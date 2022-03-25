В середине марта мы публиковали материал издания Esquire, в котором составители отобрали 50 лучших, по их версии, фэнтезийных романов. Теперь издание представляет ещё полсотни книг — только из жанра научной фантастики.
Авторы точно не уверены, с какого периода можно считать появление научной фантастики. Например, они вспоминают истории Кеплера и Годвина, которые в середине XVII века писали рассказы про путешествие на Луну. А некоторые исследователи ведут отсчёт от публикации «Франкенштейна» Мэри Шелли — из-за того, что события имеют научную, а не мистическую подоплёку.
Как и в случае с первым списком, составители пошли на некоторые ограничения. Одна книга от автора. И все романы должны привносить в жанр что-то новое — «смело двигаются в том направлении, куда ещё не ступала нога человека». И взяли не только романы, но и повести.
Изданные в России книги мы дали с русским названием. На 42-м месте понятно какой роман.
- 50. Сара Гэйли — The Echo Wife
- 49. Нил Стивенсон — «Лавина»
- 48. Карл Саган — «Контакт»
- 47. Уолтер М. Миллер-младший — «Страсти по Лейбовицу»
- 46. Станислав Лем — «Солярис»
- 45. Уильям Гибсон — «Нейромант»
- 44. Ннеди Окорафор — The Book of Phoenix
- 43. Энтони Бёрджесс — «Заводной апельсин»
- 42. Дуглас Адамс — «Автостопом по галактике»
- 41. Амаль Эль-Мохтар, Макс Гладстон — «Как проиграть в войне времен»
- 40. Роберт Хайнлайн — «Луна — суровая хозяйка»
- 39. Мадлен Л’Энгль — «Излом времени»
- 38. Герберт Уэллс — «Машина времени»
- 37. Таде Томпсон — « Роузуотер»
- 36. Стивен Кинг — «Противостояние»
- 35. Филлис Дороти Джеймс — «Дитя человеческое»
- 34. Кэтрин М. Валенте — «Сияние»
- 33. Ким Стэнли Робинсон — «Красный марс»
- 32. Чайна Мьевиль — «Город и город»
- 31. Дэн Симмонс — «Гиперион»
- 30. Сэмуэль Дилени — «Дальгрен»
- 29. Бекки Чамберс — «Долгий путь к маленькой сердитой планете»
- 28. Линкольн Мишель — The Body Scout
- 27. Колсон Уайтхед — Zone One
- 26. Харуки Мураками — 1Q84
- 25. Луиза Эрдрич — Future Home of the Living God
- 24. Никола Гриффит — Ammonite
- 23. Маргарет Этвуд — «Орикс и Коростель»
- 22. Эрик Ниланд — The Resisters
- 21. Дорис Лессинг — «Шикаста»
- 20. Риверс Соломон — An Unkindness of Ghosts
- 19. Джефф Вандермеер — «Аннигиляция»
- 18. Курт Воннегут — «Сирены Титана»
- 17. Артур Кларк — «Конец детства»
- 16. Айзек Азимов — «Совершенный робот»
- 15. Чарльз Ю — «Как выжить в НФ-вселенной»
- 14. Олдос Хаклси — «Дивный новый мир»
- 13. Ольга Равн — The Employees
- 12. Джордж Оруэлл — «1984»
- 11. Лю Цысинь — «Задача трёх тел»
- 10. Филип Дик — «Снятся андроидам электроовцы»
- 9. Эмили Сент-Джон Мандел — «Станция Одиннадцать»
- 8. Тед Чан — «Выдох»
- 7. Кадзуо Исигуро — «Не отпускай меня»
- 6. Урсула Ле Гуин — «Левая рука тьмы»
- 5. Октавия Батлер — Kindred
- 4. Н.К. Джемисин — «Пятое время года»
- 3. Рэй Брэдбери — «Марсианские хроники»
- 2. Фрэнк Герберт — «Дюна»
- 1. Мэри Шелли — «Франкенштейн»
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