«Герои не убивают людей»: первый трейлер «Чёрного Адама»

DC представила первый полноценный трейлер «Чёрного Адама» — картины про одноимённого супергероя (или, скорее, антигероя).
В ролике Чёрный Адам знакомится с другими суперами из Общества Справедливости Америки. В их числе и Человек-ястреб.
Главную роль исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон, а компанию ему составили Пирс Броснан, Сара Шахи, Ной Сентинео и Элдис Ходж. Режиссёр — Жауме Кольет-Серра («Воздушный маршал»).
Постер
В мировом прокате фильм выйдет 21 октября.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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