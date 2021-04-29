    3
    Новости | Промо

    «Модель для сборки» приглашает на летний фестиваль

    29 апреля 2021
    Кот-император
    29.04.2021
    854
    0 минут на чтение
    «Модель для сборки» приглашает на летний фестиваль 1

    Легендарная передача (а ныне подкаст) «Модель для сборки» приглашает на живое выступление в рамках летних встреч. Первая такая пройдёт с 9 по 11 июля в глэмпинге «Зелёная тропа», рядом с Поленовским заповедником.

    МДС — часть большой развлекательной программы, которая включает прогулки по окрестностям, посещение дома-музея В.Д. Поленова, церкви в д. Бёхово и тому подобное. Команда приготовит несколько локаций, в которых гости и коллеги представят выступления. Основной темой будет «Романтика постапокалипсиса». В рамках пикника будет три основных блока:

    1. Поэтический. Его представляют поэты из секции «Кашалот».
    2. Литературный. Его представят писатели Леонид Каганов, Дарья Зарубина, Николай Калиниченко, Ирина Лазаренко, Сергей Чекмаев  и молодые чтецы.
    3. Музыкальный. Все выходные будет сопровождать аудиоряд от диджеев «Модели для сборки» Михаила Габовича и Андрея Эддисона и их коллег.

    А в конце традиционно Влад Копп прочтёт рассказы из своей программы.

    Все подробности о проживании, расположении, условиях и ценах можно прочесть на странице встречи TimePad 

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Вадим Панов «Чужие игры: Столкновение»: детективные игры и юношеская романтика в ближнем космосе
      0
      683
      Вадим Панов «Чужие игры: Столкновение»: детективные игры и юношеская романтика в ближнем космосе

      Дебют Вадима Панова в Young Adult.

      Черновик 827
      0
      10516
      Продолжения сериалов в мае 2021: вампиры, боги, динозавры

      А также возвращение долгожданной антологии «Любовь, смерть и роботы» и новая часть спецвыпуска «Времени приключений».

      Юрий Силоч — «Поезд»
      0
      61208
      Юрий Силоч «Поезд»

      Поезд с высокопоставленными пассажирами мчится сквозь ледяную пустошь. Но главная опасность – это вовсе не холод.

      «Сокол и Зимний солдат»: голливудский ответ «Майору Грому»
      0
      66708
      «Сокол и Зимний солдат»: голливудский ответ «Майору Грому»

      Российский майор + американский капитан = один скандал на двоих! Как снять удалой боевик и при этом поговорить про политику?

      Новинки сериалов за май 2021: вампиры, «Звёздные войны» и роботы
      0
      117864
      Новинки сериалов за май 2021: вампиры, «Звёздные войны» и роботы

      В первую часть дайджеста вошли только новинки. «Бракованная партия», российский ретрохоррор, супергерои и суперзлодеи.

      Видео: обучение и игра в Warhammer Underworlds: Direchasm
      0
      252002
      Видео: обучение и игра в Warhammer Underworlds: Direchasm

      Почти 40 минут обсуждения и сражений!

      «Путь королей» Брендона Сандерсона экранизируют
      0
      121179
      Книжные циклы на стыке фэнтези и постапокалипсиса

      Не только фэнтезийные миры, в которых случилась катастрофа, но и наша Земля, навсегда изменившая облик.

      Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm
      0
      342957
      Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm

      Четвёртый сезон соревновательной игры с минитюрами Warhammer Underworlds в сеттинге Age of Sigmar.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить