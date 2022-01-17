    3
    Новости

    Криптоинвесторы купили книгу о «Дюне» Ходоровски и пообещали снять по ней мультсериал

    17 января 2022
    17.01.2022
    136
    0 минут на чтение

    Криптоинвесторы Spice DAO приобрели книгу с концепт-артами и заметками о легендарном неснятом фильме «Дюна» Алехандро Ходоровски примерно за 3 миллиона долларов. И это при том, что

    Читайте также

    «Дюна» Ходоровски: величайший неснятый фильм 1

    «Дюна» Ходоровски: величайший неснятый фильм

     Николай Караев |  26.11.2015

    Как Сальвадор Дали должен был играть императора под музыку Pink Floyd.

    Всего существует от 10 до 20 копий этого сборника. Одна из них была продана три года назад всего за 42,5 тысяч долларов. При этом на аукционе, где Spice DAO приобрели книгу, стоимость оценивали в 25-35 тысяч евро — сопоставимую сумму.

    Но это не все странности. Одна из целей группы — токенизировать книгу и сделать доступной для общественности. Вот только её отсканировали и опубликовали в сети ещё несколько лет назад (пусть и не полностью).

    Также криптоинвесторы хотят сделать анимационный сериал по ее мотивам и продать его стриминговым сервисам. Вот только есть нюанс — приобретение книги с раскадровками не равносильно покупке прав на экранизацию.

    А еще Spice DAO решили сжечь купленную книгу, чтобы повысить ценность своих NFT-токенов.

    После всех этих спорных заявлений в сети эту группу многие прозвали аферистами. В комментариях много раз продублировали ссылку на скан книги и поинтересовались, в чём был смысл покупать книгу за такие деньги.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Этерна»: герои и великие дома 5
    0
    18084
    «Этерна»: герои и великие дома

    Кто играет важную роль в истории Кэртианы?

    «Этерна»: вселенная, её история и державы 3
    0
    18616
    «Этерна»: вселенная, её история и державы

    Мистический мир, антуражем близкий нашему XVII веку, но с собственной оригинальной мифологией и многовековой историей.

    Мир фантастики №218 (январь 2022) 2
    0
    32545
    Мир фантастики №218 (январь 2022)

    Ожидания-2022 во всех проявлениях.

    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале 10
    0
    80464
    Иностранные новинки фантастики и фэнтези в 2022, которые выйдут в оригинале

    А также мы упомянули несколько книг, которые, возможно, выйдут в этом году. Или нет. 

    «Сергий против нечисти»: вампиры средней паршивости
    0
    82970
    «Сергий против нечисти»: вампиры средней паршивости

    Много нечисти, мало смысла.

    Новинки фантастики и фэнтези-2022: какие ещё книги выйдут на русском?
    0
    188559
    Новинки фантастики и фэнтези-2022: какие ещё книги выйдут на русском?

    Отдельные романы и сборники, а также молодежная фантастика.

    Иллюстрация спецвыпуск № 6 («Старые добрые видеоигры»)
    0
    286072
    Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры

    Выдуй пыль из картриджа, слегка постучи по старому CD-приводу — и прошлое вернётся.

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала 3
    0
    245952
    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала

    Джеймс Ганн в своём репертуаре.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить