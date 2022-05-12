Астрофизики проекта Event Horizon Telescope готовят «ошеломляющие» новости

Астрофизики проекта «Телескоп горизонта событий» анонсировали пресс-конференцию, на которой собираются поделиться некими «ошеломляющими» (groundbreaking) новостями, которые касаются исследования Млечного Пути. Все подробности обещают рассказать и показать в прямом эфире в 16 мск.

В прошлый раз астрофизики проекта на пресс-конференции показали первую фотографию чёрной дыры.

Читайте также Астрофизики получили первое изображение чёрной дыры По мнению учёных, оно подтверждает правильность общей теории относительности Эйнштейна.

«Телескоп горизонта событий» — исследовательский проект по созданию большого массива телескопов, состоящего из глобальной сети радиотелескопов. Он позволяет астрофизикам наблюдать за окружением сверхмассивной чёрной дыры Стрельца А* в центре Млечного Пути и чёрную дыру в галактике Мессье 87.