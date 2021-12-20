    3
    Новости

    «Человек-Паук: Нет пути домой»: лучший старт в «постковидную эру». За первый уикэнд — 587 миллионов долларов по миру

    20 декабря 2021
    20.12.2021
    1468
    0 минут на чтение
    Трейлер «Человек-Паук: Нет пути домой» поставил рекорд по просмотрам — 355 миллионов за сутки

    Супергеройский боевик «Человек-Паук: Нет пути домой» начал триумфальное шествие по кинотеатрам — и его первые сборы даже в «постковидную эру» показали себя лишь немногим хуже «Мстителей: Финал».

    • В США картина за первый уикэнд собрала 253 миллиона долларов. Это третий лучший результат за всю историю, результат уступает лишь «Войне бесконечности» (257 миллионов) и «Финалу» (357 миллионов).
    • Это лучший результат в «постковидной эре», ведь ни одному фильму не удавалось собрать свыше 100 миллионов долларов за уикэнд.
    • Мировая касса составила 587 миллионов долларов.
    • В России «Нет пути домой» собрал 1,134 миллиарда рублей, обеспечив седьмое место в рейтинге топ-20 самых кассовых фильмов года. На первом месте ныне — «Веном 2» с 2,055 миллиарда.

    Читайте также

    «Человек-паук: нет пути домой»: постмодернизм победил, фансервис оказался сильней 2

    «Человек-паук: нет пути домой»: постмодернизм победил, фансервис оказался сильней

     Игорь Хованский |  15.12.2021

    Фильм напоминает, почему Марвел — главная современная кинофраншиза, и решает проблемы, скопившиеся у Паука за последние двадцать лет.

    «Человек-паук: Нет пути домой»: что показали в сценах после титров?

    «Человек-паук: Нет пути домой»: сцены после титров и что они означают

     Кот-император |  16.12.2021

    Доктор Стрэндж на картинке на просто так!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода
    0
    13702
    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода

    «Освобождённый Иерусалим» как космическая опера.

    «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро 3
    0
    18400
    «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро

    Многолетний труд Фила Типпетта наконец предстал в виде величественного, макабрического полнометражного фильма.

    Какие фильмы смотреть в 2022? Фантастика и фэнтези 1
    0
    78054
    Какие фильмы смотреть в 2022? Фантастика и фэнтези

    Нас ждут продолжения «Аватара», «Фантастических тварей» и «Юрского периода», экранизация Uncharted и несколько необычных независимых фильмов про космос, ведьм и школы магии.

    Доктор Кто, 13-й сезон: завершение эпохи неожиданно… неплохо? 1
    0
    124508
    Доктор Кто, 13-й сезон: завершение эпохи неожиданно… неплохо?

    Сезон ощущается интереснее, бодрее, роднее и попросту лучше двух предыдущих. 

    «Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье 22
    0
    181795
    «Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье

    Как Питер Джексон и его команда совершили чудо и экранизировали неэкранизируемое.

    Видео: обзор настолки «Мрачная Гавань: Челюсти льва»
    0
    494169
    Видео: обзор настолки «Мрачная Гавань: Челюсти льва»

    Новый ролик от Hobby World.

    Новые мультсериалы: что смотреть в 2022? 8
    0
    213270
    Новые мультсериалы: что смотреть в 2022?

    Диснеевские спин-оффы, экранизации видеоигр и мультсериал на блокчейнах: наверняка вы найдёте себе что-нибудь по душе.

    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски? 1
    0
    258944
    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски?

    Постмодернистское кино как будто иронизирует над смыслом оригинала, обыгрывает его и почти что смеётся над изначальным посылом.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить