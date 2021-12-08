Инсайдер: в новой Splinter Cell будут большие открытые локации

Известный инсайдер Том Хендерсон, который прежде неоднократно раскрывал информацию, поделился в твиттере некоторыми подробностями о новой части в серии Splinter Cell.

Так, в игре будет что-то вроде открытого мира (песочницы?) — судя по всему, в духе Metro Exodus и Halo Infinite. А сам проект позиционируется как Assassin’s Creed, только с гораздо большим уклоном в стелс-экшен.

Однако для серии Splinter Cell большие открытые локации — не новость. Такие, к примеру, были в Chaos Theory.

Последняя игра во франшизе с подзаголовком Blacklist вышла в 2013 году. Ее тепло встретили, но продажи были не очень.