Актриса Мерл Дэндридж сыграет Марлин в сериале The Last of Us. Она же озвучила героиню в игре

Любопытное пополнение в актёрском составе сериала по видеоигре The Last of Us. Variety пишет, что актриса Мерл Дэндридж вернётся к роли Марлин, предводительницы «Цикад». В играх артистка уже озвучивала героиню, а также подарила ей свою внешность и участвовала в «захвате движений». Теперь пришла пора её сыграть в игровом кино.

В послужном списке Мэндридж — роли в сериалах «Сыны анархии», «Несчастные» и «Гринлиф». Кроме того, она озвучила Аликс Вэнс в серии Half-Life, а также участвовала в записи для Uncharted 4: A Thief’s End, Dota 2, и Everyone’s Gone to Rapture.

Кроме Мэндридж в актёрском составе задействованы Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рамзи (Элли) и Гэбриел Луна (Томми).

Сериал пишет Крейг Мейзин («Чернобыль») при участии Нила Дракманна (гейм-директор Naughty Dog), пилотный эпизод поставит российский режиссёр Кантемир Балагов («Дылда»). В команду постановщиков также вошли Ясмила Жбанич («Куда ты идёшь, Аида?») и Али Аббаси («На границе миров»).

Съёмки начнутся в июле 2021-го, а премьера сериала намечена на 2022-й.