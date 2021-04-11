К 60-летию первого полёта человека в космос: архивные документы первых советских космонавтов

В честь 60-летия первого полёта человека в космос Минобороны РФ добавили на свой сайт мультимедийный раздел, посвященный первым отечественным космонавтам. В нём можно найти различные архивные документы, такие как личные дела Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова и других космонавтов.

Предлагаем ознакомиться с некоторыми из представленных архивных документов:

Зачётка Юрия Гагарина

Выпускная аттестация Гагарина: кроме отличных оценок, первый космонавт планеты получил такие характеристики

…Волевые качества развиты хорошо. В полётах смел, инициативен, настойчив, трудностей не боится.

Предложения самого Юрия Гагарина по улучшению подготовки офицеров в училище тоже примечательны:

Прививать любовь к политической литературе, воспитывать у них потребность к постоянному политическому самообразованию, умению выступать на комсомольских собраниях.

Удостоверение №1 первого космонавта планеты

Почётное свидетельство о присвоении имени Гагарина планете 1772

Лист оценок Леонова

Служебная характеристика Леонова

Характер имеет спокойный, в действиях энергичен… Систематически работает над изучением истории КПССС и её источников.

В разделе представлен подробный фотоотчёт о буднях первых космонавтов в процессе подготовки к полёту на корабле «Восток».

На конференции по утверждении экипажа корабля

Передача космического корабля «Восток»

Перед стартом

Если вам интересно, почему в космос полетел именно Юрий Гагарин, как литература и кино предсказывают покорение космоса — читайте апрельский номер «Мира фантастики», который посвящён 60-летию с первого полёта человека в космос.