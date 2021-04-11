К 60-летию первого полёта человека в космос: архивные документы первых советских космонавтов

В честь 60-летия первого полёта человека в космос Минобороны РФ добавили на свой сайт мультимедийный раздел, посвященный первым отечественным космонавтам. В нём можно найти различные архивные документы, такие как личные дела Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова и других космонавтов.
Предлагаем ознакомиться с некоторыми из представленных архивных документов:
Зачётка Юрия Гагарина
Выпускная аттестация Гагарина: кроме отличных оценок, первый космонавт планеты получил такие характеристики
…Волевые качества развиты хорошо. В полётах смел, инициативен, настойчив, трудностей не боится.
Предложения самого Юрия Гагарина по улучшению подготовки офицеров в училище тоже примечательны:
Прививать любовь к политической литературе, воспитывать у них потребность к постоянному политическому самообразованию, умению выступать на комсомольских собраниях.
Удостоверение №1 первого космонавта планеты
Почётное свидетельство о присвоении имени Гагарина планете 1772
Лист оценок Леонова
Служебная характеристика Леонова
Характер имеет спокойный, в действиях энергичен… Систематически работает над изучением истории КПССС и её источников.
В разделе представлен подробный фотоотчёт о буднях первых космонавтов в процессе подготовки к полёту на корабле «Восток».
На конференции по утверждении экипажа корабля
Передача космического корабля «Восток»
Перед стартом
Если вам интересно, почему в космос полетел именно Юрий Гагарин, как литература и кино предсказывают покорение космоса — читайте апрельский номер «Мира фантастики», который посвящён 60-летию с первого полёта человека в космос.
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Мир фантастики №209 (Апрель 2021)
60 лет полёту Юрия Гагарина!
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