«Книги крови»: первый тизер фильма от Hulu по сборнику Клайва Баркера

Hulu показал первый тизер «Книг крови» (Books of Blood) — экранизации одноимённого сборника Клайва Баркера.
«Книги крови» — шеститомный сборник рассказов писателя. Именно там в своё время впервые появились истории, которые в дальнейшем легли в основу больших экранизаций и целых франшиз вроде «Кэндимена» и «Восставшего из ада». В новом фильме покажут три истории — и авторы пока не объявили, какие именно.
Ранее Hulu показал первый постер.
Картина выйдет на сервисе 7 октября.
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