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    Новости

    Действие спин-оффа «Как приручить дракона» развернётся в современном мире

    16 октября 2021
    16.10.2021
    744
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    Франшиза «Как приручить дракона» получила продолжение в формате сериала с подзаголовком «Девять миров». Новая серия от DreamWorks расширит вселенную «Как приручить дракона» до современности: её действие развернётся через 1300 лет после приключений Иккинга и Беззубика.

     

    События сериала происходят в современном мире, для которого драконы являются лишь легендой. По сюжету из-за геологической аномалии на поверхности Земли открывается трещина глубиной в несколько миль, и учёные со всего мира собираются для изучения этого загадочного явления. Вскоре после этого группа детей, которые приехали к расщелине с родителями, находят место, где обитают драконы. Им предстоит сохранить тайну того, что они обнаружили.

    Премьера состоится 23 декабря на стриминговых сервисах Peacock и Hulu.

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