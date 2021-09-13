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    Новости

    Авторы вселенной Dragonlance готовят новый мир для правил Dungeons & Dragons

    13 сентября 2021
    13.09.2021
    1019
    1 минута на чтение
    Авторы вселенной Dragonlance готовят новый мир для правил Dungeons & Dragons

    Знаменитые писатели множества книг и материалов для Dungeons & Dragons Трейси Хикмен и Маргарет Уэйс (особенно они известны по вселенным Dragonlance и Ravenloft) готовят самостоятельный фантастический мир Skyraiders of Abarax и книги правил для него. Они будут совместимы с SRD пятой редакции D&D. Запустить проект планируют на Kickstarter этой осенью.

    О Skyraiders of Abarax пока ничего неизвестно — в сети появились только несколько иллюстраций к нему и небольшое стихотворение на английском.

    Иллюстрации тизерят приключения воздушных пиратов, к которым могут примкнуть люди, эльфы, гномы, драконорожденные и даже гуманоидные пантеры. Посмотреть все промопосты можно в инстаграме проекта. По всей видимости, Хикмен и Уэйс разрабатывают и издают проект самостоятельно, вне рамок сотрудничества с Wizards of the Coast.

    В последнее время на Kickstarter вышли несколько популярных проектов от сторонних авторов для D&D 5e. Например, Ouroboros: Coils of the Serpent от бывших руководителей Blizzard Криса Метцена и Майка Гилмартина или  Tal’Dorei Campaign Setting Reborn — от команды Critical Role.

    Ранее Уэйс и Хикмен подавали в суд на Wizards of the Coast из-за условий сотрудничества над новыми книгами по Dragonlance, но в итоге сторонам удалось договориться.

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