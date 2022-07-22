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    Новости

    «Мы думали, война завершилась»: трейлер сериала «Властелин колец» c Comic-Con

    22 июля 2022
    22.07.2022
    213
    1 минута на чтение

    На фестивале Comic Con показали полноценный трёхминутный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon. В трейлере немало знакомых символов и образов: от палантира и знаменитой Мории до имени Саурона, которое у всех на устах.

    Судя по всему, Саурона играет Энсон Бун (Pistol, 1917).

    «Мы думали, война завершилась»: трейлер сериала «Властелин колец» c Comic-Con «Мы думали, война завершилась»: трейлер сериала «Властелин колец» c Comic-Con 1

    Плюс, на фестивале показали ещё пару роликов сериала, которые в сеть не выкладывали. Судя по сообщениям зрителей, на одном из них Моргот сжигает Мировые Древа. Вот этот кадр похож на кадр из сериала:

    «Мы думали, война завершилась»: трейлер сериала «Властелин колец» c Comic-Con 2

    Кроме того, на презентации создатели подтвердили, что музыку к проекту пишут композиторы Говард Шор (занимался незабываемым саундтреком фильмов Джексона) и Бир Макрири (God of War). Там же оркестр исполнил композицию:

    @NatallieRocha

    Премьера — 2 сентября.

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