Гильдия сценаристов США достигла предварительного соглашения с продюсерами

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Гильдия сценаристов США предварительно договорилась с продюсерами о новом контракте. Если соглашение будет одобрено, то забастовка, длящаяся более 140 дней, подойдёт к концу.
Пока что подробностей о контракте нет. Известно только, что он будет действовать три года. Сделку называют «исключительной», поскольку она обеспечит «выгоду и защиту каждому сценаристу, который состоит в Гильдии».
Забастовка сценаристов пока продолжается, что членов Гильдии призвали уже не выходить на пикеты. Она полноценно завершится после того, как Гильдия ратифицирует соглашение и оформить все процедуры.
При этом пока что продолжается забастовка Гильдии актёров. Вероятно, соглашение с ней тоже не за горами.
Из-за забастовок, которые длятся уже несколько месяцев, приостановлены съёмки десятков проектов. Кинокомпания пришлось переносить как съёмочные графики, так и графики релизов.
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