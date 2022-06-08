«Герои не убивают людей»: первый трейлер «Чёрного Адама»

DC представила первый полноценный трейлер «Чёрного Адама» — картины про одноимённого супергероя (или, скорее, антигероя).

В ролике Чёрный Адам знакомится с другими суперами из Общества Справедливости Америки. В их числе и Человек-ястреб.

Главную роль исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон, а компанию ему составили Пирс Броснан, Сара Шахи, Ной Сентинео и Элдис Ходж. Режиссёр — Жауме Кольет-Серра («Воздушный маршал»).

Постер

В мировом прокате фильм выйдет 21 октября.