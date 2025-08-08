КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами
Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Классика

Фильмы ужасов, ставшие реальностью
«Мастер и Маргарита»: какая отечественная экранизация лучше?
Новости

Актриса «Флэша»: тех, кто требовал гонорар, The CW вырезали из кроссоверов

Кот-император
8 августа 10:30
628
1 минута на чтение
Актриса Даниэль Панабейкер, игравшая в сериале «Флэш», поделилась неприятными подробностями работы на канал The CW. В то время на канале выходило сразу несколько сериалов, входящих в единый «Эрроуверс» (телевселенная, начавшаяся со «Стрелы»), и между ними регулярно делались кроссоверы. По словам Панабейкер, руководство специально экономило на гонорарах в этих кроссоверах: актёры из параллельных сериалов получали лишь малую долю того, что зарабатывали за обычный эпизод.
Даниэль Панабейкер
Это для меня был первый звоночек: это безумие! Меня наняли играть роль Кейтлин Сноу. И если нужно делать ещё и эту работу, приходится работать вдвое больше. Ты делаешь две работы, а тебе платят лишь малую долю того, что платят за ту же работу во «Флэше».
Когда же актёры требовали полный гонорар по контракту, их персонажей просто вычёркивали из кроссовера полностью. Это объясняет, почему некоторые персонажи не появлялись в таких кроссоверах.
Даниэль Панабейкер
Я знаю кое-кого, кто сказал: «А ну-ка, платите мне мой гонорар!» И этого человека вырезали из сценария кроссовера.
Впоследствии, когда вышли сериалы «Супергёрл» и «Легенды завтрашнего дня», The CW с самого начала прописали в контрактах их актёров, что участие в кроссоверах — это своего рода подработка, за которую они получают значительно меньше.

