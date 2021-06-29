Что почитать: сборник Аластера Рейнольдса и «Лаций. Мир ноэмов» Ромена Люказо

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали сборник «Алмазные Псы» Аластера Рейнольдса и обложка романа «Лаций. Мир ноэмов» Ромена Люказо.

«Алмазные Псы»

Аластер Рейнольдс

Издательство «Азбука» отправило в печать сборник из 13 повестей и рассказов Аластера Рейнольдса под названием «Алмазные Псы». Выход книги запланирован на июль, всего в ней будет 640 страниц.

Космос Аластера Рейнольдса не ласков к тем, кто расселился по нему за несколько столетий, преодолев земную гравитацию. Здесь бушуют «звездные войны» между непримиримыми фракциями, на которые раскололось человечество. Здесь плавящая чума — мутация наномеханизмов-вирусов — привела в полнейший упадок высокотехнологичную колонию, достигшую благодаря этим же вирусам невероятного процветания. Здесь подстерегают добычу пиратские корабли с экипажами из генетически измененных животных, а торговцы-ультранавты — люди, добровольно превратившиеся в киборгов, — охотно возьмутся добыть для богатого сноба-коллекционера живое инопланетное чудовище…

«Лаций. Мир ноэмов»

Ромен Люказо

Также «Астрель-СПб» показала обложку романа «Лаций. Мир ноэмов» французского писателя Ромена Люказо . Также примерно через три месяца на русском должно выйти его продолжение.