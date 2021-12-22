Kena: Bridge of Spirits и «Стражи галактики» — что купить на новогодней распродаже в PS Store?

22 декабря в PlayStation Store началась большая новогодняя распродажа, в рамках которой многие игры получили солидные скидки.
Мы по традиции собрали в одной заметке самые заманчивые предложения.
- Final Fantasy VII Remake Intergrade — 3202 рубля (вместо 5719 рублей);
- Watch Dogs Legion — 1349 рублей (вместо 4499 рублей);
- Ghost of Tsushima Director’s Cut — 3549 рублей (вместо 4999 рублей);
- It Takes Two — 1449 рублей (вместо 2899 рублей);
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY — 519 рублей (вместо 2599 рублей);
- Hades — 1431 рубль (вместо 1789 рублей);
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 1312 рублей (вместо 3749 рублей);
- DOOM Eternal — 999 рублей (вместо 3999 рублей);
- The Outer Worlds — 1154 рублей (вместо 3499 рублей);
- Resident Evil 3 — 1049 рублей (вместо 3499 рублей);
- Shadow of the Colossus — 1424 рубля (вместо 2849 рублей);
- Mass Effect Legendary Edition — 2449 рублей (вместо 4899 рублей);
- Resident Evil Village — 2149 рублей (вместо 4999 рублей);
- Marvel’s Guardians of the Galaxy — 3249 рублей (вместо 4999 рублей);
- Kena: Bridge of Spirits — 2136 рублей (вместо 2849 рублей);
- Back 4 Blood — 2999 рублей (вместо 4999 рублей).
Большая часть предложений потеряет актуальность 8 января.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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