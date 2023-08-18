«Эти двое далеко от дома» — новый трейлер спин-оффа «Времени приключений»

Онлайн-кинотеатр Max опубликовал трейлер спин-оффа «Времени приключений» под названием «Фионна и Кейк».
По сюжету Фиона живет обычной жизнью и ходит на работу, но мечтает о приключениях. И однажды она вместе с Кейком попадает в фантастический мир Ууу. Однако в то же время они оказываются под прицелом нового могущественного врага.
Шоураннером выступает Адам Муто, который работал над оригинальным мультсериалом в качестве сценариста, режиссера, креативного режиссера и продюсера.
Сериал выйдет 31 августа. Всего в нем будет 10 эпизодов.
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Редактор
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