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    Новости

    Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу»

    15 декабря 2022
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    15.12.2022
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    0 минут на чтение

    Издание Vanity Fair показало первые фотографии второго сезона фэнтезийного стимпанк-сериала «Карнивал Роу». На кадрах можно различить как уже знакомых персонажей в исполнении Орландо Блума и Кары Делевинь, так и несколько новых.

    Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу» Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу» 7 Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу» 6 Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу» 5 Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу» 4 Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу» 3 Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу» 2 Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу» 1

    Продолжением сериала занимался Эрик Олесон («Стрела», «Помнить всё», «Человек в высоком замке» и третий сезон «Сорвиголовы»).

    Первый сезон стартовал в августе 2019 года. Съёмки продолжения пришлись на пандемию, из-за ограничений они серьёзно затянулись — к тому же, команде ещё предстоит доделать визуальные эффекты.

    «Карнивал Роу» вернётся 17 февраля — и для сериала второй сезон станет заключительным.

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    За кадром сериала простирается огромный мир, населенный удивительными расами.

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