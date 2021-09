Авторы вселенной Dragonlance готовят новый мир для правил Dungeons & Dragons

Знаменитые писатели множества книг и материалов для Dungeons & Dragons Трейси Хикмен и Маргарет Уэйс (особенно они известны по вселенным Dragonlance и Ravenloft) готовят самостоятельный фантастический мир Skyraiders of Abarax и книги правил для него. Они будут совместимы с SRD пятой редакции D&D. Запустить проект планируют на Kickstarter этой осенью.

О Skyraiders of Abarax пока ничего неизвестно — в сети появились только несколько иллюстраций к нему и небольшое стихотворение на английском.

Something new on the horizon from Tracy & Laura Hickman… pic.twitter.com/AIjioC5KNw — Tracy Hickman (@trhickman) September 1, 2021

New adventures from Tracy & Laura Hickman on the horizon… pic.twitter.com/UYIziYQ81O — Tracy Hickman (@trhickman) July 19, 2021

Иллюстрации тизерят приключения воздушных пиратов, к которым могут примкнуть люди, эльфы, гномы, драконорожденные и даже гуманоидные пантеры. Посмотреть все промопосты можно в инстаграме проекта. По всей видимости, Хикмен и Уэйс разрабатывают и издают проект самостоятельно, вне рамок сотрудничества с Wizards of the Coast.

В последнее время на Kickstarter вышли несколько популярных проектов от сторонних авторов для D&D 5e. Например, Ouroboros: Coils of the Serpent от бывших руководителей Blizzard Криса Метцена и Майка Гилмартина или Tal’Dorei Campaign Setting Reborn — от команды Critical Role.

Ранее Уэйс и Хикмен подавали в суд на Wizards of the Coast из-за условий сотрудничества над новыми книгами по Dragonlance, но в итоге сторонам удалось договориться.