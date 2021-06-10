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    Комикс «Сказки Гамаюн» Александра Уткина номинированы на премию Айснера. В этом году он наконец-то выйдет на русском

    10 июня 2021
    10.06.2021
    192
    0 минут на чтение

    9 июня на сайте Comic Con появились полные списки номинантов премии Айснера — пожалуй, самой почётной премии в комикс-индустрии.

    Среди номинаций — работа дизайнера и иллюстратора Александра Уткина «Сказки Гамаюн» по фольклору и мифам Древней Руси. В списке сборник так и числится — Gamayun Tales I: An Anthology of Modern Russian Folk Tales.

    В 2017-м комикс вышел у британского издательства Nobrow, и с тех пор его выпускали в разных странах и переводили на английский, французский и испанский языки. До русскоязычного читателя книга за прошедшие годы официально так и не добралась. Но осенью 2021-го её всё же выпустит «Бумкнига» — анонс есть на сайте издательства с русскоязычной обложкой.

    Судьба «Сказок Гамаюн» интересна не менее их содержания, однако об этом мы непременно поведаем в другой раз. Сегодня же представим восхитительную, поражающую с первого взгляда книгу, которая дарит новую жизнь хорошо знакомым с детства русским народным сказкам! Благодаря мастерству Александра Уткина их сюжеты гармонично переплетаются между собой и раскрываются с неожиданных сторон. Волшебные испытания, встречи с мифическими существами, смертельные опасности — комикс не даст заскучать ни на минуту! «Сказки Гамаюн» изданы на английском, французском и испанских языках и в этом году удостоены премии Французской ассоциации критиков и журналистов в области комиксов.

    Комикс «Сказки Гамаюн» Александра Уткина номинированы на премию Айснера. В этом году они наконец-то выйдут на русском 1 Комикс «Сказки Гамаюн» Александра Уткина номинированы на премию Айснера. В этом году они наконец-то выйдут на русском 2 Комикс «Сказки Гамаюн» Александра Уткина номинированы на премию Айснера. В этом году они наконец-то выйдут на русском 4 Комикс «Сказки Гамаюн» Александра Уткина номинированы на премию Айснера. В этом году они наконец-то выйдут на русском 3
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