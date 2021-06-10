Комикс «Сказки Гамаюн» Александра Уткина номинированы на премию Айснера. В этом году он наконец-то выйдет на русском

9 июня на сайте Comic Con появились полные списки номинантов премии Айснера — пожалуй, самой почётной премии в комикс-индустрии.

Среди номинаций — работа дизайнера и иллюстратора Александра Уткина «Сказки Гамаюн» по фольклору и мифам Древней Руси. В списке сборник так и числится — Gamayun Tales I: An Anthology of Modern Russian Folk Tales.

В 2017-м комикс вышел у британского издательства Nobrow, и с тех пор его выпускали в разных странах и переводили на английский, французский и испанский языки. До русскоязычного читателя книга за прошедшие годы официально так и не добралась. Но осенью 2021-го её всё же выпустит «Бумкнига» — анонс есть на сайте издательства с русскоязычной обложкой.