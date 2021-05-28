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    Новости

    Актриса Мерл Дэндридж сыграет Марлин в сериале The Last of Us. Она же озвучила героиню в игре

    28 мая 2021
    28.05.2021
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    Актриса Мерл Дэндридж сыграет Марлин в сериале The Last of Us. Она же озвучила героиню в игре

    Любопытное пополнение в актёрском составе сериала по видеоигре The Last of Us. Variety пишет, что актриса Мерл Дэндридж вернётся к роли Марлин, предводительницы «Цикад». В играх артистка уже озвучивала героиню, а также подарила ей свою внешность и участвовала в «захвате движений». Теперь пришла пора её сыграть в игровом кино.

    Актриса Мерл Дэндридж сыграет Марлин в сериале The Last of Us. Она же озвучила героиню в игре 1

    В послужном списке Мэндридж — роли в сериалах «Сыны анархии», «Несчастные» и «Гринлиф». Кроме того, она озвучила Аликс Вэнс в серии Half-Life, а также участвовала в записи для Uncharted 4: A Thief’s End, Dota 2, и Everyone’s Gone to Rapture.

    Кроме Мэндридж в актёрском составе задействованы Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рамзи (Элли) и Гэбриел Луна (Томми).

    Сериал пишет Крейг Мейзин («Чернобыль») при участии Нила Дракманна (гейм-директор Naughty Dog), пилотный эпизод поставит российский режиссёр Кантемир Балагов («Дылда»). В команду постановщиков также вошли Ясмила Жбанич («Куда ты идёшь, Аида?») и Али Аббаси («На границе миров»).

    Съёмки начнутся в июле 2021-го, а премьера сериала намечена на 2022-й.

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