обаятельным актёрам и любовному отношению к работе кино получилось как минимум не хуже сериала (а если сравнивать двух Трисс, то и лучше). Польша стронг!

Но главное, это чуть ли не единственный стоящий фэнтези-фильм 2019-го, особенно если не учитывать диснеевские сказки. Эпоха «Хоббитов» и «Варкрафта» ушла, и только неугомонные энтузиасты ещё пытаются снова вытащить жанр на экраны — хотя бы на экраны YouTube.

7. Мы

Фантастический триллер года

Год назад Джордан Пил совершил невозможное — получил «Оскар» за фантастический фильм ужасов «Прочь». Его новая работа, полная символизма и аллюзий, окончательно очертила область, в которой нравится работать режиссёру. Он в гротескной и увлекательной форме обнажает страхи и суеверия современных США.

Результат поначалу обескураживает, но потом вызывает восхищение. Каждый элемент тут хочется отметить отдельно. Необычную основу сюжета — городские легенды про двойников, которые пытаются занять ваше место. Грамотное нагнетание напряжения. Остроумное использование популярной музыки (эпизод с F*ck the Police вы запомните надолго). И , конечно, отменную актёрскую игру. Особенно хороша Лупита Нионго, сыгравшая и главную героиню, и её злобного двойника.

6. Дитя робота

Научно-фантастический фильм года. Претенденты: «Алита: Боевой ангел», «Высшее общество», «К звёздам»

Когда в Голливуде плохо с идеями, на выручку приходит независимое кино. «Дитя робота» — камерный триллер в духе «Из машины» и «Кловерфилда, 10», в котором всего три персонажа. Девушка, выросшая в бункере после апокалипсиса, её «мама» — добрый, но скрытный робот с женским голосом — и… Спойлерить не будем, но когда в таких фильмах заявляют «на поверхности все погибли» — сразу ясно, что врут.

Спецэффекты тут скромные: у создателей не было огромного бюджета. Зато были отличные актрисы, художественный вкус, чтобы сделать красивые декорации, а главное — напряжённый сюжет с интригой. Верить тут нельзя никому, лгут все, и мир главной героини перевернётся не один раз. «Дитя робота» цепляет историей, персонажами, сложными вопросами и темами. В год, когда вышел один из худших «Терминаторов», эта притча о человечестве, «Скайнете» и конце света служит создателям «Тёмных судеб» немым укором.

5. Человек-паук: Вдали от дома

Продолжение года. Претенденты: «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Оно 2», «Счастливого нового дня смерти»

Казалось, что «Вдали от дома» — необязательный сиквел, но на деле он привнёс много важного в киновселенную Marvel. Нам показали, как изменилась вселенная после событий «Войны бесконечности» и «Финала», как Питер Паркер фактически стал преемником Железного человека. Маркетинговый отдел с хирургической точностью отбирал кадры для трейлера, чтобы не убить интригу раньше времени. В сиквеле появился один из самых интересных врагов Человека-паука — иллюзионист Мистерио в блестящем исполнении Джейка Джилленхола. Он отлично вписался в высокотехнологичный сеттинг киновселенной.

Уже после выхода фильма студии Sony и Disney, вместе работавшие над картиной, поссорились из-за условий контракта. Героя едва не вывели из киновселенной Marvel, но в итоге всё обошлось. Стороны заключили новую сделку, и мы точно увидим героя в третьем сольном фильме и как минимум в одном кроссовере.

4. Солнцестояние

Фильм ужасов года. Претенденты: «Доктор Сон», «Маяк», «Оно 2»

Один из штампов в фильмах ужасов — делать всё серым, мрачным и унылым. Ари Астер, один из главных режиссёров «возвышенного хоррора», пошёл наперекор этому. Его «Солнцестояние» — самый солнечный и светлый ужастик, какой только можно представить. Героев и зрителей окружают и затягивают пёстрые краски, летние лужайки, гостеприимные улыбки, танцы, секс… А в глазах шведских язычников — никакого страха перед своей или чужой смертью.

Даже ужасы, которые они творят с заезжими туристами и собой, можно воспринимать по-разному: как нечто жестокое и непристойное — или как древние ритуалы, не лишённые логики и красоты. Да, нечто подобное мы видели в «Плетёном человеке», только с кельтами, — сюжет «Солнцестояния» не так уж оригинален. Но его стилистика, темы и то, как он знакомит со скандинавской культурой, делают фильм поистине уникальным.

