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    Кино | Обзоры кино
    #Дэвид Кроненберг #монстры #обзор фильма

    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть!

    29 августа 2022
    29.08.2022
    3188
    3 минуты на чтение
    #Дэвид Кроненберг #монстры #обзор фильма
    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть! 1

    Наступило будущее, где человечество утратило способность чувствовать боль. Но это не привело его к процветанию, напротив, людей пугает неопределённость, которую сулит новый виток эволюции. Художники Сол Тенсер и его партнёрша Каприс адаптировались к изменившейся реальности и поставили эволюцию на службу искусству.

    Crimes of the Future

    Жанр: арт-хоррор, научная фантастика
    Режиссёр: Дэвид Кроненберг
    В ролях: Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Скотт Спидман, Кристен Стюарт
    Премьера в России: 1 сентября 2022 года
    Возрастной рейтинг: 18+
    Похоже на: «Видеодром» (1982) • «Экзистенция» (1999)

    Сейчас 1970 год. Дэвид Кроненберг снял фильм «Преступления будущего» про мир, в котором мутации людей привели их к совершенно новому образу жизни — жизни без женщин и без новых людей.

    Сейчас 2022 год. Дэвид Кроненберг снял фильм «Преступления будущего» про мир, где мутации людей привели к совершенно новому образу жизни — жизни без боли, жизни, в которой новые органы появляются у человека спонтанно и необъяснимо.

    Изначально фильм должен был называться «Болеутоляющее», но режиссёр решил назвать его так же, как один из своих ранних фильмов, наверное, чтобы своеобразно закольцевать свою карьеру. Её можно разделить на несколько периодов: ранний, когда режиссёр экспериментировал и вырабатывал свой стиль; период боди-хоррора, сформировавший его репутацию и завершившийся «Экзистенцией»; период суровых, реалистических триллеров о насилии и природе зла. В новом фильме Кроненберг снова обратился к боди-хоррору, но на сей раз речь пойдёт не столько о зле, сколько о том, как приспособиться к меняющейся реальности.

    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть! 2

    Показанный в фильме мир напоминает, что задумке уже больше 20 лет. В этом будущем нет компьютеров, зато широко используется знакомая нам по «Экзистенции» полуорганическая техника: помогающие пищеварению стулья из костей, реагирующая на ощущения носителя кровать, которая похожа на скорлупку от грецкого ореха, черепахоподобный пульт управления хирургическим столом. Нам не объясняют детально, что именно произошло, но ставят перед фактом: у людей, во-первых, стала исчезать способность чувствовать боль — индикатор, что в теле что-то не так; во-вторых, стали спонтанно вырастать новые органы. Их функционал не ясен, а угроза здоровью недвусмысленна. 

    Впрочем, с этим согласны не все: появились группировки, считающие, что эволюция — попытка природы помочь людям избавиться от промышленного загрязнения. Они намеренно превращают свои тела в портативные мусороперерабатывающие предприятия. Государство пытается вести учёт телесных аномалий, но банально не справляется, публичная хирургия становится новой модой, новым искусством, новым сексом. Художники-акционисты Сол Тенсер (Вигго Мортенсен) и Каприс (Леа Сейду) — мастера этой арт-хирургии, Сол отращивает в своём теле новые органы, а Каприс их извлекает. Неизвестные органы становятся предметом всеобщего обсуждения, герои даже участвуют в нелегальных конкурсах красоты.

    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть! 3

    Кроненберга явно не отпускает вопрос о взаимном влиянии общества и культуры. В «Видеодроме» он исследовал авторитет, которым обладает телевидение, в «Экзистенции» — то, как виртуальная реальность и видеоигры расширяют границы развлечений. «Преступления будущего» посвящены искусству, и в первую очередь — акционизму, то есть заведомо непригодным для трактовки произведениям. Художники этого мира воплощают свои впечатления от перемен в перформансах, а публика самостоятельно расшифровывает послание. Вот и фильм получился таким перформансом, значение которого каждый зритель определит сам. 

    Актёрские работы обеспечивают дополнительное погружение в эту причудливую реальность, особенно удались образы Сола и Каприс. Это уже четвёртый совместный фильм Кроненберга и Мортенсена, и режиссёру даже не приходилось говорить Вигго, как именно играть Тенсера: манеру ходить прихрамывая и выдыхать, чувствуя появление внутри нового органа, актёр выработал сам. А роль застенчивой чиновницы позволила Кристен Стюарт проявить комическую сторону своего таланта. 

    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть!

    Занятно, что из всех миров с мутациями, которые представлял нам Кроненберг, этот, пожалуй, наиболее оптимистичный и эстетичный. Темп повествования неспешный, даже сонный, а потому когда в фильм врывается насилие, в это даже не очень веришь. В мире без боли физическая смерть уже не так страшна, хотя никуда и не девается. Но остаются ещё идеологические разногласия из-за того, в какую сторону идти человечеству: в погибшее прошлое или в неизвестное будущее. Вот и думай, что есть преступление будущего — опасность выпасть из культурного нарратива или убийство политического оппонента, считающего, что человечеству в самый раз переварить немного пластика, который оно произвело?

    Если вам не терпелось увидеть, как Дэвид Кроненберг вернётся к перестановке слагаемых в организме, это фильм для вас. В то же время не стоит рассчитывать, что сумма этих слагаемых останется той же, что и прежде. «Преступления будущего» развивают идеи «Видеодрома» и «Экзистенции», но делают это в своей манере и подталкивают к новым выводам.

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    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.

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