Издание Time начало подводить итоги 2022 года, и первый текст посвящён лучшим видеоиграм. Редакция отмечает, что PlayStation 5 по-прежнему тяжело достать, но многие проекты выходили на более доступных Xbox Series и Nintendo Switch. Как считают авторы, не все игры оправдали ожидания — и в пример приводят Gotham Knights и Sonic Frontiers.

При этом журналисты уверены, что популярность видеоигр выходит на новый уровень. Это касается как бизнес-части индустрии (большая сумма сделок, огромные бюджеты), так и развлекательной. Только в этом году вышли экранизации «Соника», Resident Evil и Uncharted, а впереди готовятся адаптации Gran Turismo и Super Mario Bros., а также вторая часть Mortal Kombat.

Вот каким получился топ издания:

10. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

9. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

8. Resident Evil Village: Shadows of Rose

7. Sifu

6. The Last of Us Part 1

5. Stray

4. Elden Ring

3. The Quarry

2. Horizon: Forbidden West

1. God of War: Ragnarok