Marvel нашли режиссёров для сериала «Секретное вторжение».

По данный издания The Holliwood Rporter, в режиссёрское кресло грядущего проекта сядут Томас Безуча («Кровные узы») и Али Селим («Призрачная башня», «Мыслить как преступник»). В качестве продюсера выступит Кевин Файги, сценарий напишет Кайл Брэдстрит.

Сериал от Marvel расскажет о борьбе между человечеством и инопланетной расой скруллов, как и в одноимённой серии комиксов. Скруллы способны менять свою внешность, что позволило им проникнуть в каждую супергеройскую организацию. Даже сами обладатели супергеройских сил не могут вычислить инопланетных шпионов.

Сэмюэл Л. Джексон и Бен Мендельсон вернутся к ролям Ника Фьюри и Талоса, также в актёрском составе значатся Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман, Эмилия Кларк и Киллиан Скотт.