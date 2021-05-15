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    Новости

    Marvel нашли режиссёров для сериала «Секретное вторжение»

    15 мая 2021
    Кот-император
    15.05.2021
    421
    0 минут на чтение
    Marvel нашли режиссёров для сериала «Секретное вторжение».

    По данный издания The Holliwood Rporter, в режиссёрское кресло грядущего проекта сядут Томас Безуча («Кровные узы») и Али Селим («Призрачная башня», «Мыслить как преступник»). В качестве продюсера выступит Кевин Файги, сценарий напишет Кайл Брэдстрит.

    Сериал от Marvel расскажет о борьбе между человечеством и инопланетной расой скруллов, как и в одноимённой серии комиксов. Скруллы способны менять свою внешность, что позволило им проникнуть в каждую супергеройскую организацию. Даже сами обладатели супергеройских сил не могут вычислить инопланетных шпионов.

    Сэмюэл Л. Джексон и Бен Мендельсон вернутся к ролям Ника Фьюри и Талоса, также в актёрском составе значатся Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман, Эмилия Кларк и Киллиан Скотт.

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     Кот-император |  21.04.2021

    Детали проекта пока держатся в секрете, но уже известно, что к своим ролям вернутся Сэмюэл Л. Джексон и Бен Мендельсон.

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    Кот-император
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