На «Фандом Фест» заглянут японский художник Кимата Ясунори, корейская группа W24 и не только

Организаторы «Фандом Феста» объявили хедлайнеров мероприятия, которое пройдет с 10 по 12 ноября на московской площадке Main Stage.

Каждый день на фестивале будут уличный художник Кимата Ясунори и японский косплеер FRAN.

В первый день пройдет шоу «История на ночь» с комиками Евгением Чебатковым и Расулом Чабдаровым. Во второй день будет танцевальный конкурс K-pop Cover Dance Champ с блогером Теном Юджином в качестве ведущего. А на третий день выступит корейская группа W24.

Плюс, издательство BUBBLE проведет презентацию, в рамках которой расскажет о будущих комиксах и персонажах. Без новостей о «Майоре Громе: Игра» от авторов фильма дело не обойдется.

Билеты на фестиваль можно купить в специальном мини-приложении по ссылке.