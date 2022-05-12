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    Новости

    Астрофизики проекта Event Horizon Telescope готовят «ошеломляющие» новости

    12 мая 2022
    12.05.2022
    1647
    0 минут на чтение
    Астрофизики проекта Event Horizon Telescope готовят «ошеломляющие» новости

    Астрофизики проекта «Телескоп горизонта событий» анонсировали пресс-конференцию, на которой собираются поделиться некими «ошеломляющими» (groundbreaking) новостями, которые касаются исследования Млечного Пути. Все подробности обещают рассказать и показать в прямом эфире в 16 мск.

    В прошлый раз астрофизики проекта на пресс-конференции показали первую фотографию чёрной дыры.

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     Кот-император |  10.04.2019

    По мнению учёных, оно подтверждает правильность общей теории относительности Эйнштейна.

    «Телескоп горизонта событий» — исследовательский проект по созданию большого массива телескопов, состоящего из глобальной сети радиотелескопов. Он позволяет астрофизикам наблюдать за окружением сверхмассивной чёрной дыры Стрельца А* в центре Млечного Пути и чёрную дыру в галактике Мессье 87.

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