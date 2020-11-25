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    Новости

    29 ноября «Модель для сборки» проведет праздничную трансляцию в честь 25-летия

    25 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    25.11.2020
    475
    0 минут на чтение

    «Модель для сборки» встретит свое 25-летие в онлайн-модуле Robohall на дизайн-заводе «Флакон». Для фанатов приготовили программу в онлайн-формате, к которой может присоединиться каждый — прямо из дома!

    Трансляция начнется 29 ноября в 18:00 по МСК. Купить билеты на нее можно по ссылке.

    Среди гостей: Martin Landers с программой Back to the Universe, DJ Natasha Urman, DJ Михаил Габович, DJ Andrey Addison, DJ Danny Za и другие. Без нового выпуска «Модели для сборки» дело тоже не обойдется.

    Организаторы отмечают, что это только первая часть празднования юбилея. Когда позволит ситуация с пандемией, состоится традиционный концерт в зале. Однако это произойдет не раньше 2021 года.

    29 ноября «Модель для сборки» проведет праздничную трансляцию в честь 25-летия
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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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