Астрофизики проекта Event Horizon Telescope готовят «ошеломляющие» новости

Астрофизики проекта «Телескоп горизонта событий» анонсировали пресс-конференцию, на которой собираются поделиться некими «ошеломляющими» (groundbreaking) новостями, которые касаются исследования Млечного Пути. Все подробности обещают рассказать и показать в прямом эфире в 16 мск.
В прошлый раз астрофизики проекта на пресс-конференции показали первую фотографию чёрной дыры.
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По мнению учёных, оно подтверждает правильность общей теории относительности Эйнштейна.
«Телескоп горизонта событий» — исследовательский проект по созданию большого массива телескопов, состоящего из глобальной сети радиотелескопов. Он позволяет астрофизикам наблюдать за окружением сверхмассивной чёрной дыры Стрельца А* в центре Млечного Пути и чёрную дыру в галактике Мессье 87.
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