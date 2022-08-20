Богини ждут вас: вышла новая браузерная игра League of Angels: Legacy!

Недавно вышла бесплатная олдскульная браузерная IDLE MMORPG под названием League of Angels: Legacy.
В игре есть все, что ждут от нее фанаты жанра: легкий геймплей, огромное количество боссов и еще больше лута, возможность посоревноваться с другими игрокам и награды почти за каждое действие.
Также League of Angels: Legacy может похвастаться:
- Новыми богинями с уникальными характерами, которые готовы вступить в ваш отряд;
- Красивыми локациями;
- Десятками активностей — от гонок на драконах до гильдейских соревнований;
- Сотнями навыков для прокачки.
Переходите по ссылке и начинайте играть в League of Angels: Legacy.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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