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    Новости

    Гильдия сценаристов США достигла предварительного соглашения с продюсерами

    25 сентября 2023
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    25.09.2023
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    Гильдия сценаристов США достигла предварительного соглашения с продюсерами

    Photo by Amina Atar on Unsplash

    Гильдия сценаристов США предварительно договорилась с продюсерами о новом контракте. Если соглашение будет одобрено, то забастовка, длящаяся более 140 дней, подойдёт к концу.

    Пока что подробностей о контракте нет. Известно только, что он будет действовать три года. Сделку называют «исключительной», поскольку она обеспечит «выгоду и защиту каждому сценаристу, который состоит в Гильдии».

    Забастовка сценаристов пока продолжается, что членов Гильдии призвали уже не выходить на пикеты. Она полноценно завершится после того, как Гильдия ратифицирует соглашение и оформить все процедуры.

    При этом пока что продолжается забастовка Гильдии актёров. Вероятно, соглашение с ней тоже не за горами.

    Из-за забастовок, которые длятся уже несколько месяцев, приостановлены съёмки десятков проектов. Кинокомпания пришлось переносить как съёмочные графики, так и графики релизов.

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