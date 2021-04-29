«Модель для сборки» приглашает на летний фестиваль

Легендарная передача (а ныне подкаст) «Модель для сборки» приглашает на живое выступление в рамках летних встреч. Первая такая пройдёт с 9 по 11 июля в глэмпинге «Зелёная тропа», рядом с Поленовским заповедником.

МДС — часть большой развлекательной программы, которая включает прогулки по окрестностям, посещение дома-музея В.Д. Поленова, церкви в д. Бёхово и тому подобное. Команда приготовит несколько локаций, в которых гости и коллеги представят выступления. Основной темой будет «Романтика постапокалипсиса». В рамках пикника будет три основных блока:

Поэтический. Его представляют поэты из секции «Кашалот». Литературный. Его представят писатели Леонид Каганов, Дарья Зарубина, Николай Калиниченко, Ирина Лазаренко, Сергей Чекмаев и молодые чтецы. Музыкальный. Все выходные будет сопровождать аудиоряд от диджеев «Модели для сборки» Михаила Габовича и Андрея Эддисона и их коллег.

А в конце традиционно Влад Копп прочтёт рассказы из своей программы.

Все подробности о проживании, расположении, условиях и ценах можно прочесть на странице встречи TimePad.