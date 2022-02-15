Концепт-арт аниме-фильма по «Властелину колец». Он выйдет в апреле 2024-го

Variety показал первый концепт-арт «Войны рохиррим» аниме-фильма по «Властелину колец». Заодно Warner Bros. назначила дату выхода — он выйдет в кинотеатрах 12 апреля 2024 года.

Над аниме-фильмом работают компании Warner Bros. и New Line, режиссёром выступает Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах: Синдром одиночки», «Бегущий по лезвию: Чёный лотос»). Продюсированием занимается Филиппа Бойенс, работавшая над всеми фильмами Питера Джексона. Сценарий написали Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюз («Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»). Работать с текстом сценария будет Фиби Гиттинс, дочь Бойенс. Вместе с Гиттинс сценаристом выступит Арти Папагеоргиу — ранее они вместе снимали и режиссировали фильм «Печали» (The Sorrows) 2013 года.

Производством займётся анимационное подразделение Warner Animation Group.

Действие аниме-фильма развернётся примерно за 250 лет до событий трилогии вокруг девятого короля Рохана Хельма Молоторукого, который оборонял свою родину во время Долгой Зимы и войны с Дунландом.

В производстве картины также участвуют постановщик специальных и визуальных эффектов, художник по костюмам и гримёр Ричард Тейлор, иллюстратор Джон Хау и арт-директор Алан Ли (выиграл «Оскар» за художественное оформление).

Издание отмечает, что «Война рохиррим» существует в отдельной от сериала Amazon вселенной.