Инсайдер: в новой Splinter Cell будут большие открытые локации

Известный инсайдер Том Хендерсон, который прежде неоднократно раскрывал информацию, поделился в твиттере некоторыми подробностями о новой части в серии Splinter Cell.
Так, в игре будет что-то вроде открытого мира (песочницы?) — судя по всему, в духе Metro Exodus и Halo Infinite. А сам проект позиционируется как Assassin’s Creed, только с гораздо большим уклоном в стелс-экшен.
Однако для серии Splinter Cell большие открытые локации — не новость. Такие, к примеру, были в Chaos Theory.
Последняя игра во франшизе с подзаголовком Blacklist вышла в 2013 году. Ее тепло встретили, но продажи были не очень.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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