Финальный сезон «Ходячих мертвецов» стартует 22 августа

Канал AMC опубликовал тизер заключительных серий «Ходячих мертвецов». Финальный сезон стартует 22 августа.

Как и планировалось, сериал уйдёт на покой в 2022 году. В последнем эпизоде зрителей ждут 24 эпизода. Создатели обещают больше зомби, больше экшена и больше новых историй.

Франшиза на этом не завершается. Параллельно AMC работает над двумя спин-оффами: «Бойтесь ходячих мертвецов» (сериал продлён на седьмой сезон) и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (сериал продлён на второй и финальный сезон). В будущем планирует отснять ещё несколько проектов про персонажей основного сериала, включая антологию, телефильмы о Рике Граймсе и сериал про Дерила и Кэрол (ожидается в 2023-м).