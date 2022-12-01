Адам Уорлок и юный Ракета: первый трейлер «Стражей Галактики 3»

Disney продолжает «бомбить» трейлерами. Теперь компания представила первый ролик по третьим «Стражам Галактики» — космической опере Джеймса Ганна в Киновселенной Marvel. Картина станет последним приключением команды и последней работой Ганна в КВМ, после чего он займётся только развитием DC.
В ролике показали флэшбеки Ракеты, а на пару кадров даже промелькнул Адам Уорлок в исполнении Уилла Поултера («Чёрное зеркало»).
Постер
Картина выйдет 5 мая 2023- го.
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