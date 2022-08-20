Богини ждут вас: вышла новая браузерная игра League of Angels: Legacy!

Недавно вышла бесплатная олдскульная браузерная IDLE MMORPG под названием League of Angels: Legacy.

В игре есть все, что ждут от нее фанаты жанра: легкий геймплей, огромное количество боссов и еще больше лута, возможность посоревноваться с другими игрокам и награды почти за каждое действие.

Также League of Angels: Legacy может похвастаться:

Новыми богинями с уникальными характерами, которые готовы вступить в ваш отряд;

Красивыми локациями;

Десятками активностей — от гонок на драконах до гильдейских соревнований;

Сотнями навыков для прокачки.

Переходите по ссылке и начинайте играть в League of Angels: Legacy.