Драконы против Галакронда: вышла первая анимационная короткометражка по WoW: Dragonflight

Blizzard опубликовала первую анимационную короткометражку по World of Warcraft: Dragonflight из цикла Legacies.

Ролик посвящен аспекту времени Ноздорму, который рассказывает о том, как в первобытном Азероте пятеро драконов свергли кровожадного протодракона Галакронда, пожиравшего своих сородичей, и в награду за их смелость Титаны даровали им силы аспектов.

Вместе с этим в World of Warcraft вышел препатч, вместе с которым в игре появилась новая система талантов и начался ивент.

Релиз дополнения Drongflight состоится 28 ноября.