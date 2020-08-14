    3
    Новости

    Что почитать: космоопера «Квантовый волшебник», сборник «Стратегия отхода» и фэнтези «Граница Империи»

    14 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    14.08.2020
    3796
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали несколько приятных анонсов от издательства fanzon: космическая опера «Квантовый волшебник» Дерека Кюнскена, сборник «Стратегия отхода» Марты Уэллс и фэнтези «Граница Империи» Марцина Гузека.

    «Квантовый волшебник»
    Дерека Кюнскена

    В октябре fanzon выпустит на русском языке космическую оперу «Квантовый волшебник» за авторством Дерека Кюнскена.

    Белизариус — homo quantus, отличающийся невероятной проницательностью. Но его дар — это еще и проклятие, которое приводит к неконтролируемому, даже самоубийственному стремлению знать, понимать. Из-за генетического дефекта он оставляет свой народ, чтобы найти другую жизнь, и в конечном итоге становится величайшим аферистом и вором галактики. Но работа становится слишком легкой, а его выдающийся мозг требует большего. Когда клиент предлагает Белизариусу невероятную награду, чтобы переместить эскадрилью секретных военных кораблей через вражескую кротовую нору, он берется за дело. Теперь он должен принять свою истинную природу, чтобы вместе с командой выдающихся мужчин и женщин справиться с работой. Если ему это удастся, он может спровоцировать межзвездную войну… или следующий шаг в эволюции человека.

    «Стратегия отхода»
    Марта Уэллс

    Также в октябре fanzon выпустит сборник Марты Уэллс «Стратегия отхода», в который войдут третья и четвертая повести цикла «Дневники Киллербота».

    Сбежав с планеты «Сохранения», Киллербот надеется обрести свободу от запрограммированных в нем обязательств перед людьми. Но, как обычно, что-то идет не так, и андроид снова вмешивается в разборки между корпорациями и бывшими клиентами. Занимаясь просмотром сериалов и самоанализом, он летит на планету Майлу, чтобы добыть информацию о давних врагах. И пускай люди вызывают у него недоумение и неприязнь, Киллербот начинает понимать, что есть и те, кого можно назвать друзьями.

    «Граница Империи»
    Марцин Гузек

    А в сентябре выйдет роман «Граница Империи» Марцина Гузека — это второй том из цикла «Орден Серых Плащей».

    Люди всегда воевали. Из-за территории, золота, глупой обиды. Серая Стража ведет войну с чернокнижниками и не вмешивается в политику, но есть исключения. Натаниэль Эверсон узнает, что его семья замешана в грязных делах, — пришло время собраться с силами и сделать выбор. С Границы надвигается полчище склавян, и Магнус, Касс и Люциус снова вместе, ведь ведьмы пророчат прибытие кровавого демона — как обычно, только на этот раз опасность грозит со всех сторон и требует жертв. Но что значит боль единиц по сравнению со спасением тысяч?

    Читайте также

    Читаем фэнтези: Марцин Гузек «Застава на окраине Империи. Командория 54»

    Марцин А. Гузек «Застава на окраине Империи. Командория 54». Тёмное фэнтези о рыцарях-легионерах

     Алексей Ионов |  09.07.2020

    Тёмное фэнтези, написанное в лучших традициях жанра.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Мультсериал «Волшебники: Истории Аркадии». Как Гильермо Дель Торо снял своих «Мстителей: Финал» 1
    0
    12352
    Мультсериал «Волшебники: Истории Аркадии». Как Гильермо Дель Торо снял своих «Мстителей: Финал»

    Заключительный мультсериал «Историй Аркадии» получился динамичным и масштабным, но очень сумбурным. Старых героев превратили в функции, а новых толком не раскрыли.

    Читаем книгу: Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»
    0
    28051
    Читаем книгу: Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»

    Эпическое сражение сил Света и Тьмы.

    Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»
    0
    80471
    Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»: фэнтези на основе христианской мифологии

    Неровное, но интересное героическое фэнтези про Рай и Ад.

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 10
    0
    85426
    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика

    Рисованные истории по «Бегущему по лезвию», «Очень странным делам» и «Звёздным войнам», волшебная история про фантастических тварей, будни космического почтальона и немного биографии Думгая.

    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?
    0
    164668
    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?

    Разбираемся, откуда пошли слухи, что на самом деле стоит за изменениями, как обстоят дела в других НРИ и почему этот конфликт важен для русскоязычного комьюнити.

    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов
    0
    147060
    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов

    Смесь современной НФ, ужасов Лавкрафта, городского фэнтези и шпионских детективов, приправленная классическим офисным юмором.

    Святой Грааль
    0
    388316
    Святой Грааль: что это и где его найти

    Кубок, блюдо, котёл, камень или женщина? А может быть, лестница или ключ к Царству Небесному?

    Что почитать: «Прачечная» Стросса, славянское фэнтези и «расисткая» книга
    0
    198047
    Читаем книгу: Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: хакеры и магия

    Фантастика и о шпионах и хакерах, где городское фэнтези и элементы киберпанка переплетаются с лавкрафтианскими ужасами.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить