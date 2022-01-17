Криптоинвесторы купили книгу о «Дюне» Ходоровски и пообещали снять по ней мультсериал

Криптоинвесторы Spice DAO приобрели книгу с концепт-артами и заметками о легендарном неснятом фильме «Дюна» Алехандро Ходоровски примерно за 3 миллиона долларов. И это при том, что

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Всего существует от 10 до 20 копий этого сборника. Одна из них была продана три года назад всего за 42,5 тысяч долларов. При этом на аукционе, где Spice DAO приобрели книгу, стоимость оценивали в 25-35 тысяч евро — сопоставимую сумму.

Но это не все странности. Одна из целей группы — токенизировать книгу и сделать доступной для общественности. Вот только её отсканировали и опубликовали в сети ещё несколько лет назад (пусть и не полностью).

Также криптоинвесторы хотят сделать анимационный сериал по ее мотивам и продать его стриминговым сервисам. Вот только есть нюанс — приобретение книги с раскадровками не равносильно покупке прав на экранизацию.

А еще Spice DAO решили сжечь купленную книгу, чтобы повысить ценность своих NFT-токенов.

После всех этих спорных заявлений в сети эту группу многие прозвали аферистами. В комментариях много раз продублировали ссылку на скан книги и поинтересовались, в чём был смысл покупать книгу за такие деньги.