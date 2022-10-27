Драконы против Галакронда: вышла первая анимационная короткометражка по WoW: Dragonflight

Blizzard опубликовала первую анимационную короткометражку по World of Warcraft: Dragonflight из цикла Legacies.
Ролик посвящен аспекту времени Ноздорму, который рассказывает о том, как в первобытном Азероте пятеро драконов свергли кровожадного протодракона Галакронда, пожиравшего своих сородичей, и в награду за их смелость Титаны даровали им силы аспектов.
Вместе с этим в World of Warcraft вышел препатч, вместе с которым в игре появилась новая система талантов и начался ивент.
Релиз дополнения Drongflight состоится 28 ноября.
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