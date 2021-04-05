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    Новости

    Финальный сезон «Ходячих мертвецов» стартует 22 августа

    5 апреля 2021
    Кот-император
    05.04.2021
    402
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    Канал AMC опубликовал тизер заключительных серий «Ходячих мертвецов». Финальный сезон стартует 22 августа.

    Как и планировалось, сериал уйдёт на покой в 2022 году. В последнем эпизоде зрителей ждут 24 эпизода. Создатели обещают больше зомби, больше экшена и больше новых историй.

    Франшиза на этом не завершается. Параллельно AMC работает над двумя спин-оффами: «Бойтесь ходячих мертвецов» (сериал продлён на седьмой сезон) и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (сериал продлён на второй и финальный сезон). В будущем планирует отснять ещё несколько проектов про персонажей основного сериала, включая антологию, телефильмы о Рике Граймсе и сериал про  Дерила и Кэрол (ожидается в 2023-м).

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    Кот-император
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