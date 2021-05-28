Деймон Линделоф работает над новым фантастическим сериалом о вере и технологиях

Peacock заказал сериал из 10 эпизодов под названием «Миссис Дэвис», над которым вместе будут работать Деймон Линделоф («Хранители» от HBO) и Тара Эрнандес («Теория большого взрыва»).
Проект представляет собой исследование веры и технологий, а авторы хотят показать «эпическую битву библейских и бинарных масштабов».
Как сообщает Deadline, у сериала мрачная сатиристическая окраска, а его действие разворачивается в мире, где почти все решения принимаются с помощью алгоритмов.
Подробности держат в секрете, но известно, что каждый сезон будет сосредоточен на определенной загадке или дилемме.
У сериала пока нет даты выхода.
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Редактор
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