«Модель для сборки» приглашает на летний фестиваль

Легендарная передача (а ныне подкаст) «Модель для сборки» приглашает на живое выступление в рамках летних встреч. Первая такая пройдёт с 9 по 11 июля в глэмпинге «Зелёная тропа», рядом с Поленовским заповедником.
МДС — часть большой развлекательной программы, которая включает прогулки по окрестностям, посещение дома-музея В.Д. Поленова, церкви в д. Бёхово и тому подобное. Команда приготовит несколько локаций, в которых гости и коллеги представят выступления. Основной темой будет «Романтика постапокалипсиса». В рамках пикника будет три основных блока:
- Поэтический. Его представляют поэты из секции «Кашалот».
- Литературный. Его представят писатели Леонид Каганов, Дарья Зарубина, Николай Калиниченко, Ирина Лазаренко, Сергей Чекмаев и молодые чтецы.
- Музыкальный. Все выходные будет сопровождать аудиоряд от диджеев «Модели для сборки» Михаила Габовича и Андрея Эддисона и их коллег.
А в конце традиционно Влад Копп прочтёт рассказы из своей программы.
Все подробности о проживании, расположении, условиях и ценах можно прочесть на странице встречи TimePad.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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