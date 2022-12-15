Феи и фавны на кадрах второго сезона «Карнивала Роу»

Издание Vanity Fair показало первые фотографии второго сезона фэнтезийного стимпанк-сериала «Карнивал Роу». На кадрах можно различить как уже знакомых персонажей в исполнении Орландо Блума и Кары Делевинь, так и несколько новых.

Продолжением сериала занимался Эрик Олесон («Стрела», «Помнить всё», «Человек в высоком замке» и третий сезон «Сорвиголовы»).

Первый сезон стартовал в августе 2019 года. Съёмки продолжения пришлись на пандемию, из-за ограничений они серьёзно затянулись — к тому же, команде ещё предстоит доделать визуальные эффекты.

«Карнивал Роу» вернётся 17 февраля — и для сериала второй сезон станет заключительным.