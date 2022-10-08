Эпичный трейлер третьего сезона сериала «Тёмные начала»

HBO представил трейлер нового сезона приключенческого фэнтези «Тёмные начала». Третий сезон адаптирует третью книгу цикла — «Янтарный телескоп», в которой приключения Лиры Белаквы и Уилла Парри заканчиваются масштабным сражением с ангелами.
Это завершение основной трилогии Филипа Пулмана. Хотя в более поздних своих работах он рассказал другие истории по вселенной и продолжил историю Лиры, пока неизвестно, будут ли авторы экранизировать другие книги цикла.
В касте третьего сезона значатся Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Симона Кирби, Уилл Кин, Джейд Аноука, Рута Гедминтас. Также в сезоне вновь появится аэронавт в исполнении Лин-Мануэля Миранды.
Третий сезон стартует 5 декабря.
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