«Эти двое далеко от дома» — новый трейлер спин-оффа «Времени приключений»

Онлайн-кинотеатр Max опубликовал трейлер спин-оффа «Времени приключений» под названием «Фионна и Кейк».

По сюжету Фиона живет обычной жизнью и ходит на работу, но мечтает о приключениях. И однажды она вместе с Кейком попадает в фантастический мир Ууу. Однако в то же время они оказываются под прицелом нового могущественного врага.

Шоураннером выступает Адам Муто, который работал над оригинальным мультсериалом в качестве сценариста, режиссера, креативного режиссера и продюсера.

Сериал выйдет 31 августа. Всего в нем будет 10 эпизодов.