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    Новости

    «Эти двое далеко от дома» — новый трейлер спин-оффа «Времени приключений»

    18 августа 2023
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    18.08.2023
    778
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    Онлайн-кинотеатр Max опубликовал трейлер спин-оффа «Времени приключений» под названием «Фионна и Кейк».

    По сюжету Фиона живет обычной жизнью и ходит на работу, но мечтает о приключениях. И однажды она вместе с Кейком попадает в фантастический мир Ууу. Однако в то же время они оказываются под прицелом нового могущественного врага.

    Шоураннером выступает Адам Муто, который работал над оригинальным мультсериалом в качестве сценариста, режиссера, креативного режиссера и продюсера.

    Сериал выйдет 31 августа. Всего в нем будет 10 эпизодов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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