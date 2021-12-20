«Человек-Паук: Нет пути домой»: лучший старт в «постковидную эру». За первый уикэнд — 587 миллионов долларов по миру

Супергеройский боевик «Человек-Паук: Нет пути домой» начал триумфальное шествие по кинотеатрам — и его первые сборы даже в «постковидную эру» показали себя лишь немногим хуже «Мстителей: Финал».

В США картина за первый уикэнд собрала 253 миллиона долларов. Это третий лучший результат за всю историю, результат уступает лишь «Войне бесконечности» (257 миллионов) и «Финалу» (357 миллионов).

Это лучший результат в «постковидной эре», ведь ни одному фильму не удавалось собрать свыше 100 миллионов долларов за уикэнд.

Мировая касса составила 587 миллионов долларов.

В России «Нет пути домой» собрал 1,134 миллиарда рублей, обеспечив седьмое место в рейтинге топ-20 самых кассовых фильмов года. На первом месте ныне — «Веном 2» с 2,055 миллиарда.