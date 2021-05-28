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    Новости

    Деймон Линделоф работает над новым фантастическим сериалом о вере и технологиях

    28 мая 2021
    28.05.2021
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    Peacock заказал сериал из 10 эпизодов под названием «Миссис Дэвис», над которым вместе будут работать Деймон Линделоф («Хранители» от HBO) и Тара Эрнандес («Теория большого взрыва»).

    Проект представляет собой исследование веры и технологий, а авторы хотят показать «эпическую битву библейских и бинарных масштабов».

    Как сообщает Deadline, у сериала мрачная сатиристическая окраска, а его действие разворачивается в мире, где почти все решения принимаются с помощью алгоритмов.

    Подробности держат в секрете, но известно, что каждый сезон будет сосредоточен на определенной загадке или дилемме.

    У сериала пока нет даты выхода.

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