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    Новости

    Городское фэнтези «Реки Лондона» Бена Аароновича снова пытаются экранизировать

    7 июля 2022
    07.07.2022
    442
    0 минут на чтение
    Городское фэнтези «Реки Лондона» Бена Аароновича снова пытаются экранизировать

    Цикл городского фэнтези «Реки Лондона» писателя и сценариста Бена Аароновича снова пытаются экранизировать.

    На этот раз за производство возьмутся студии Pure Fiction, See-Saw Films и собственная компания Аароновича Unnecessary Logo. Других подробностей о проекте пока нет. Известно только, что сделка включает права на всю вселенную, в неё входят девять романов, рассказы, повести и комиксы.

    «Реки Лондона» — первый роман в цикле о лондонском детективе-констебле Питере Гранте, ставшем первым учеником волшебника за последние 50 лет. Ему приходится разбираться с вампирами, общаться с божествами и иметь дело с ожившими мертвецами. Первые две книги цикла — «Реки Лондона» и «Луна над Сохо» — издавались в России. По данным МирФ, скоро их начнут переиздавать — ждите анонс в ближайшее время!

    «Рекам Лондона» сильно не везёт с производством. Одно время книгу пытались экранизировать, но дальше анонса мини-сериала дело не пошло. В 2019-м права на цикл получил дуэт Ника Фроста и Саймона Пегга — и дело опять-таки дальше анонса не зашло.

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