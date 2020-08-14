Что почитать: космоопера «Квантовый волшебник», сборник «Стратегия отхода» и фэнтези «Граница Империи»

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали несколько приятных анонсов от издательства fanzon: космическая опера «Квантовый волшебник» Дерека Кюнскена, сборник «Стратегия отхода» Марты Уэллс и фэнтези «Граница Империи» Марцина Гузека.

«Квантовый волшебник»

Дерека Кюнскена

В октябре fanzon выпустит на русском языке космическую оперу «Квантовый волшебник» за авторством Дерека Кюнскена.

Белизариус — homo quantus, отличающийся невероятной проницательностью. Но его дар — это еще и проклятие, которое приводит к неконтролируемому, даже самоубийственному стремлению знать, понимать. Из-за генетического дефекта он оставляет свой народ, чтобы найти другую жизнь, и в конечном итоге становится величайшим аферистом и вором галактики. Но работа становится слишком легкой, а его выдающийся мозг требует большего. Когда клиент предлагает Белизариусу невероятную награду, чтобы переместить эскадрилью секретных военных кораблей через вражескую кротовую нору, он берется за дело. Теперь он должен принять свою истинную природу, чтобы вместе с командой выдающихся мужчин и женщин справиться с работой. Если ему это удастся, он может спровоцировать межзвездную войну… или следующий шаг в эволюции человека.

«Стратегия отхода»

Марта Уэллс

Также в октябре fanzon выпустит сборник Марты Уэллс «Стратегия отхода», в который войдут третья и четвертая повести цикла «Дневники Киллербота».

Сбежав с планеты «Сохранения», Киллербот надеется обрести свободу от запрограммированных в нем обязательств перед людьми. Но, как обычно, что-то идет не так, и андроид снова вмешивается в разборки между корпорациями и бывшими клиентами. Занимаясь просмотром сериалов и самоанализом, он летит на планету Майлу, чтобы добыть информацию о давних врагах. И пускай люди вызывают у него недоумение и неприязнь, Киллербот начинает понимать, что есть и те, кого можно назвать друзьями.

«Граница Империи»

Марцин Гузек

А в сентябре выйдет роман «Граница Империи» Марцина Гузека — это второй том из цикла «Орден Серых Плащей».