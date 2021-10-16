Действие спин-оффа «Как приручить дракона» развернётся в современном мире

Франшиза «Как приручить дракона» получила продолжение в формате сериала с подзаголовком «Девять миров». Новая серия от DreamWorks расширит вселенную «Как приручить дракона» до современности: её действие развернётся через 1300 лет после приключений Иккинга и Беззубика.

События сериала происходят в современном мире, для которого драконы являются лишь легендой. По сюжету из-за геологической аномалии на поверхности Земли открывается трещина глубиной в несколько миль, и учёные со всего мира собираются для изучения этого загадочного явления. Вскоре после этого группа детей, которые приехали к расщелине с родителями, находят место, где обитают драконы. Им предстоит сохранить тайну того, что они обнаружили.

Премьера состоится 23 декабря на стриминговых сервисах Peacock и Hulu.