3. Алита: Боевой ангел

Фантастический боевик года

Алита — девушка-киборг из мрачного будущего, которая потеряла память и стала охотницей за головами. Джеймс Кэмерон давно мечтал экранизировать мангу о ней, но руки не доходили, и он отдал свой сценарий Роберту Родригесу. Этому проекту сулили провал, но в итоге фильм заслуживает звания «„нормально“ года» — не великий, но вполне достойный боевик. В другой год он мог затеряться, подобно, скажем, «Валериан», а на фоне творческого бессилия 2019-го «Алита» вдруг оказалась одной из немногих внятных фантастических картин.

Фильм особенно полюбили за главную героиню в блестящем исполнении Розы Салазар. Несмотря на компьютерное лицо и механические руки, эта гостья из будущего (так и хочется назвать её «Алита Селезнёва»!) получилась обаятельной и человечной. В эпоху нарочито сильных героинь, пока Капитан Марвел и Грейс из «Терминатора» хмурят каменные лица, Алита остаётся нормальной, немного смешной девчонкой. Даже когда разносит огромных боевых киборгов на запчасти.

2. Мстители: Финал

Супергеройский фильм года. Претенденты: «Капитан Марвел», «Человек-паук: Вдали от дома», «Шазам!»

К этому фильму киновселенная Marvel шла больше десяти лет, с первого «Железного человека» в далёком 2008-м. «Финал» завершил грандиозное противостояние Мстителей и Таноса, успевшее превратиться в масштабную драму. Конечно, последнюю главу саги не назовёшь идеальной: можно долго ругаться на логические нестыковки или на то, как «Финал» с громким пшиком аннулировал прекрасный образ Таноса из «Войны Бесконечности».

Одного не отнимешь: это грандиозная по размаху и очень эмоциональная картина, которая подвела черту под целой эпохой. Кто-то из нас успел вырасти вместе с Тони Старком, кого-то вдохновлял Капитан Америка. Теперь их дозор окончен — герои отправились на заслуженный отдых и сделали это красиво, на пике силы и славы, не выбившись из образов и логично завершив свои арки. Немногие культовые персонажи могут похвастаться тем же. Так что звание самого кассового фильма в истории «Финал» завоевал вполне заслуженно.

1. Джокер

Фильм года. Претенденты: «Алита: Боевой ангел», «Мстители: Финал»

Да знаем мы, знаем: «Джокер» не фантастика. Предыстория злодея из комиксов про Бэтмена снята совершенно не в духе супергеройского кино. Режиссёр Тодд Филипс подражал реалистическим драмам Мартина Скорсезе «Таксист» и «Король комедии». Главный антигерой, комик-неудачник из Готэма в шикарном исполнении Хоакина Феникса, медленно сходит с ума от издевательств и равнодушия общества. Он, а вслед за ним и зритель, уже не понимает, что реально, а что нет. Лишь в конце он превращается в безумного клоуна — безо всяких баков с кислотой и помощи Бэтмена. Скорсезе, считающий, что «фильмы Marvel не кино», может быть доволен: его ученик снял полную противоположность лёгкой фантастической супергероике.

Но мы в «Мире фантастики» решили, что лучше немного выйти за рамки жанра, чем не отметить эпохальную экранизацию комиксов (старожилы ещё помнят, что так МирФ поступил и с «Городом грехов»). «Джокер» стал событием и для кино в целом, и особенно для гик-культуры. Он сломал психологический барьер: кино по комиксам завоевало признание как высокое искусство, взяло главный приз Венецианского кинофестиваля и наверняка получит кучу «Оскаров».

Джокер теперь не просто собственность DC Comics, но и роль не менее престижная, чем Гамлет. И при этом «Джокер» стал народным кино, которое смотрел каждый. «Джокер» — это «Бойцовский клуб» 2010-х, фильм, который любят и ненавидят, который заставил многих задуматься об обществе, о болезни, об отношении к слабым.

Есть версия, что Филипс открыл хитрый способ, как заманить широкую публику на серьёзное кино. Что он просто замаскировал психологическую драму под экранизацию комиксов, и теперь так будут делать все. Но для нас с вами, помнящих «Логана» и «Тёмного рыцаря», это не новость, а закономерный итог эволюции. Супергеройское кино победило и проиграло одновременно, войдя в симбиоз с другими жанрами. Возможно, лучшая фантастика, фэнтези, а то и драмы 2020-х будут замаскированы под очередной фильм Marvel или DC.