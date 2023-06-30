На Netflix вышел мультфильм «Нимона» — технофэнтези по одноимённому комиксу

На Netflix вышел мультфильм «Нимона» — технофэнтезийное приключение про девочку-перевёртыша, которая попадает на службу к тёмному властелину Баллистеру.

Над картиной Netflix работал вместе с Annapurna («Потерянное звено», «Власть», «Баллада Бастера Скраггса»). Режиссёрами выступили Ник Бруно и Трой Кван («Камуфляж и шпионаж»). Главные роли — девушки Нимоны и её наставника Баллистера Черносерда — озвучили Хлоя Грейс Морец и Риз Ахмед.

В комиксе Нимона вваливается к знаменитому злодею Баллистеру, чтобы напроситься ему в приспешники. Она ничего не рассказывает о прошлом, но горит желанием помочь Баллистеру в его борьбе с двуличной Академией и её чемпионом сэром Златогульфом.

Первоначально мультфильм разрабатывался в недрах Fox, но его прикрыли после того, как Disney приобрёл компанию. Позже Netflix спас мультфильм и продолжил производство.

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