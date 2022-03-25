В середине марта мы публиковали материал издания Esquire, в котором составители отобрали 50 лучших, по их версии, фэнтезийных романов. Теперь издание представляет ещё полсотни книг — только из жанра научной фантастики.

Авторы точно не уверены, с какого периода можно считать появление научной фантастики. Например, они вспоминают истории Кеплера и Годвина, которые в середине XVII века писали рассказы про путешествие на Луну. А некоторые исследователи ведут отсчёт от публикации «Франкенштейна» Мэри Шелли — из-за того, что события имеют научную, а не мистическую подоплёку.

Как и в случае с первым списком, составители пошли на некоторые ограничения. Одна книга от автора. И все романы должны привносить в жанр что-то новое — «смело двигаются в том направлении, куда ещё не ступала нога человека». И взяли не только романы, но и повести.

Изданные в России книги мы дали с русским названием. На 42-м месте понятно какой роман.