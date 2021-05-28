Деймон Линделоф работает над новым фантастическим сериалом о вере и технологиях

Peacock заказал сериал из 10 эпизодов под названием «Миссис Дэвис», над которым вместе будут работать Деймон Линделоф («Хранители» от HBO) и Тара Эрнандес («Теория большого взрыва»).

Проект представляет собой исследование веры и технологий, а авторы хотят показать «эпическую битву библейских и бинарных масштабов».

Как сообщает Deadline, у сериала мрачная сатиристическая окраска, а его действие разворачивается в мире, где почти все решения принимаются с помощью алгоритмов.

Подробности держат в секрете, но известно, что каждый сезон будет сосредоточен на определенной загадке или дилемме.

У сериала пока нет даты выхода.