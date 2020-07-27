Мировой релиз «Довода» назначили на 26 августа. В США на неделю позже

Warner Bros. объявила мировую дату премьеры «Довода» — научно-фантастического шпионского триллера Кристофера Нолана. Записывайте — 26 августа фильм начнут прокатывать в 70 странах, включая Австралию, Канаду, Японию, Великобританию и Россию. Даты выхода фильма в прокате Китая пока нет.
А вот в США показ начнётся на неделю позже — со 2 сентября. И то лишь в отдельных городах.
При этом издание Deadline включило Россию и другие страны СНГ в список тех стран, где фильм выйдет 10 сентября. Ту же дату в твиттере указала и редактор Variety, хотя на сайте издания указано 26 августа.
Sept. 2
United States
Sept. 3
Kuwait and Qatar
Sept. 10
Azerbaijan, CIS Others, Kazakhstan, Russia
Sept. 17
Cyprus
Sept. 18
Japan
— Manori (@manori_r) July 27, 2020
Пока что прокатчик в России не объявил дату — сегодня только стало известно, что «Каро Премьер» убрал «Довод» с 13 августа. Повторный прокат «Начала», запланированный на 1 августа, тоже убрали.
Ранее СМИ писали, что фильм может выйти в начале сентября — на сайте киносети даже временно висела дата 4 сентября.
Возможно, это неокончательный перенос. The Washington Post писала, что WB рассматривает несколько вариантов, в том числе и на День благодарения (26 ноября), на Рождество или даже в следующем году.
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