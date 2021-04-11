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    Новости

    К 60-летию первого полёта человека в космос: архивные документы первых советских космонавтов

    11 апреля 2021
    Кот-император
    11.04.2021
    453
    0 минут на чтение
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    В честь 60-летия первого полёта человека в космос Минобороны РФ добавили на свой сайт мультимедийный раздел, посвященный первым отечественным космонавтам. В нём можно найти различные архивные документы, такие как личные дела Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова и других космонавтов.

    Предлагаем ознакомиться с некоторыми из представленных архивных документов:

    Зачётка Юрия Гагарина 

    Выпускная аттестация Гагарина: кроме отличных оценок, первый космонавт планеты получил такие характеристики

    …Волевые качества развиты хорошо. В полётах смел, инициативен, настойчив, трудностей не боится.

    Предложения самого Юрия Гагарина по улучшению подготовки офицеров в училище тоже примечательны:

    Прививать любовь к политической литературе, воспитывать у них потребность к постоянному политическому самообразованию, умению выступать на комсомольских собраниях.

    Удостоверение №1 первого космонавта планеты

    Почётное свидетельство о присвоении имени Гагарина планете 1772

    Лист оценок Леонова

    Служебная характеристика Леонова

    Характер имеет спокойный, в действиях энергичен… Систематически работает над изучением истории КПССС и её источников.

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    В разделе представлен подробный фотоотчёт о буднях первых космонавтов в процессе подготовки к полёту на корабле «Восток».

    На конференции по утверждении экипажа корабля

    Передача космического корабля «Восток»

    Перед стартом

    Если вам интересно, почему в космос полетел именно Юрий Гагарин, как литература и кино предсказывают покорение космоса — читайте апрельский номер «Мира фантастики», который посвящён 60-летию с первого полёта человека в космос.

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    60 лет полёту Юрия Гагарина!

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    Кот-император
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