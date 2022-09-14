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    Новости

    «Мы ждали вас»: первый трейлер фэнтези-фильма «Школа добра и зла»

    14 сентября 2022
    14.09.2022
    408
    1 минута на чтение

    Netflix выпустил полноценный трейлер фэнтезийного фильма «Школа добра и зла». Это экранизация одноимённой серии детских книжек, которые описывают как «сказки Disney наоборот».

    В центре сюжета — две лучшие подруги, Софи и Агата,, которые попадают в школу волшебства и чародейства, выпускающую знаменитых персонажей сказок, здесь учились Золушка, Боб, Белоснежка — и их противники вроде Серого волка и Злой ведьмы. Софи мечтает стать известной во всём мире принцессой, но в итоге её заносит на сторону зла. Агата должна сделать всё, чтобы спасти подруги от тёмных сил.

    Главные роли в картине исполнили София Уайли («Классный мюзикл: Мюзикл») и София Энн Карузо («Зло»). А ещё в фильме снялись ). А ещё в фильме сыграли Керри Вашингтон («Рэй»), Мишель Йео («Всё везде и сразу»), Шарлиз Терон («Монстр», «Безумный Макс: Дорога ярости»), Питер Серафинович («Зомби по имени Шон», «Тик») и Лоуренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёр — Пол Фиг («Охотницы за привидениями», «Рождество на двоих»).

    Книги по «Школе добра и зла» Соман Чайнани издавались и в России — издательством «Эксмо». Всего в цикл входит шесть романов, которые образуют две трилогии. Их все выпускали на русском.

    Картина выходит на Netflix 19 октября.

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