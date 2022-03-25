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    Новости

    50 лучших научно-фантастических книг всех времён — по версии издания Esquire

    25 марта 2022
    25.03.2022
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    2 минуты на чтение
    50 лучших научно-фантастических романов всех времён — по версии издания Esquire

    В середине марта мы публиковали материал издания Esquire, в котором составители отобрали 50 лучших, по их версии, фэнтезийных романов. Теперь издание представляет ещё полсотни книг — только из жанра научной фантастики.

    Авторы точно не уверены, с какого периода можно считать появление научной фантастики. Например, они вспоминают истории Кеплера и Годвина, которые в середине XVII века писали рассказы про путешествие на Луну. А некоторые исследователи ведут отсчёт от публикации «Франкенштейна» Мэри Шелли — из-за того, что события имеют научную, а не мистическую подоплёку.

    Как и в случае с первым списком, составители пошли на некоторые ограничения. Одна книга от автора. И все романы должны привносить в жанр что-то новое — «смело двигаются в том направлении, куда ещё не ступала нога человека». И взяли не только романы, но и повести.

    Изданные в России книги мы дали с русским названием. На 42-м месте понятно какой роман.

    • 50. Сара Гэйли — The Echo Wife
    • 49. Нил Стивенсон — «Лавина»
    • 48. Карл Саган — «Контакт»
    • 47. Уолтер М. Миллер-младший — «Страсти по Лейбовицу»
    • 46. Станислав Лем — «Солярис»
    • 45. Уильям Гибсон — «Нейромант»
    • 44. Ннеди Окорафор — The Book of Phoenix
    • 43. Энтони Бёрджесс — «Заводной апельсин»
    • 42. Дуглас Адамс — «Автостопом по галактике»
    • 41. Амаль Эль-Мохтар, Макс Гладстон — «Как проиграть в войне времен»
    • 40. Роберт Хайнлайн — «Луна — суровая хозяйка»
    • 39. Мадлен Л’Энгль — «Излом времени»
    • 38. Герберт Уэллс — «Машина времени»
    • 37. Таде Томпсон — « Роузуотер»
    • 36. Стивен Кинг — «Противостояние»
    • 35. Филлис Дороти Джеймс — «Дитя человеческое»
    • 34. Кэтрин М. Валенте — «Сияние»
    • 33.  Ким Стэнли Робинсон — «Красный марс»
    • 32. Чайна Мьевиль — «Город и город»
    • 31. Дэн Симмонс — «Гиперион»
    • 30. Сэмуэль Дилени — «Дальгрен»
    • 29. Бекки Чамберс — «Долгий путь к маленькой сердитой планете»
    • 28. Линкольн Мишель — The Body Scout
    • 27. Колсон Уайтхед — Zone One
    • 26. Харуки Мураками — 1Q84
    • 25. Луиза Эрдрич — Future Home of the Living God
    • 24. Никола Гриффит — Ammonite
    • 23. Маргарет Этвуд  — «Орикс и Коростель»
    • 22. Эрик Ниланд — The Resisters
    • 21. Дорис Лессинг — «Шикаста»
    • 20. Риверс Соломон — An Unkindness of Ghosts
    • 19. Джефф Вандермеер — «Аннигиляция»
    • 18. Курт Воннегут — «Сирены Титана»
    • 17. Артур Кларк — «Конец детства»
    • 16. Айзек Азимов — «Совершенный робот»
    • 15. Чарльз Ю — «Как выжить в НФ-вселенной»
    • 14. Олдос Хаклси — «Дивный новый мир»
    • 13. Ольга Равн — The Employees
    • 12. Джордж Оруэлл — «1984»
    • 11. Лю Цысинь — «Задача трёх тел»
    • 10. Филип Дик — «Снятся андроидам электроовцы»
    • 9. Эмили Сент-Джон Мандел — «Станция Одиннадцать»
    • 8. Тед Чан — «Выдох»
    • 7. Кадзуо Исигуро — «Не отпускай меня»
    • 6. Урсула Ле Гуин — «Левая рука тьмы»
    • 5. Октавия Батлер — Kindred
    • 4. Н.К. Джемисин — «Пятое время года»
    • 3. Рэй Брэдбери — «Марсианские хроники»
    • 2. Фрэнк Герберт — «Дюна»
    • 1. Мэри Шелли — «Франкенштейн»
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