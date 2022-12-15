Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу»

Издание Vanity Fair показало первые фотографии второго сезона фэнтезийного стимпанк-сериала «Карнивал Роу». На кадрах можно различить как уже знакомых персонажей в исполнении Орландо Блума и Кары Делевинь, так и несколько новых.
Продолжением сериала занимался Эрик Олесон («Стрела», «Помнить всё», «Человек в высоком замке» и третий сезон «Сорвиголовы»).
Первый сезон стартовал в августе 2019 года. Съёмки продолжения пришлись на пандемию, из-за ограничений они серьёзно затянулись — к тому же, команде ещё предстоит доделать визуальные эффекты.
«Карнивал Роу» вернётся 17 февраля — и для сериала второй сезон станет заключительным.
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