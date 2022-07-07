Городское фэнтези «Реки Лондона» Бена Аароновича снова пытаются экранизировать

Цикл городского фэнтези «Реки Лондона» писателя и сценариста Бена Аароновича снова пытаются экранизировать.

На этот раз за производство возьмутся студии Pure Fiction, See-Saw Films и собственная компания Аароновича Unnecessary Logo. Других подробностей о проекте пока нет. Известно только, что сделка включает права на всю вселенную, в неё входят девять романов, рассказы, повести и комиксы.

«Реки Лондона» — первый роман в цикле о лондонском детективе-констебле Питере Гранте, ставшем первым учеником волшебника за последние 50 лет. Ему приходится разбираться с вампирами, общаться с божествами и иметь дело с ожившими мертвецами. Первые две книги цикла — «Реки Лондона» и «Луна над Сохо» — издавались в России. По данным МирФ, скоро их начнут переиздавать — ждите анонс в ближайшее время!

«Рекам Лондона» сильно не везёт с производством. Одно время книгу пытались экранизировать, но дальше анонса мини-сериала дело не пошло. В 2019-м права на цикл получил дуэт Ника Фроста и Саймона Пегга — и дело опять-таки дальше анонса не зашло.